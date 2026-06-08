Видеокарты GeForce RTX 50 Super оснастят увеличенным объемом видеопамяти за счет более емких микросхем GDDR7

По данным портала Benchlife, графические ускорители NVIDIA серии GeForce RTX 50 Super будут представлены на выставке CES 2027, которая состоится в начале следующего года. Помимо этого, также говорится, что в новую линейку войдет модель GeForce RTX 5060 с 12 ГБ VRAM.

Данная конфигурация получается благодаря использованию чипов GDDR7 объемом 3 ГБ вместо прежних на 2 ГБ. В результате количество видеопамяти, которое несет на себе видеокарта, увеличивается в 1,5 раза без изменения ширины шины.

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Помимо GeForce RTX 5060 с 12 ГБ GDDR7 также будут анонсированы GeForce RTX 5070 с 18 ГБ, GeForce RTX 5070 Ti с 24 ГБ и GeForce RTX 5080 с 24 ГБ. Данным тривиальным ходом NVIDIA закрывает сразу две задачи: без чрезмерных усилий показать, что рынок игровых видеокарт не брошен, и оттянуть релиз GeForce RTX 60, занимаясь более прибыльными ИИ-ускорителями.

Многие могут быть удручены подобным положением дел, но это решение NVIDIA выглядит более выигрышным, чем то, что предлагает AMD. По последней информации, выход Radeon на базе RDNA5 отложен до начала 2028 года, то есть фанаты «красного» лагеря увидят обновления гораздо позже.

Как бы то ни было, выпуск GeForce RTX 50 Super — это все же лучше, чем ничего, особенно на фоне массовой ИИ-истерии в сфере микроэлектроники. Геймеры получат больше VRAM, что снимет ограничения в играх и расширит период актуальности видеокарт.