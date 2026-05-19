Microsoft признала невозможность загрузки обновлений Windows 11 на некоторых ПК
Первые жалобы от пользователей относительно данной проблемы появились ещё в марте.

Несколько месяцев назад в сети Интернет появились первые жалобы от пользователей, которые не смогли установить очередное обновление Windows 11, а сейчас компания Microsoft признаёт, что данная проблема вызвана изменениями на её стороне, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Как подтверждает Microsoft, некоторые пользователи не могут загрузить обновления Windows 11, начиная с марта текущего года, хотя февральские апдейты для них доступны. Компания сообщает, что это связано с изменением времени ожидания в процессе загрузки обновлений, поэтому некоторые устройства не могут загрузить апдейт из сети Интернет через Центр обновления Windows.

Ранее ряд клиентов Microsoft пожаловался, что не может загрузить патч KB50794373 за март текущего года из-за ошибки 0x80010002 в Центре обновления Windows, после чего аналогичные жалобы последовали и относительно невозможности загрузки апдейтов за апрель и май.

#microsoft #windows 11
Источник: neowin.net
