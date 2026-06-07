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Global_Chronicles
Прокуратура Москвы о мошенничестве: москвичу навязали «видеоконференцию» и выманили более ₽ 4000000
Прокуратура Москвы сообщила о новой схеме, в которой мошенники приглашают жертв на видеоконференцию и под видом силовиков требуют передать деньги курьерам. В одном из случаев 88‑летний москвич лишился более ₽ 4000000.
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Столичная прокуратура обратила внимание на новый способ обмана граждан, который сочетает электронную почту, видеосвязь и классические методы социальной инженерии. 

Изображение - ChatGPT

По данным ведомства, аферисты рассылают письма со ссылками на якобы официальные видеоконференции. После подключения с человеком связывается неизвестный, который представляется сотрудником правоохранительных органов.

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В одном из случаев жертвой схемы стал 88-летний житель Москвы. Во время видеозвонка мужчине сообщили, что от его имени якобы провели денежный перевод, связанный с противоправной деятельностью. Затем собеседник убедил пенсионера выполнять дальнейшие указания.

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Под предлогом проверки и сохранности средств потерпевший несколько раз снимал деньги со своих счетов и передавал наличные курьерам. Как сообщили в прокуратуре, общий размер ущерба превысил ₽ 4 млн.

Расследование находится на контроле Гагаринской межрайонной прокуратуры. В ведомстве напомнили, что не стоит открывать подозрительные письма, переходить по неизвестным ссылкам и выполнять финансовые требования незнакомцев. Также прокуроры подчеркнули, что настоящие сотрудники правоохранительных органов не требуют передавать деньги через курьеров.

#россия #мошенники #электронная почта #кибермошенничество #курьеры #пенсионеры #видеоконференции #прокуратура москвы
Источник: tass.ru
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