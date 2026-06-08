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breaking-news
Энтузиаст запустил Half-Life на Nokia N95 с поддержкой клавиатуры и мыши в 30 fps
Это не первая игра, которую специалисту удалось запустить на данном устройстве.
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Игра Half-Life, релиз которой состоялся в далёком 1998 году, была запущена на смартфоне Nokia N95 с достаточно высокой частотой кадров благодаря мастерству аргентинского энтузиаста Данте Леончини, пишет издание Tom's Hardware.

Источник фото: Tom's Hardware/dante_leoncini/X

Как сообщает специалист в социальных сетях, ему удалось добиться запуска оригинальной Half-Life на Nokia N95 с показателем 30 fps, а также добавить в игру поддержку мыши и клавиатуры. Стандартная версия данного смартфона, дебютировавшая в 2007 году, снабжена двухъядерным процессором TI OMAP 2420 на базе ARM11 с тактовой частотой 332 МГц и 64 МБ оперативной памяти, что вполне соответствует минимальным требованиям Half-Life — процессор Pentium с частотой 133 МГц и 24 МБ ОЗУ.

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Основная проблема заключалась в портировании Windows-игры на ОС, под управлением которой работает Nokia N95 — S60 3rd Edition на Symbian OS v9.2. Разработчик не сообщает, какими именно инструментами он пользовался в ходе своей работы, но издание предполагает, что мог быть использован движок Xash3D. Ранее энтузиасту удалось запустить на Nokia N95 игры Quake 3 и Crash Bandicoot.

#nokia n95
Источник: tomshardware.com
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