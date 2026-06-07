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Global_Chronicles
Росстат перечислил отрасли с зарплатами выше ₽ 200 тысяч
Росстат представил данные о зарплатах по отраслям за март 2026 года. Сразу в пяти сферах средний уровень доходов превысил 200 тыс. рублей в месяц.
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Новые данные статистики показывают заметный разрыв между отдельными отраслями экономики и средними показателями по стране. 

© Донат Сорокин/ ТАСС

Согласно информации Росстата, в марте нынешнего года средняя заработная плата в РФ достигла размера в ₽ 112 654. При этом в ряде отраслей уровень доходов оказался даже значительно выше.

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Самые высокие показатели зафиксировали в финансовой и страховой деятельности. В этой сфере средняя зарплата достигла ₽ 314 000.

В группу отраслей с доходами более ₽ 200 тыс. также вошли добыча нефти и газа и сфера информации и связи. В обоих случаях средний уровень оплаты труда составил ₽ 226 000.

Кроме того, средняя зарплата в отрасли воздушного и космического транспорта достигла ₽ 223 000. В производстве табачных изделий показатель находился на уровне ₽ 218 000.

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Всего Росстат зафиксировал пять направлений экономики, где средний доход работников превысил отметку в ₽ 200 тыс. в месяц.

#зарплаты #росстат #страхование #воздушный транспорт #космический транспорт #финансовый сектор #добыча нефти и газа #информация и связь #табачная промышленность
Источник: tass.ru
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