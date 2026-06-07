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Global_Chronicles
Хакеры заразили троянами 700 репозиториев GitHub через автоматические скрипты установки
Специалисты по кибербезопасности обнаружили масштабную атаку на цепочку поставок программного обеспечения. По данным Socket, злоумышленники скомпрометировали свыше 700 публичных репозиториев на GitHub.
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Специалисты по кибербезопасности компании Socket обнаружили крупную кампанию по распространению вредоносного ПО через GitHub. По их данным, злоумышленники затронули более 700 публичных репозиториев.

 Изображение - ChatGPT

Исследовательская группа Socket сообщила о кампании, в рамках которой хакеры изменяли файлы package.json в репозиториях GitHub. Вредоносный код размещался в сценариях автоматической установки Postinstall, которые запускались во время установки зависимостей.

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После запуска такого сценария система загружала троянскую программу без дополнительных действий со стороны разработчика. Получив доступ к устройству жертвы, злоумышленники могли собирать конфиденциальные данные и использовать зараженную среду для дальнейшего распространения атаки на другие проекты.

Для маскировки вредоносное ПО сохранялось под именем файла «/tmp/.sshd». Такое название напоминало легитимный процесс SSH и снижало вероятность того, что разработчики быстро заметят подозрительную активность.

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По оценке Socket, особую опасность представляет сама схема распространения. Разработчики нередко доверяют автоматизированным процедурам установки, поэтому компрометация исходного репозитория способна затронуть зависимые проекты.

Эксперты рекомендуют внимательнее проверять сторонние пакеты, контролировать настройки Composer и регулярно анализировать скрипты, которые выполняются автоматически во время установки программных компонентов.

#кибербезопасность #вредоносное по #github #цепочка поставок #socket #composer #package.json #postinstall
Источник: ithome.com
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