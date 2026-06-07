Семидесятые годы в телевидении напоминали попытку собрать космический корабль из фанеры, изоленты и безграничного энтузиазма. В те времена авторы были заняты не столько отрисовкой идеальных пикселей, сколько попытками втиснуть глубокие философские вопросы в рамки телевизионного бюджета, едва превышающего стоимость недельного запаса продуктов.

Этот список составлен на основе оценок зрителей, где фильмы выстроены в порядке возрастания: от самых спорных и наивных экспериментов до тех работ, что даже спустя полвека смотрятся с неподдельным интересом. Здесь нет места лоскутному блеску современных блокбастеров, зато полно идей, которые опередили свое время на пару десятилетий.

5. Полицейский из будущего (Future Cop, 1976 – 1977)

Paramount Television

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Кинопоиск: 5.8

Сюжет о напарниках-полицейских, где один — опытный ворчун, а второй — андроид, кажется сейчас чем-то вроде учебника по сценарным клише. Однако в середине семидесятых это был дерзкий заход на территорию киберпанка, когда понятие «искусственный интеллект» звучало как заклинание из дешевого романа. Сериал выглядит как уютный вечерний детектив, в котором робот пытается понять логику людей, постоянно попадая впросак.

Смотреть стоит ради понимания того, с какой наивностью люди прошлого пытались предсказать появление Siri и нейросетей, искренне веря, что машина будет выглядеть как парень в кожаной куртке.

4. Человек из Атлантиды (Man from Atlantis, 1977 – 1978)

Solow Production Company

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Кинопоиск: 6.5

История об амфибии с перепонками между пальцами, которого выловили из океана, поначалу вызывает недоумение. Герой плавает лучше дельфина и зачем-то спасает человечество, хотя сам едва помнит, как зовут его самого. Это типичная история для тех, кто любит эстетику старых шоу с их неторопливым темпом и отсутствием клипового монтажа.

Если отбросить иронию по поводу резиновых костюмов, можно увидеть попытку поговорить об экологии и одиночестве существа, которому этот мир чужд.

3. Планета обезьян (Planet of the Apes, 1974)

20th Century Fox Television

Кинопоиск: 7.0

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После успеха полнометражных фильмов логично было ждать сериального воплощения, и результат получился неоднозначным, но притягательным. В отличие от кино, где все строилось на шоке от финала, сериал погружает в повседневную жизнь приматов, правящих миром, где люди — лишь шумная и неудобная помеха. Здесь много диалогов и попыток выстроить политическую систему обезьяньего общества.

Это вдумчивое приключение, напоминающее театральную постановку, где костюмы актеров — лишь способ рассказать историю о предрассудках, которая не теряет остроты с годами.

2. Бегство Логана (Logan's Run, 1977 – 1978)

MGM Television

Кинопоиск: 7.1

Мир, где каждый обязан уйти из жизни в тридцать лет, чтобы не обременять общество, звучит как манифест безумного перфекциониста. Сериал развивает идею утопии, которая на деле оказывается золотой клеткой с очень коротким сроком годности. Герои путешествуют по постапокалиптическим пустошам, сталкиваясь с остатками цивилизации, что придает повествованию дух дорожного приключения.

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Это редкий пример шоу, которое не боится задавать неудобные вопросы о ценности жизни и страхе перед неизбежным старением.

1. Космос: 1999 (Space: 1999, 1975 – 1977)

Incorporated Television Company (ITC)

Кинопоиск: 7.3

Когда Луна сходит с орбиты и отправляется в бесконечное путешествие по космосу, а обитатели базы «Альфа» вынуждены выживать в пустоте, становится ясно: это сериал не о науке, а о человеческом упорстве. Визуально шоу выглядит как дорогой арт-проект: выверенные кадры, строгие интерьеры, минимализм, который спустя годы стал выглядеть даже более стильно, чем в момент премьеры.

Это меланхоличная, серьезная фантастика, где космос — не место для триумфальных прогулок, а холодная декорация для экзистенциального одиночества. Если нужно увидеть, как снимали качественную научную фантастику до эпохи зеленого экрана, стоит начать именно отсюда.