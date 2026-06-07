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Nacvark
В Китае разработали гражданский двухместный экраноплан
Экранопланы в первую очередь ассоциируются с заброшенными разработками Советского Союза, предназначавшимися для военных
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Китайская компания NAVEE представила двухместный аппарат WaveFly 5X, который позиционируется как первый в мире потребительский экраноплан. Его дебютный запуск прошёл на озере Тайху в Сучжоу: аппарат не поднимается высоко в небо, а скользит над водой, используя «экранный эффект» (воздушную подушку между крылом и поверхностью).

WaveFly 5X рассчитан на полёт на высоте примерно от 30 до 60 сантиметров над водой и может развивать скорость до 85 километров в час. Экраноплан выдерживает нагрузку до 140 килогарммов имеет запас хода до 80 километров и использует сменные батареи. Корпус выполнен из авиационного углепластика, а конструкция построена по схеме с двумя тандемными крыльями, что должно повысить устойчивость при движении над водой.

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Главная идея проекта – сделать технологию, ранее ассоциировавшуюся с советскими военными экранопланами, доступной для гражданского рынка. NAVEE заявляет, что WaveFly 5X может рулить, взлетать и швартоваться прямо с тихой водной поверхности, а управляться должен скорее как лодка, чем как самолёт. Это означает, что для пользователей компания рассчитывает снизить требования к авиационной подготовке, хотя вопрос сертификации и правил эксплуатации в разных странах всё ещё под вопросом. При этом сама NAVEE по большей степени является производителем электросамокатов.

Пока WaveFly 5X выглядит скорее как дорогое развлечение для курортов, водного туризма и частных покупателей.

#китай #экраноплан
Источник: interestingengineering.com
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