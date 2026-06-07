Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
breaking-news
Партнёры AMD ожидают запуска видеокарт на базе RDNA 5 не ранее 2027 года
Дебют видеоадаптеров Nvidia GeForce RTX 60 может состояться примерно в этот же период.
реклама

Запуск игровых видеокарт AMD следующего поколения ожидается не ранее следующего года, о чём сообщает издание VideoCardz со ссылкой на материал, подготовленный журналистами сайта Tweakers, поговорившими с участниками рынка.

Источник фото: VideoCardz

Сообщается, что один из партнёров AMD ожидает, что первые видеокарты на базе архитектуры RDNA 5 будут запущены во втором или третьем квартале следующего года, тогда как другой полагает, что это произойдёт не ранее конца 2027 или начала 2028 года.

реклама

Компания AMD уже работает над видеокартами следующего поколения, основанными на базе RDNA 5, о чём свидетельствует упоминание дискретного видеоадаптера на основе данной архитектуры, имеющего идентификатор GFX1310, в обновлении LLVM, хотя официальной информации о будущих новинках пока не предоставляется.

В более ранних утечках предполагалось, что с запуском видеокарт на RDNA 5 компания AMD вернётся в сегмент высокопроизводительных решений, от которого она временно отказалась, сосредоточившись на более доступных моделях.

Ожидается, что видеокарты AMD следующего поколения дебютируют примерно в тот же период, что и видеоадаптеры Nvidia GeForce RTX 60, запуск которых, по слухам, состоится в конце 2027 или начале 2028 года.

#amd #rdna 5
Источник: videocardz.com
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Мессенджер «Макс» полностью перестал работать на аппаратах iPhone
VK и «Яндекс» начнут взимать плату за использование сторонних почтовых клиентов
MLID: частота CPU AMD Zen 6 превысит 6,5 ГГц, предполагаемый Ryzen 9 10960X3D2 получит 312 МБ L2+L3
Крупные вендоры показали ноутбуки и мини-ПК с APU NVIDIA RTX Spark на Computex 2026
Учёные зафиксировали изменение внутренней активности Солнца за 40 лет, не совпадающие с его циклами
Apple объяснила удаление мессенджера «Макс» из магазина App Store необходимостью соблюдать санкции
BYD Denza Z9 GT с запасом хода 1000 км стал самым продаваемым люксовым электромобилем в Китае
Casio представила механические часы с карбоновым циферблатом, сапфировым стеклом и отделкой золотом
AMD рассчитывает повторить успех Ryzen на рынке видеокарт
Создатели Cuphead анонсировали новую 8-битную часть серии для Sega Master System
Прогноз ООН: Ожидаемое к концу года Эль-Ниньо может стать сильнейшим в истории
Отчёт о памяти Nvidia Rubin обрушил акции Micron на 10% и привёл к потере $100 млрд капитализации
Марк Цукерберг устанавливает палатки для размещения серверов ИИ по всей территории США
Американские учёные предложили изготавливать инструменты и конструкции на Луне с помощью лазеров
Учёные раскрыли механизм выживания глубоководного сверхгигантского изопода без пищи пять лет
На Computex 2026 показали Mini-ITX корпус Apeer2, объединяющий ПК и монитор
Эксперт протестировал Gothic 1 Remake на RTX 5070 в трёх разрешениях
Новый сокет Intel LGA 1954 с двойным прижимным механизмом впервые засветился на Computex 2026
В США среди поколений X и миллениалов фиксируют резкий рост редкого рака, характерный для пожилых
Надежда на дешёвую DDR5 от китайской CXMT провалилась – она не дешевле аналогов Samsung и SK Hynix

Популярные статьи

«Квантовое превосходство», «Кумиры»: краткий обзор фильмов
Xbox 360 и PlayStation 3 в 2026 году – сколько стоит лицензионный ретрогейминг
Ностальгируем — 5 лучших JRPG для первой PlayStation
Продолжаю разбор сгенерированных ИИ сообщений об ошибках и улучшение проекта Installer-SH
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter