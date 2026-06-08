Статистика игрового сервиса Steam - это удобная возможность посмотреть на то, на каких устройствах играют миллионы геймеров во всем мире. Ведь Steam используют более 130 миллионов пользователей в месяц, а число геймеров, запускающих его каждый день, достигает почти 70 миллионов. Данные статистики, именуемые как «Данные об оборудовании и ПО пользователей», позволяют еще и отслеживать тенденции, происходящие на рынке ПК комплектующих.

Ведь сухие цифры, собранные с такого огромного количества игровых систем, говорят гораздо лучше любых обзоров, блогов и отчетов по популярности тех или иных моделей «железа» в крупных магазинах и маркетплейсах. Сегодня я предлагаю взглянуть на восемь самых популярных видеокарт среди геймеров в Steam, и разобраться в том, что позволило им занять верхние строчки рейтинга.

Изображение: Hardware Unboxed

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А также мы попытаемся сделать прогноз о дальнейшей расстановке сил на рынке видеокарт, ведь глядя на первую двадцатку самых популярных дискретных видеокарт, сразу бросается в глаза, что там нет ни одной модели от компании AMD, правда есть два типа «встроек» Radeon. А это очень печальный факт, так как монополия на рынке комплектующих всегда приводила к застою и высоким ценам, достаточно вспомнить годы доминирования компании Intel на рынке процессоров. Что ж, давайте начнем смотреть на самые популярные видеокарты, а если вы хотите сами посмотреть статистику видеокарт за май 2026 года в Steam, то она доступна вот по этой ссылке.

GeForce RTX 3060

Изображение: Hardware Unboxed

GeForce RTX 3060 стала самой популярной видеокартой среди геймеров в Steam еще в 2022 году, буквально взлетев на первые места рейтинга всего за один год, ведь на рынке она появилась в 2021 году. За это время она иногда уступала лидерство другим моделям, например, в конце 2025 года в рейтинге лидировала ноутбучная версия GeForce RTX 4060. Но теперь, спустя более пяти лет после начала продаж, GeForce RTX 3060 снова на первом месте и ею пользуются 7.70% геймеров в Steam. О чем это говорит?

Во-первых, о том, что было выпущено огромное количество этих видеокарт, видимо, компания Nvidia решила по максимуму использовать высокий спрос, ведь 2021 год запомнился нам майнинг бумом и взлетевшими в цене видеокартами. Во-вторых, то, что GeForce RTX 3060 до сих пор не вытеснена с верхних строчек рейтинга более новой моделью среднего уровня, говорит о том, что многим геймерам хватает ее производительности и сегодня. Я и сам играю на GeForce RTX 3060 уже более четырех лет и с новинками игр, пусть уже на средних настройках графики и с активацией DLSS она вполне справляется, выдавая неплохую картинку.

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В-третьих, менять GeForce RTX 3060 на новую модель среднего уровня с цифрами «60» в индексе многие не хотят еще и потому, что GeForce RTX 4060, вышедшая летом 2023 года, и пришедшая ей на смену GeForce RTX 5060 имеют только 8 ГБ видеопамяти, что на треть меньше, чем предлагала GeForce RTX 3060 в 2021 году.

GeForce RTX 4060 Laptop GPU

То, что одно время мобильная видеокарта GeForce RTX 4060 Laptop GPU лидировала в рейтинге Steam говорит о том, что пользоваться игровыми ноутбками стало очень большое количество геймеров. Многим стало гораздо удобнее иметь компактный ноутбук, чем громоздкий системник, а производительности GeForce RTX 4060 Laptop GPU вполне хватает, чтобы без проблем пройти все новинки игр даже в 2026 году, ведь от дискретной GeForce RTX 4060 она отстает всего на 8-10%. А ноутбуки на базе GeForce RTX 4060 Laptop GPU легко найти в продаже и сегодня, например, MSI Crosshair 16 HX.

GeForce RTX 4060

Изображение: Hardware Unboxed

В 2023 году вопрос о нехватки видеопамяти объемом 8 ГБ для новых игр не стоял так остро, как сейчас, но все равно GeForce RTX 4060 получила немало критики за эту характеристику. Тем более, что и пропускная способность видеопамяти у нее была гораздо ниже, чем у GeForce RTX 3060, всего 272 Гбайт/с против 360 Гбайт/с. Но и играх новинка показывала преимущество в среднем в 10-13%, да еще и отличалась очень скромным энергопотреблением, всего в 115 ватт. И для сборки нового игрового ПК среднего уровня в те годы большинство геймеров выбрало именно GeForce RTX 4060, а не морально устаревшую GeForce RTX 3060, в то время еще массово продававшуюся в магазинах.

GeForce RTX 3050

Изображение: Hardware Unboxed

Стоит вам открыть любое видео опытного блогера, посвященное бюджетным видеокартам, и вам обязательно попадется фраза о том, насколько невыгодна покупка GeForce RTX 3050. Ведь эта видеокарта на треть медленнее Radeon RX 6600 при сопоставимой или даже большей цене. Однако, несмотря на это, GeForce RTX 3050 уже очень давно занимает место в пятерке самых популярных видеокарт в Steam. А чтобы найти в рейтинге видеокарт Radeon RX 6600, нам придется промотать их список далеко вниз, и обнаружится она только на 32 месте, уступая по популярности даже GeForce GTX 1660 Ti.

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Причина такого парадокса в том, что многие видеокарты от AMD хороши только на бумаге, в виде сухих характеристик, в обсуждениях на форумах и обзорах, где авторы не вдаются в нюансы их использования. В реальности так много геймеров выбрали GeForce RTX 3050 не только потому, что они настолько фанатеют от продукции компании Nvidia, что даже не читают обзоров видеокарт. А потому, что читали отзывы геймеров, решивших сэкономить и столкнувшихся с проблемами на видеокартах серии Radeon RX 6000.

Это и высокий нагрев самой горячей точки чипа Hotspot, и пресловутые «черные экраны», и проблемы с драйверами, и апскейлер FSR, не дотягивающий по качеству картинки до DLSS. Про провал производительности при задействовании трассировки лучей на видеокартах Radeon RX 6600 можно не упоминать, так как что эта модель, что GeForce RTX 3050 не вытягивают комфортную производительность в играх в таком режиме.

Раньше было просто - покупаешь видеокарту Nvidia и играешь без проблем и долгих ожиданий, пока для новой игры выпустят драйвер с оптимизациями. Но, стоит отметить, что с серией GeForce RTX 5000 проблем хлебнули и те геймеры, что решили сделать ставку на «зеленые» видеокарты.

Проблем у этой серии много - здесь и черные экраны при запуске на старых материнских платах, горящие разъемы питания, «пропавшие» блоки ROP на старших видеокартах первых ревизий, локальные перегревы элементов на плате из-за плотной компоновки, отсутствие мониторинга Hotspot, прекращение поддержки 32-битного PhysX. И что самое обидное - некачественные драйвера, вызывающие то одни, то другие проблемы, иногда критичного характера.

GeForce RTX 5070

Изображение: Hardware Unboxed

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На пятом месте рейтинга Steam расположилась видеокарта GeForce RTX 5070, что довольно удивительно, ведь она опередила не только GeForce RTX 5060 Ti, но и нацеленную на гораздо более массового геймера видеокарту GeForce RTX 5060. О чем это говорит? В первую очередь о том, что многие геймеры в 2026 году уже не готовы покупать видеокарту со всего 8 ГБ видеопамяти, обреченную на проблемы уже в ближайшие годы. И готовы доплатить до более сбалансированного решения. А еще о том, что эра гейминга в разрешении Full HD постепенно проходит и все больше игровых ПК собираются для игр в разрешении QHD или 2560x1440 пикселей, а GeForce RTX 5070 можно назвать входным билетом в игры в таком разрешении.

GeForce GTX 1650

Изображение: Hardware Unboxed

Уже очень давно в первой десятке рейтинга самых популярных видеокарт находится GeForce GTX 1650 и это показывает то, что не всем геймерам нужны мощные модели для того, чтобы с азартом играть в любимые игры. Есть масса нетребовательных игр, с которыми GeForce GTX 1650 вполне справляется даже в 2026 году. А еще такая популярность обусловлена тем, что во времена майнинг бума 2021 года GeForce GTX 1650 стала спасением для многих геймеров и покупали ее очень часто. А затем не стали менять на новые модели, удовлетворившись подобным уровнем производительности.

GeForce RTX 5060

Изображение: Hardware Unboxed

GeForce RTX 5060 расположилась на седьмой строчке рейтинга Steam, что на первый взгляд говорит о популярности этой модели. Но, если посмотреть на темы прироста, то в мае доля пользователей GeForce RTX 5060 даже упала на 0.28%. Да, модель с 8 ГБ видеопамяти в 2026 году - это выбор для игры в первую очередь в онлайн-игры, ведь в тяжелых AAA-играх производительность уже иногда упирается именно в объем VRAM, а не графический чип GeForce RTX 5060. Что интересно, гораздо более дорогая GeForce RTX 5060 Ti прибавила за месяц 0.28% пользователей, и скорее всего, большинство из них выбрали модель с 16 ГБ видеопамяти.

GeForce RTX 4060 Ti

Изображение: Hardware Unboxed

Ну а на восьмом месте у нас GeForce RTX 4060 Ti, тоже не слишком обласканная журналистами модель, ведь ее 8-гигабайтная версия была слишком дорога, а 16-гигабайтная оснащалась слишком медленной видеопамятью, чтобы эффективном использоваться для игр в разрешении 1440p. Тем не менее, весьма приличная часть геймеров купили именно ее, а не гораздо более шустрые GeForce RTX 4070.

Итоги

Изображение: Steam

Что же, среди восьмерки самых популярных видеокарт нет ни одной модели от AMD, что очень печально. Правда, на девятом месте расположилась встроенная графика AMD Radeon(TM) Graphics, но это совсем не игровое решение, как и AMD Radeon Graphics на 13-м месте. Эти две позиции вносят только дисбаланс в оценку реальной доли видеокарт AMD на рынке и Steam рапортует, что их доля составляет 19%. Однако первая дискретная модель в рейтинге - это Radeon RX 7800 XT всего лишь на 26-м месте с 1.33% пользователей.

Что касается новинок среднего уровня от AMD - Radeon RX 9060 XT, то их и вовсе нет в списке. Единственная модель 9000-й серии, попавшая в рейтинг Steam - это Radeon RX 9070, которая находится почти в самом конце списка с долей 0.18% пользователей. А более мощная и стартовавшая в продаже гораздо раньше Radeon RX 9070 XT, видимо, совсем не продается. Что интересно, Radeon RX 9070 соседствует с GeForce RTX 5050, которую выбрали всего 0.18% геймеров в Steam. Похоже, этой модели никогда не стать такой же популярной, как GeForce RTX 3050.

А под конец я предложу вам посмотреть еще три записи в моем блоге:

Восемь наиболее подходящих процессоров для сборки ПК с RX 9060 XT, RTX 5050, RTX 5060 и 5060 Ti

Как создать комфортабельное игровое место для ПК-геймера с возможностью вести стримы

Как я настроил охлаждение своего игрового ПК перед жарой 2026 года — пять полезных лайфхаков

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