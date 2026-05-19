Intel усиливает давление на производителей компьютеров и настаивает на переходе к чипам, сделанным по техпроцессу 18A.

Intel делает ставку на новый техпроцесс и пытается быстрее внедрить его в серийные ПК. Для партнеров это означает не просто смену платформы, а прямую привязку к будущим объемам поставок.

Intel требует от производителей ПК переходить на чипы, созданные по техпроцессу 18A. В противном случае компания может сократить их долю будущих поставок процессоров. Такой подход показывает, что Intel рассматривает 18A не как эксперимент, а как основу для следующего этапа своей клиентской линейки.

Речь идет о платформе, на которой компания строит процессоры Panther Lake. Intel уже представила эти чипы как первые массовые клиентские решения на базе 18A. Сам техпроцесс 18A связан с переходом на новые элементы конструкции и улучшением характеристик по производительности и энергопотреблению. Для Intel это еще и способ вернуть доверие рынка к собственной производственной базе.

При этом для самих производителей ПК ситуация осложняется, так как многие из них сначала выпустили лишь небольшое число моделей на базе 18A и сделали это скорее в поддержку запуска Intel, чем из-за спроса со стороны покупателей. Фактически же этот чип дорогой, а интерес рынка к нему ограничен из-за высокой цены.

Теперь OEM-компаниям приходится перепроектировать большую часть линеек под новые, более дорогие кремниевые чипы. На завершение и проверку таких разработок уйдет как минимум три месяца. Кроме того, переход на процессоры премиум-класса требует обновлять дисплеи, датчики и другие компоненты, чтобы техника выглядела оправданно дорогой.