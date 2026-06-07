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Global_Chronicles
Исследователь удаленно взломал звуковую панель Creative Katana и перепрограммировал её в клавиатуру
Исследователь в области кибербезопасности обнаружил уязвимость в игровой звуковой панели Creative Sound Blaster Katana V2X. Она позволяет удаленно загружать измененную прошивку через Bluetooth без сопряжения устройства.
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Беспроводные интерфейсы часто упрощают подключение устройств, но иногда создают дополнительные риски. Именно такую проблему исследователь Расмус Муратс обнаружил в игровой звуковой панели Creative Sound Blaster Katana V2X. Изображение - ChatGPT

3 июня Муратс опубликовал результаты исследования, согласно которым Sound Blaster Katana V2X принимает команды через Bluetooth Low Energy без аутентификации и сопряжения. По его данным, хакер может находиться на расстоянии около 15 метров и получить доступ к настройкам устройства или загрузить собственную прошивку. Муратс выяснил, что фирменный протокол Creative работает по-разному в зависимости от способа подключения. Через USB система требует подтверждения команд, тогда как Bluetooth принимает их без дополнительной проверки.

Проблему усугубляет отсутствие цифровой подписи прошивки. Устройство проверяет только контрольную сумму SHA-256, которую можно пересчитать после изменения файла.

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Для демонстрации Муратс изменил прошивку так, чтобы колонка определялась компьютером как клавиатура. После подключения по USB устройство автоматически выполняло заранее заданную команду. Такой подход напоминает принцип атаки BadUSB, известной с 2014 года.

О проблеме сообщили компании Creative. Компания заявила, что не считает это уязвимостью, так как поведение не представляет киберугрозы. Исследователь сам выпустил инструмент, который загружает официальную прошивку и устраняет уязвимость через USB. Bluetooth на динамике остаётся включённым даже в спящем режиме, и отключить его нельзя.

#кибербезопасность #клавиатура #bluetooth #creative #звуковая панель #badusb #freertos #singcert #sound blaster katana v2x #перепрошивка
Источник: tomshardware.com
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