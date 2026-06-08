На них можно частично разглядеть место действия будущей игры.

После того, как Alien Isolation 2 из категории вымыслов прессы перешла в категорию официально анонсированных проектов, разработчики из студии Creative Assembly стали потихонечку, в месяц по чайной ложке, выдавать подробности своего творения. На тот раз очередь дошла до первого набора скриншотов, на которых при большом усердии можно разглядеть место действия сиквела.

В частности, на скриншотах запечатлено место крушения космического корабля, желание исследовать обломки которого оборачивается для одного из персонажей — естественно, нашего протагониста — форменным ужасом, ведь на корабле обитает доселе невиданное чудовище.

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Следует отметить, что пока официально не объявлено, кто будет главным действующим лицом в Alien Isolation 2. Несмотря на то, что в первой Alien Isolation был открытый финал, вовсе необязательно, что им вновь станет Аманда Рипли.