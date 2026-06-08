«Мумия» («The Mummy»), 2026

Изображение: ru.kinorium.comНе стоит путать данный фильм с другими. Фильм 2026 года снял Ли Кронин, у которого других фильмов пока нет. Да, это ужасы, но совершенно другого плана, чем фильмы 1999 или 2017 годов.

Совершенно другое впечатление! Да и сама «мумия» тут особенная…

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Американская семья по работе находится в Египте, отец семейства работает там корреспондентом.

Изображение: ru.kinorium.comИ случается беда: их дочку Кэти похищает неизвестная женщина. Ребенка так и не смогли найти. Семья вернулась в США. Проходит восемь лет. Душевная рана немного затянулась, но полностью не вылечена. Да, теперь у них есть снова ребенок, но былой трагедии не забыть…

И тут из Египта приходит сообщение, что их пропавшую дочь нашли… Кэти находится в очень печальном состоянии. Как внешне, так и психически.

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Изображение: ru.kinorium.comВедь все эти годы она провела в каменном саркофаге.

Изображение: ru.kinorium.comЗачем ее похитили? Зачем так издевались? Фильм даст на эти вопросы ответы…

Пока это лучший фильм ужасов, что я посмотрел в 2026 году. Да, вот так вышло: не ждал, но очень даже понравилось. Не то, чтобы он страшный или полон скриммеров. Нет, он сюжетно жуткий. Причем, создатели фильма практически ничего сами не придумали в плане сюжета, все это уже было в разных фильмах. Просто умудрились все связать в единый «коктейль».

Так чем же фильм отличается от одноименных? «Мумия» 1999 года – просто хороший приключенческий фильм, основанный на древнеегипетских мифах.

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Изображение: ru.kinorium.comОн был интересным, местами смешной. Местами пытался навести «ужасы» (впрочем, без особого успеха). Но приключение было на первом плане. Фильм же 2017 года сделал ставку на сильное «переосмысление» египетской мифологии. Все это приправили совершенно неуместным «экшоном», который превращал фильм в подобие боевика. И это очень плохо увязывалось с основой сюжета. Тот фильм не понравился, даже Том Круз не исправил ситуацию, хотя стоит признать, что сама «мумия» в исполнении Софии Бутеллы получилась хорошо.

Изображение: ru.kinorium.comНо фильм просто «разваливался» сюжетно.

Новинка – 100% ужасы. Да, тут по факту нет отсылок к мифам и легендам. Ну самая малость. Да и «мумия» не совсем настоящая (без спойлеров – посмотрите, сами поймете). Тут своя, правильная атмосфера ужасов. Мне он напомнил серию фильмов «Изгоняющий дьявола». Также много времени уделено самой семье, вокруг которой строится история. Нагнетание «жути» происходит постепенно, дозированно. Некоторым может показаться, что фильм излишне растянут. Есть такой момент, но совсем чуть-чуть. Также, как и в «Изгоняющем дьявола» события развиваются одновременно в разных местах.

Изображение: ru.kinorium.comЭто необходимо, чтобы прояснить нам все аспекты сюжета. Я терпеть не могу фильмы ужасов, где за сами ужасы ничего не поясняют. Зачем так делают, я не понимаю. Словно сами сценаристы не сумели свою «идею» до конца обосновать. Тут такого нет, источник зла нам пояснят в конце фильма. Если уж совсем честно, то эта история отдает не египетской мифологией, а типичными японскими проклятиями. Но особо это сюжет не портит.

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Несколько спорной вышла самая концовка фильма. Сначала, кажется, что «хеппи-энда» тут не намечается. Но потом, словно, режиссер передумал. Ну пусть и так.

Актеры. Не припомню, чтобы встречал в других фильмах. Но со своими ролями они справились. К фильму у меня лишь одна претензия. Очень много диалогов на арабском языке. И их просто не дублируют. Читайте субтитры. А эти разговоры важны для понимания сути самого сюжета. Может и аутентично, но не комфортно.

Не стоит думать, что «Мумия» 2026 года – шедевр среди своего жанра. Нет, это не так. Просто другие фильмы этого года находятся в районе плинтуса. И на их фоне данный фильм воспринимается очень даже хорошо, хотя и не блещет оригинальными идеями. Зато эта «солянка» неплохо скомбинирована.

В общем, данный фильм я могу рекомендовать к просмотру вечером, когда за окном темно и страшно…



