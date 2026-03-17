Буквально вчера свет увидела игра Starship Troopers: Ultimate Bug War! — бумер-шутер со специфической графикой и отличным геймплеем. Без яркой рекламной кампании проект затерялся на фоне громких анонсов и топовых заявлений от людей в дорогих пиджачках.

Поймал себя на одной мысли: игры с геймплеем всё чаще остаются незамеченными, а геймеры всё чаще переключают своё внимание на вещи, никак не связанные с играми. Профильные новостные паблики готовы обсуждать громкие скучные новости от огромных корпораций и регулярно пропускают маленькие интересные события. В погоне за трафиком большинство СМИ следуют трендам, что формируются громкими рекламными заголовками. А если у события нет спонсора, то оно пролетает мимо.

Игровая индустрия сегодня решает не ту проблему. Вместо поиска свежих идей она занята полировкой идеальной картины мира там, где это не требуется.

Релиз Starship Troopers: Terran Ascendancy в 2000 году

Я люблю вселенную «Звёздного десанта» и готов о ней говорить вне зависимости от хайповости темы. Несколько раз пересматривал работу Пола Верховена, мультсериал и аниме. Что-то своё, родное на уровне ДНК. Ещё у меня есть любимая игра из прошлого. Небольшой проект от студии Blue Tongue стал эталоном и самой любимой игрой по вселенной. Зумерам не понять, но когда-то существовала стратегия, где каждый юнит имел своё имя, звание, озвучку, обмундирование, специализацию. Ты играл не в игру, а проживал историю, где потеря даже одного сержанта заставляла перепроходить одни и те же миссии на 100% — любителям «платины» в 2026 году подобного не понять.

В 2022 году вышла Starship Troopers: Terran Command. Вроде то же самое, но безымянные болванчики не вызывают никаких эмоций. Призвал новый отряд, потерял, призвал новый — и так по кругу. Целью игры является прохождение миссий, а не выживание. Раньше было лучше, и так больше не делают — в чистом виде.

И именно поэтому всё чаще возвращаюсь к играм прошлого — они до сих пор предлагают уникальный игровой опыт.

Ремастеры, ремейки и переиздания классических игр

У меня есть примерно два десятка игр из прошлого, на которые сегодня без слёз не взглянешь. Начиная с банального 1024×768 и заканчивая пустыми линейными локациями. Шедевры своего времени с огромной реиграбельностью. Топовые и знаменитые серии как-то поддерживаются огромным сообществом мододелов, но есть бесчисленное количество нишевых тайтлов, где число поклонников исчислялось сотнями в лучшие годы, а сейчас лишь тлен и забвение.

Небольшие студии пробуют играть на ностальгии, но без громкого и дорогого пиара подобные проекты проходят мимо, и их не замечают даже поклонники. Год назад писал про семь своих самых любимых игр.

7 любимых игр старого олдфага

Среди озвученных была Defender of the Crown. Более чем уверен, что 99,99% читателей данной заметки никогда не слышали о ней. Скажу больше: даже диванные гуру всея игрового интернета без понятия, о чём она.

Но на прошлой неделе анонсировали ремейк проекта с небольшими улучшениями в графике и доработками в интерфейсе. Безумно и очешуительно для поклонника игры.

Подобных проектов десятки тысяч. Они уникальные, с редкими и необычными механиками — чистый экспириенс во всей красе. Сегодня многие плачут, что хороших игр не осталось и одна похожа на другую, но в истории сохранились бесконечные в своём разнообразии проекты. Но с одним небольшим нюансом — они плохо выглядят и пугают современных геймеров. Графическая составляющая хоть и не является превалирующей, но без неё трудно погружаться в игровой процесс.

Вместо улучшения уже существующего, индустрия свернула куда-то не туда.

Технологии DLSS, FSR, XeSS в современном мире

Три технологии от разных вендоров, которые стремятся заметно улучшить картинку на экране и сделать ее приятной для глаз обывателя. Нам семь лет рассказывают, как новые инициативы меняют игры и улучшают игровой опыт. Тензорные ядра с каждым новым поколением творят чудеса. А если вспомнить про RTX Remix — сказка обязана стать былью.

На деле все технологии официально работают только с играми под DX12, вышедшими после 2018 года. Нет примеров, где картинку улучшали в более старых проектах, где подобное напрашивается само собой. Зачем улучшать изображение в современной игре, над которой прямо сейчас трудятся специалисты, мне принципиально не понятно. Это не развитие индустрии — это тщеславная оптимизация затрат за счёт игрока.

DLSS, FSR, XeSS — это перекладывание финансовых расходов на производство контента с издателей на потребителя.

Анонс DLSS 5.0 от NVIDIA

На выставке для игровых разработчиков GDC 2026 презентовали новую версию улучшения изображения в играх от зелёной корпорации. Основная суть изменений — дорисовывание картинки исходя из контекста сцены. То есть новые возможности по изменению авторской задумки художников и сценаристов. С одной стороны — приятное изменение, с другой — мне не понятно, как это изменит игровой опыт и почему за него нужно платить. В демонстрации нам показали скачок в улучшении визуальной составляющей. Особо примечательно на самой свежей Resident Evil Requiem.

Оно особенно интересно смотрится на фоне Horizon Zero Dawn, разработанной для базовой PS4 и PS5, которые на порядок слабее и заметно старше озвученной игры.

Но самое главное: за ремастер Horizon Zero Dawn просили доплатить только $10, а не покупать новую видеокарту за $1000.

Навязывание костыля для нерадивых геймеров

Прямо сейчас у меня есть ярко выраженная потребность в «улучшении картинки» в десятках игр прошлого. Скажу больше, я регулярно трачу деньги на ремастеры и ремейки больших хитов из прошлого. Я устал от однообразного и примитивного самоповтора в современных тайтлах. Крупные корпорации не хотят рисковать и выпускают максимально безопасные проекты. Эксперименты остались в прошлом. Воскрешение былого величия — золотая жила для многих издателей и радость для геймеров.

Но нам предлагают улучшать актуальные игры. Для чего? Художники не справляются со своей работой или геймеры недовольны картинкой? Мы давно вышли за рамки next-gen, и подобные новшества ничего не привносят.

У нас создается парадокс: технологии развиваются семимильными шагами, но доступ к настоящему игровому разнообразию — нет.

Послесловие

Старые игры нуждаются в современных технологиях гораздо больше, чем новые. В прошлом есть огромный пласт проектов, «проверенных временем», без сюрпризов и рекламной шелухи. Если «Космические рейнджеры 2» считаются шедевром, то это не изменит ни одна пиар-кампания. Если Lada Racing Club получила шишек во все дырки, то это навсегда.

Проблема не в том, что хорошие игры исчезли. Проблема в том, что игровая индустрия больше не создает продукт для геймеров.