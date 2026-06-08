Модель АТЗ-18-2 УСТ 5453 создана на базе полноприводного шасси КАМАЗ-65959 (поколение К5) с колёсной формулой 6х6. Машина предназначена для перевозки светлых нефтепродуктов в сложных дорожных и климатических условиях.

Предприятия «КАМАЗ» и «УралСпецТранс» совместно выпустили на рынок новую спецмашину — автотопливозаправщик АТЗ-18-2 УСТ 5453. Базой для неё послужило полноприводное односкатное шасси КАМАЗ-65959, относящееся к новейшему пятому поколению (К5) и имеющее формулу 6х6.

Изображение: Grok

Новинка используется для перевозки и непродолжительного хранения светлых нефтепродуктов — бензина и дизтоплива. Техника рассчитана на эксплуатацию в бездорожье, а также в регионах с суровым климатом и сложным рельефом. Конструкция полностью отвечает нормам ДОПОГ — международных правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

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Автомобиль оснащён современным дизельным мотором КАМАЗ Р6 мощностью 483 лошадиных силы с пониженным расходом топлива. В паре с ним работает 16-ступенчатая «механика». Высокую проходимость обеспечивают вездеходные шины размером 16.00R20.

Кабина имеет заниженную посадку и крепится на четырёхточечную пружинную подвеску, что заметно повышает комфорт при движении по пересечённой местности. Усиленный каркас по прочности превосходит действующие требования безопасности. Внутри — приборная панель с продуманной эргономикой: все основные кнопки (аварийка, свет в салоне, холодильник, стояночный тормоз) находятся под рукой у водителя. Также установлена мультимедийная система с 10-дюймовым сенсорным экраном и блок управления климатом.

Цистерна выполнена по «чемоданной» схеме из прочной углеродистой стали марки 09Г2С. Её суммарный объём — 18 кубических метров, внутри она поделена на две секции. Для выдачи топлива применяется насос СВН-80 с гидравлическим приводом, который получает энергию от коробки отбора мощности автомобильной трансмиссии.