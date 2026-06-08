Средняя зарплата в 113 000 рублей определяется высокими доходами небольшой части населения

Согласно данным Росстата, в пяти отраслях российской промышленности средний уровень зарплаты превышает 200000 руб. В результате средняя зарплата по стране в целом близка к отметке 113000 руб., но этот показатель нельзя считать достоверным. Банковская статистика на основе зарплатных карт говорит о том, что уровень медианной зарплаты сейчас составляет 66000 руб. в месяц.

Больше всего зарабатывают страховщики и финансисты, у которых средние зарплаты составляли в марте 314000 руб. В сегменте информации и связи этот показатель равен 226500 руб., тогда как добывающие газ и нефть получают 226400 руб. Без малого 224000 руб. зарабатывают сотрудники космического и воздушного транспорта, тогда как производители табака получают 218000 руб.

Изображение: ChatGPT

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Самыми бедными в очередной раз оказались производители одежды, которые вынуждены довольствоваться зарплатами в 58000 руб. Таким образом, разница между наиболее высокими и низкими зарплатами оказалась пятикратной.

В предыдущей новости говорилось о многочисленных желающих стать курьерами, которые якобы зарабатывают по 190000 руб. в месяц. Росстат утверждает, что на самом деле их зарплаты близки к минимальным и составляют 58300 руб. Желающим стать курьерами остаётся надеяться на то, что часть заработков в эту статистику не попадает.

Производители мебели зарабатывают около 68000 руб., учителя и врачи в среднем получают 76500 руб. и 86500 руб.

Эксперты полагают, что подобные невысокие зарплаты мешают поднимать производительность труда. Предприятия предпочитают удерживать сотрудников с низкими зарплатами, нежели вкладываться в автоматизацию производства.