Inthenews
Square Enix и Claytechworks выпустили демоверсию RPG The Adventures of Elliot для консолей и ПК
Компания Square Enix совместно со студией Claytechworks представила демоверсию The Adventures of Elliot: The Millennium Tales. Игра доступна на PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 и ПК через Steam и Microsoft Store

Пользователи могут пройти первую главу экшен-ролевой игры и перенести сохранения в полную версию.

В прологе игрокам предлагается пройти первую главу сюжетной кампании. Проект относится к жанру action RPG и выполнен с применением графики в стилистике HD 2D. События разворачиваются в фэнтезийном мире под названием Филабиэльдия. Разработчики предусмотрели для геймеров свободу выбора действий. Пользователи могут следовать по линии основного квеста или заниматься детальным исследованием окружающих территорий. Геймплей также включает в себя поиск нового оружия и магических артефактов, известных как магициты.

                                                                  Изображение: Square Enix 

Важной особенностью демоверсии является возможность переноса сохранений. Прогресс, полученный в прологе, сохранится в полной версии игры после релиза. В издательстве уточнили, что в демо доступен тот же контент, но с ограничением по игровым зонам. Бонусы за перенос сохранений будут доступны только в полной версии. 

Релиз запланирован на 18 июня. Игра выйдет одновременно на всех заявленных платформах. 

#square enix #claytechworks #the adventures of elliot: the millennium tales
Источник: gematsu.com
