Об этом сообщили сами авторы проекта.

Несмотря на то, что мультсериал «Южный парк» является сатирой преимущественно на американскую действительность, и за пределами США многие шутки и отсылки неочевидны, в СНГ этот проект всё равно популярен. Поэтому имеет смысл сообщить о том, что сегодня создатели мультсериала огласили дату старта уже 29-го по счёту сезона своего творения: очередная порция сатиры выйдет в эфир 17 сентября.

Из скольких серий будет состоять новый сезон, пока неизвестно. Зато мы знаем, что в общей сложности новое заключённое в 2025 году соглашение создателей «Южного парка» Трея Паркера и Мэтта Стоуна с компанией Paramount подразумевало производство пятидесяти эпизодов мультсериала.

Сложно сказать, какая дальнейшая судьба у этого мультсериала с одной из самых длинных историй в американской анимации, но заметно, что авторы и сценаристы уже «исписались»: оценки предыдущего сезона «Южного парка», мягко говоря, оставляли желать лучшего.