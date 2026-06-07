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Global_Chronicles
Гравитация Земли и прогиб земной коры добавят 5 см к уровню моря у берегов Сибири к 2100 году
Ученые из США выяснили, что стандартные прогнозы подъема уровня моря не учитывают гравитацию и деформацию земной коры. Для побережий Восточно-Сибирского моря поправка может достигать 5 см.
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Межправительственная группа экспертов по изменению климата (МГЭИК или IPCC) при составлении прогнозов уровня моря обычно учитывает таяние ледников и тепловое расширение воды. Но существует третий фактор — гравитационные, ротационные и деформационные эффекты (GRD). Специалисты из Лос-Аламосской национальной лаборатории (Los Alamos National Laboratory, США) под руководством Грейс Эртель (Grace Ertel) проверили, как эти процессы повлияют на уровень воды к 2100 году.

Изображение: Science X

Когда в одной части океана накапливается лишняя вода, ее масса давит на земную кору. Кора прогибается. Одновременно гравитация сильнее притягивает воду именно в этом районе. Ось вращения Земли тоже слегка смещается. Все три процесса вместе работают как дополнительный рычаг.

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Ученые использовали глобальные климатические модели CMIP6. Они отследили, где к 2100 году ожидается максимальное накопление воды, и применили поправку на GRD-эффекты. Результат: там, где вода скапливается, модель предсказывает дополнительный подъем уровня.

Особенно сильно эффект проявится на широких мелководных шельфах — в том числе у побережий Восточно-Сибирского моря и других арктических территорий России. Для этих районов дополнительный подъем может достигать 5 см. Если взять среднюю величину подъема уровня моря из-за перераспределения океанических масс по всей планете, то гравитационные и деформационные эффекты добавят к ней примерно 15%.

При этом в глубоководных районах океана, где вода уходит, уровень может опуститься примерно на 1 см ниже ожидаемого. Ученые предупреждают: исключение этих процессов из прогнозов ведет к систематической недооценке риска наводнений для прибрежных городов. Авторы исследования считают, что будущие прогнозы уровня моря и оценки рисков должны учитывать эти процессы.

#изменение климата #глобальное потепление #океан #гравитация #наводнения #уровень моря #повышение уровня моря #климатические модели #деформация земной коры #прибрежные регионы
Источник: sciencex.com
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