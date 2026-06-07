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Обзор и тестирование видеокарты Palit GeForce RTX 3070 GamingPro (LHR) 8GB GDDR6

Тестирование видеокарты от фирмы Palit на базе чипа nVidia GeForce RTX 3070, оснащённой 8Gb памяти GDDR6.
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Итак, сегодня у нас на обзоре видеокарта Palit GeForce RTX 3070 GamingPro (LHR) 8GB GDDR6.

Карта оснащена трёхвентиляторной системой охлаждения, которая занимает более 2-х слотов расширения, что даёт нам веские основания надеяться на нормальное охлаждение.

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Обратная сторона карты ничем особым не выделяется, разве что присутствует полноценный - выхлоп.

Набор портов стандартный - дешманский, один HDMI и три DP, как и на большинстве современных видеокарт такого класса.

Дополнительное питание карта потребляет через два разъёма 8-pin.

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GPU-Z о нашей видеокарте имеет такое мнение:

Разгон у видеокарты - отсутствует, что не может не радовать, учитывая нынешнюю моду производителей накинуть "огромных" 30-50Mhz и с гордостью лепить на коробку буковки ОС, не забывая при этом накинуть шекелей к цене. Память у видеокарты стандартная - GDDR6. 

Тестирование будем производить на следующей конфигурации:

  1. Процессор Intel i5-12400F 6 ядер с частотой до 4,4GHz и технологией Hyper-Threading.
  2. Охлаждение процессора – кулер Deepcool REDHAT.
  3. Материнская плата MSI PRO Z790-A WIFI Socket 1700.
  4. Оперативная память Patriot 32Gb DDR5 2x16kit [PSP532G5600KH1].
  5. SSD PCIe 3.0 x4 NVMe Samsung 980 250Gb [MZ-V8V250BW].
  6. SSD SATA3 Samsung 870 EVO 500Gb [MZ-77E500BW].
  7. HDD WD Purple 4Tb [WD40PURZ].
  8. Блок питания FSP Hydro GT PRO 1000W.
  9. Корпус NZXT Phantom 410.
  10. Операционная система Windows 11 Pro.

3DMark Vantage

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Настройки "Трассировка пути" без апскейлинга

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Настройки "Реалистичные"

Настройки "низкие" + трассировка лучей "низкие"

Настройки "средние" + трассировка лучей "средние"

Настройки "Реалистичные" + трассировка лучей "Ультра"

FurMark

Тестирование в FurMark проводилось с кастомными профилями работы вентиляторов — с их включением на 100% при достижении температуры чипа в 65 градусов. Тестирование проводилось по схеме: две минуты прогрев, далее запуск бенчмарка. Как и предполагалось, система охлаждения видеокарты справилась со своей работой - нормально. 

Итоги

Вот такая - ничем не примечательная видеокарта побывала у нас на тестировании, похвалить её особо не за что, но и поругать - то же. 

А на этом у меня на сегодня всё — всем пока.

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Теги

nvidia geforce видеокарта palit geforce rtx тестирование geforce rtx 3070 rtx 3070 3070 ne63070019p2-1041a
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