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Global_Chronicles
V-Color представила комплекты DDR5 объемом 2 ТБ и обновленной архитектурой модулей памяти
Компания V-Color обновила линейку памяти Manta XOT1: OLED-дисплей стал низкопрофильным и не перекрывает разъемы на материнской плате. Также производитель показал модули объемом до 256 ГБ на один DIMM и комплекты суммарной емкостью 2 ТБ.
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В прошлом году V-Color первой установила OLED-дисплеи на модули памяти в серии MANTA OLED XFinity+. Тогда планки разгонялись выше 8000 МТ/с. В этом году компания переработала дизайн и одновременно расширила линейку сверхвысокими объемами.

 Изображение: WCCFTech

Новые комплекты Manta XOT1 UDIMM SCC получили профили AMD EXPO ULL. Они работают на скорости 6000 МТ/с с таймингами CL26. Главное изменение конструкции — диффузор теперь имеет ту же высоту, что и радиатор. Компания уменьшила толщину модулей. OLED-экран разместили так, чтобы он не перекрывал 24-контактный разъем питания на материнской плате.

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Модули V-Color теперь совместимы с платами всех производителей под AMD и Intel. OLED по-прежнему показывает статистику: объем, напряжение, тайминги, температуру.

Изображение: WCCFTech

Параллельно компания представила высокопроизводительную серию 4R CUDIMM (или CQDIMM). Один такой модуль выдает 8000 МТ/с и вмещает до 128 ГБ. В демонстрационной системе память работала вообще без радиаторов.

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Изображение: WCCFTech

Для серверного сегмента V-Color предлагает RDIMM объемом до 256 ГБ на модуль. Максимальный комплект — 2 ТБ на систему (8 планок по 256 ГБ). Такая сборка работает на 7600 МТ/с с таймингами CL62 при 1,25 В. Комплект на 1 ТБ (8 x 128 ГБ) разгоняется до 8800 МТ/с с CL62 при 1,4 В. Есть и низколатентный вариант 768 ГБ (8 x 96 ГБ) — 6000 МТ/с, CL32, 1,4 В.

Все модули построены на чипах SK Hynix. Цены ожидаются очень высокими, но и разгонный потенциал должен быть максимальным.

#ddr5 #sk hynix #v-color #cudimm #mrdimm #expo ull #oled-модули #oled-память
Источник: wccftech.com
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