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This_is_the_way
В ЦАГИ придумали винт со складными лопастями для сверхзвуковых самолётов
Специалисты ЦАГИ разработали конструкцию пропеллера, который работает только на взлёте и посадке. В полёте лопасти прячутся внутрь обтекателя.
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Инженеры Центрального аэрогидродинамического института имени Жуковского (ЦАГИ) предложили необычное решение для авиации — воздушный винт со складными лопастями. Разработка может найти применение как в лёгких самолётах, так и в перспективных сверхзвуковых пассажирских лайнерах.

Изображение: Flux (на основе эскиза из патента № RU(11) 2 862711(13) C1)

Конструкция представляет собой так называемый бустерный винт. Он включается только на самых ответственных этапах полёта — при взлёте и заходе на посадку, когда нужна дополнительная тяга. После набора высоты лопасти автоматически складываются и убираются внутрь специальных ниш, которые закрываются створками. В результате внешняя поверхность становится гладкой, самолёт сохраняет обтекаемую форму и не испытывает лишнего сопротивления воздуха в крейсерском режиме.

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Главное новшество патента: винт прячется не в отдельный контейнер, а непосредственно внутрь аэродинамического обтекателя. При этом сам обтекатель остаётся неподвижным (не вращается вместе с винтом). Такое решение позволило снизить аэродинамическое сопротивление и снять ограничения по размеру лопастей — они могут быть довольно большими.

Особый интерес технология представляет для сверхзвуковых гражданских самолётов. В носовой части таких машин обычно остаётся свободный объём, который сложно использовать для перевозки пассажиров или груза. Именно туда разработчики предлагают встроить складной винт большого диаметра.

На взлёте створки открываются, лопасти раскладываются — и создаётся дополнительная тяга. Когда самолёт переходит на сверхзвуковой крейсерский режим, система отключается: винт останавливается, лопасти прячутся, а поверхность снова становится гладкой, без выступающих частей и щелей.

#гражданская авиация #патент #перспективные разработки #гражданский сверхзвук #жуковский #фипс #цаги #винт самолёта #складной винт
Источник: www1.fips.ru
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