molexandr
NVIDIA рекомендует пользователям обновить драйверы для защиты от обнаруженных уязвимостей
В новом бюллетене по безопасности перечислены различные проблемы.

Владельцам видеокарт NVIDIA необходимо обновить графические драйверы, чтобы защитить себя от уязвимостей, о которых компания рассказала в новом бюллетене безопасности, сообщает VideoCardz.com. В бюллетене содержится информация о тринадцати уязвимостях в графических драйверах NVIDIA и ещё нескольких уязвимостях в программном обеспечении для виртуализации графических процессоров.

Источник изображения: Ganesh Ravikumar, Unsplash (отредактировано)

Для пользователей операционных систем Windows компания NVIDIA перечисляет уязвимости в драйвере режима ядра и в механизмах обработки ресурсов драйвера, включая неправомерный доступ к ресурсам графического процессора, уязвимость от времени проверки до времени использования (time-of-check to time-of-use), а также утечку ресурсов блокировки драйвера (driver-lock leak). В зависимости от уязвимости, успешная эксплуатация может привести к отказу в обслуживании, повышению привилегий, раскрытию информации, изменению данных или выполнению стороннего кода.

Драйвер версии 596.36 для операционных систем Windows уже содержал все необходимые исправления. Последний общедоступный драйвер GeForce Game Ready новее — это версия 596.49 от 12 мая. В бюллетене рассматриваются драйверы не только для Windows, но и для Linux, а также обновления для NVIDIA Cloud Gaming и vGPU Software.

#nvidia #видеокарты #драйверы
Источник: videocardz.com
