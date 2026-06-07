Компания Hongqi присвоила своему первому рамному внедорожнику серийное имя G919. Автомобиль сочетает четыре электромотора с 2,0-литровым турбодвигателем-генератором и получил три блокировки дифференциалов.

6 июня компания FAW Hongqi официально объявила название для модели, которую раньше называли P567. Автомобиль уже показывали на Пекинском автосалоне 2026 года в виде концепта и прототипов. Буква G в индексе отсылает к китайским автомобильным традициям. Две девятки указывают на флагманский статус и долгую сервисную поддержку, а единица — на максимальную производительность.

Источник: CarNewsChina

Hongqi G919 построен на рамной конструкции кузова. Это классическое решение для тяжелых внедорожников: отдельная рама лучше выдерживает скручивающие нагрузки на бездорожье. Габариты машины — 5135 мм в длину, 2050 мм в ширину и 1950 мм в высоту. Колесная база достигает 2900 мм.

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Главная особенность — четырехмоторная силовая установка. В отличие от обычных внедорожников с механическими раздаточными коробками, здесь электродвигатель стоит на каждом колесе. Программа управляет вектором тяги независимо для каждого колеса. В паре с 2,0-литровым турбомотором-генератором четыре электромотора выдают 620 кВт мощности и 1320 Нм крутящего момента.

Разгон до сотни занимает 4,5 секунды. Только на электротяге машина проезжает 280 км. Общий запас хода с двигателем-генератором — 1350 км.

Источник: CarNewsChina

Hongqui сохранила и чисто внедорожные особенности. У G919 есть пневматическая подвеска, механические блокировки дифференциалов на обеих осях. Три блокировки — это уровень специализированных внедорожников. Они помогают передавать момент на колеса с лучшим сцеплением, когда другие теряют контакт с поверхностью. На прототипах также заметили внедорожные шины, буксировочные крюки, крепления на крыше и лидар над лобовым стеклом.

Источник: CarNewsChina

Продажи G919 начнутся во второй половине 2026 года.