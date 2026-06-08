Тестовый ПК снабдили процессором Ryzen 9 9950X3D и видеокартой RTX 5090.

Несколько дней назад состоялся релиз ремейка «Готики», дебютировавшей в далёком 2001 году, и эксперт YouTube-канала Bang4BuckPC Gamer решил сравнить графическую составляющую и показатели fps в двух версиях игры — оригинальной Gothic и Gothic 1 Remake. Тестовая сборка была оснащена процессором AMD Ryzen 9 9950X3D и видеокартой GeForce RTX 5090.

Источник фото: Bang4BuckPC Gamer/YouTube

Тесты проводились в разрешении 4K с максимальными настройками графики для обеих версий игры — для Gothic 1 Remake использовался пресет Alkimia Overdose и DLSS 4.5 Quality, тогда как в оригинальной «Готике» диапазон видимости был установлен на «300 %», эффекты неба включены, а качество текстур и моделей установлено на максимум.

Источник фото: Bang4BuckPC Gamer/YouTube

реклама

При сравнении кадров из оригинальной Gothic и Gothic 1 Remake хорошо видно, что за 25 лет технологии шагнули далеко вперёд, и ремейк «Готики» выглядит потрясающе на фоне классической версии игры, предлагая геймеру завораживающие виды природы, качественные текстуры и модели, реалистичные отражения и освещение.

Источник фото: Bang4BuckPC Gamer/YouTube

При этом для качественной картинки в 4K понадобится мощная сборка — в частности, на ПК с указанными ранее характеристиками частота кадров в Gothic 1 Remake составляла в среднем 65-80 fps, в зависимости от игровой сцены, тогда как в оригинальной «Готике» данный показатель достигал 144 fps.

Источник фото: Bang4BuckPC Gamer/YouTube

Значения энергопотребления также заметно разнятся — если в классической Gothic в большинстве игровых сцен требовалось около 55-65 Вт, то в Gothic 1 Remake видеокарта была загружена на полную, требуя более 500 Вт.

&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;&lt;span class="fr-mk" style="display: none;"&gt;&amp;nbsp;&lt;/span&gt;

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1MZwVHs

Реклама. ООО «Яндекс Маркет», ИНН 9704254424, erid: 5jtCeReNx12oajze1MZwVHz