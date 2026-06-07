Отличный CPU для широкого круга задач

Специалисты портала i2HARD решили проверить, насколько новейший среднебюджетный процессор Core Ultra 5 250K Plus может хорошо показывать себя в игровой нагрузке. Для наглядности в тесты были включены другие популярные CPU, а именно: Core i5-14600KF, Core Ultra 5 245KF, Core Ultra 7 265K и Ryzen 7 9700X.

Изображение: ChatGPT

Core Ultra 5 250K Plus получил улучшенные характеристики относительно предшественника и приблизился к более старшему Core Ultra 7 265K. При этом MSRP «камня» рухнула до $199, что делает его одним из самых привлекательных предложений на рынке.

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Результаты в играх показали, что в стоке Core Ultra 5 250K Plus на 10% быстрее Core Ultra 5 245KF. Однако при этом он опережает «древний» Core i5-14600KF всего на 1%. Причем последний использовался с более медленной памятью DDR5-6400. Что касается «красного» лагеря, то Ryzen 7 9700X был на 1% быстрее Core Ultra 5 250K Plus и стал победителем в общем зачете.

Изображение: YouTube-канал i2HARD

В разгоне ситуация поменялась в пользу Core Ultra 5 250K Plus, который с памятью DDR5-8733 CL40 сумел обойти всех соперников. Даже Core Ultra 7 265K с DDR5-8600 CL38 и Ryzen 7 9700X с DDR5-8000 CL36 остались позади.

В итоге был сделан двоякий вывод. В играх герой обзора не сильно лучше Core i5-14600KF, а платформа LGA 1851 не получит новых линеек CPU. Однако он энергоэффективный и в рабочих задачах он превосходит Core Ultra 7 265K. Поэтому Core Ultra 5 250K Plus можно посоветовать в качестве универсального процессора.

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