Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Редакция
В мире игр Михаил Андреев
Анонсирована стратегия в реальном времени Stronghold 4
Релиз в раннем доступе состоится до конца текущего года.
реклама

Многочисленные слухи и инсайды в очередной раз подтвердились, и сегодня ночью в рамках традиционного для начала июня игрового мероприятия PC Gaming Show была официально анонсирована градостроительная стратегия в реальном времени Stronghold 4. На данный момент уже известны основные детали новинки, а также опубликован первый игровой видеоролик.

Итак, проект создаётся усилиями коллектива FireFly Studios, который с самого начала ведёт эту франшизу и все её обновления. В центре сюжета Пенрин из Уэтела, которому предстоит завоевать свой рыцарский титул. Иными словами, несмотря на свой порядковый номер, в плане внутриигровой хронологии Stronghold 4 — это приквел к первой части серии.

реклама

Насколько такое решение правильное, узнаем уже до конца текущего года. Сперва проект выйдет в свет по программе раннего доступа, а затем, помариновавшись в ней некоторое пока неопределённое время, доберётся уже до полноценного релиза.

Stronghold 4 создаётся на движке Unreal Engine 5, что, как утверждают девелоперы, позволило им реализовать новинку с максимально возможным на сегодняшний день уровнем качества и графического исполнения.

#firefly studios #stronghold 4
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные статьи

«Квантовое превосходство», «Кумиры»: краткий обзор фильмов
5 научно-фантастических сериалов 70-х, которые актуальны и по сей день: по версии Slashfilm
Продолжаю разбор сгенерированных ИИ сообщений об ошибках и улучшение проекта Installer-SH
Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro (LHR) 8GB GDDR6
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter