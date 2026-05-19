YouTube-блогер DVS Squad получил бан в Forza Horizon 6 сроком до 31 декабря 9999 года за публикацию роликов с утёкшей версией игры. В тот же вечер он создал альтернативный аккаунт и вернулся в игру.

Когда срок бана исчисляется тысячелетиями, это выглядит как окончательный и неотвратимый приговор. На практике оказалось иначе — геймер, которому выдали блокировку до конца существования нынешней цифровой эпохи, вернулся в сеть раньше, чем кто-либо мог ожидать.

DVS Squad — YouTube-блогер, который скачал и публично разбирал слитую версию Forza Horizon 6 до ее официального выхода 19 мая. Playground Games отреагировала быстро: в его аккаунте появилось сообщение о бане за «читерство и несанкционированный моддинг». О том, как Microsoft раздавала блокировки всем причастным к утечке — мы писали раньше.

Сам DVS Squad воспринял это без особого беспокойства. В тот же вечер он создал альтернативный аккаунт и вернулся в игру. По его словам, он может играть онлайн без каких-либо ограничений, и Playground Games фактически ничего не может с этим поделать. Это не случайный игрок, который случайно наткнулся на файл — DVS Squad хорошо ориентируется в бэкенд-коде игры.

YouTube-блогер DVS Squad также пообещал продолжить публикации — в том числе троллинг-видео в адрес разработчиков. Playground Games пока никак не прокомментировала его заявления. Ранее студия выпустила общее заявление о том, что накажет всех, кто получил доступ к утёкшей сборке.