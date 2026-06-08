Релиз в раннем доступе состоится до конца текущего года.

Многочисленные слухи и инсайды в очередной раз подтвердились, и сегодня ночью в рамках традиционного для начала июня игрового мероприятия PC Gaming Show была официально анонсирована градостроительная стратегия в реальном времени Stronghold 4. На данный момент уже известны основные детали новинки, а также опубликован первый игровой видеоролик.

Итак, проект создаётся усилиями коллектива FireFly Studios, который с самого начала ведёт эту франшизу и все её обновления. В центре сюжета Пенрин из Уэтела, которому предстоит завоевать свой рыцарский титул. Иными словами, несмотря на свой порядковый номер, в плане внутриигровой хронологии Stronghold 4 — это приквел к первой части серии.

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Насколько такое решение правильное, узнаем уже до конца текущего года. Сперва проект выйдет в свет по программе раннего доступа, а затем, помариновавшись в ней некоторое пока неопределённое время, доберётся уже до полноценного релиза.

Stronghold 4 создаётся на движке Unreal Engine 5, что, как утверждают девелоперы, позволило им реализовать новинку с максимально возможным на сегодняшний день уровнем качества и графического исполнения.