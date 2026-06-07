Дебют видеоадаптеров Nvidia GeForce RTX 60 может состояться примерно в этот же период.

Запуск игровых видеокарт AMD следующего поколения ожидается не ранее следующего года, о чём сообщает издание VideoCardz со ссылкой на материал, подготовленный журналистами сайта Tweakers, поговорившими с участниками рынка.

Источник фото: VideoCardz

Сообщается, что один из партнёров AMD ожидает, что первые видеокарты на базе архитектуры RDNA 5 будут запущены во втором или третьем квартале следующего года, тогда как другой полагает, что это произойдёт не ранее конца 2027 или начала 2028 года.

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Компания AMD уже работает над видеокартами следующего поколения, основанными на базе RDNA 5, о чём свидетельствует упоминание дискретного видеоадаптера на основе данной архитектуры, имеющего идентификатор GFX1310, в обновлении LLVM, хотя официальной информации о будущих новинках пока не предоставляется.

В более ранних утечках предполагалось, что с запуском видеокарт на RDNA 5 компания AMD вернётся в сегмент высокопроизводительных решений, от которого она временно отказалась, сосредоточившись на более доступных моделях.

Ожидается, что видеокарты AMD следующего поколения дебютируют примерно в тот же период, что и видеоадаптеры Nvidia GeForce RTX 60, запуск которых, по слухам, состоится в конце 2027 или начале 2028 года.