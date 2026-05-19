Немецкий моддер под ником Tschicki разработал портативную консоль на базе PlayStation 2 с полностью кастомной материнской платой. Устройство запускает большинство игр PS2 нативно, без эмуляции.

PSP и PS Vita умели запускать игры PS2 только через эмуляцию — и делали это плохо. Многие тайтлы не шли вовсе, другие работали с ошибками. Немецкий моддер решил эту задачу иначе: спроектировал консоль с нуля.

Разработка заняла 4 года. Tschicki опубликовал проект на GitHub и описал его как предположительно первую в мире кастомную реверс-инженерную материнскую плату PS2, созданную не компанией Sony. Из оригинальных компонентов консоли в устройстве используются только 6 микросхем — все остальное спроектировано заново.

Плата основана на ревизиях SCPH-7900x и SCPH-9000x. Устройство поддерживает запуск игр через OPL и NHDDL, а PS1-тайтлы работают через драйвер DKWDRV. Среди аппаратных особенностей — зарядка через USB-C с управлением питанием, цифровой видеовыход, кастомный загрузочный ROM и два слота для карт памяти, реализованных через SD-разъемы.

Корпус напечатан на 3D-принтере с упором на эргономику и модульность. Дисплей — 5-дюймовый IPS с разрешением 480x800. Стереодинамики взяты от Nintendo Switch OLED, аналоговые стики — тоже от Switch, с эффектом Холла. Кнопки — от PS Vita 2000. Батарея на 5000 мАч обеспечивает до 4,5 часов игры без подзарядки, при этом аккумуляторы не требуют пайки и легко меняются.

Корпус охлаждается алюминиевым радиатором собственной разработки и вентилятором от Switch Lite. Вибрация реализована через эмулятор DualShock 2 с моторами монетного типа.