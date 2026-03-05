Рынок игровых приставок двигается циклично: сразу после успеха корпорации стараются увеличить монетизацию новым поколением устройств. И тут начинаются самые громкие ошибки в игровой индустрии.

В истории приставок постоянно прослеживается закономерность – третья консоль от крупного производителя становится спорным или самой неудачной в линейки. PlayStation 3, Nintendo 64 и Sega Saturn регулярно приводятся как примеры теории «проклятия третьей консоли». Сегодня хочется вспомнить несколько исторических фактов.

Изучая прошлое, вы можете предсказывать будущее. Зная закономерности, вы можете принимать правильные решения. Сегодня решил поговорить о символической цифре, которую не любит Гейб Ньюэлл и которая регулярно встречается в свете игровых консолей как негативный признак провала. Кто-то видит случайности, но в большинстве случаев – это закономерности.

Шесть консолей. Шесть провалов. Шесть повторений. Шесть маленьких историй. Кратко для расширения вашего личного кругозора.

Проклятье третьей консоли

Существует популярная теория в игровой среде, согласно которой каждая третья консоль от популярного производителя обречена на провал. Она появилась не на пустом месте, а повторяется из раза в раз с большой вероятностью. Кто-то считает, что из большой выборки всегда можно подобрать правильные варианты для обоснования теории, но в нашем случае выбор ограничен.

Провал Sony PlayStation 3

Данное устройство трудно назвать провалом, но в плане продаж – это самый скромный гаджет из всей линейки. Сразу несколько неудачных решений привели к неоднозначному результату. Уже разбирал ранее, но для новичков повторю: гаджет выпускали в спешке – как ответ на Xbox 360. Поспешность действий привела к ряду неудачных решений.

И хотя это моя самая любимая консоль от японского производителя, но даже я вижу косяки и изъяны:

Слишком высокая цена и премиальное качество в сегменте бюджетных геймеров.

Устаревшая архитектура RSX-чипа и сильный уклон в Cell-процессор.

Отсутствие ударных системселлеров на старте.

Отложи устройство на год – большинства этих нюансов можно было бы избежать.

Провал Atari 5200

После легендарной Atari 2600 и перед крахом рынка видеоигр в 1982 году вышло третье устройство от небольшой корпорации. Великое прошлое и серое будущее. Не смогли. Не поняли. Переплатили. В те далекие времена еще не было стандартизированных устройств и всё было на уровне интуиции. Что поставить, как использовать, зачем это нужно – куча вопросов и ноль ответов.

Провал Nintendo 64

Продажи Nintendo 64 в 32 млн штук могут показаться интересными, пока не вспоминаешь о ситуации на рынке с Nintendo Entertainment System / Family Computer и его 62 млн проданных штук и Super Nintendo Entertainment System с 50 млн штуками. Но стоит уточнить, что первые консоли распространялись во времена, когда еще не было культуры потребления видеоигр. Гаджеты приобретали в большинстве случаев гики и ярко выраженные поклонники.

Японская корпорация посчитала себя лидером рынка и поплатилась за это. Использование картриджей на фоне компакт-дисков выглядело анахронизмом. Многие издатели избегали устройства из-за серьёзных ограничений. Пока одни наслаждались Resident Evil 2, другие удивлялись магии оптимизации игры на картридже.

Провал Nintendo Wii U

Технически это – шестое устройство в консольном бизнесе Nintendo. Но фактически после громкого «жмяк» с Nintendo 64 японская корпорация перезапустила свой бизнес, пересмотрела приоритеты и осовременила устройства. Это было третье устройство с поддержкой лазерных дисков.

После тотального разгрома конкурентов и триумфального шествия на игровом поприще вышло что-то непонятное с «особой» концепцией два-в-одном. Геймеры не поняли, а корпорация не смогла объяснить своего видения.

Если смотреть из дня сегодняшнего – это самый обидный провал из всех перечисленных. Именно это устройство подарило нам: Bayonetta, Mario Kart 8, Super Mario 3D World, Splatoon, Donkey Kong Country: Tropical Freeze, The Legend of Zelda: Breath of the Wild и множество других проектов. На данном устройстве из всех перечисленных сегодня – самый мощный каталог системселлеров.

Nintendo Wii U

Провал Sega Saturn

Еще одно громкое имя: лидер рынка споткнулся после двух бестселлеров на рынке домашних развлечений. После громких Sega Master System и мощнейшей Sega Mega Drive что-то пошло не так. Хоть сама консоль не выделялась на фоне конкурентов чем-то экстраординарным, но проигрывала своим соперникам по всем пунктам. Немножко выше цена, немного меньше хитов, немного хуже реклама. Маленькие косяки вылились в глобальные противоречия. Именно в это время по миру шагала первая игровая станция – Sony PlayStation – и показывала конкурентам «Кузькину мать».

Sega Saturn

Провал Xbox One

В средствах массовой информации очень любят рассказывать истории про великую презентацию E3 2013 с её «тв-тв-тв», но почему-то забывают упомянуть об отсутствии нормальных игр. Легендарный фейл с Halo 5: Guardians, закрытие Lionhead Studios и серии Fable, посредственные ReCore, Super Lucky's Tale, Crackdown 3 и отсутствие ударных эксклюзивов как класса. Естественно, во всём виновата презентация, а не отсутствие привлекательного контента.

После эпохи Xbox 360 и огромной лояльной базы с патриотично настроенным населением на родном рынке подобное выглядело абсурдным. Странный нейминг, странные инсинуации, отсутствие знаковых проектов и уход в облака.





Послесловие

Пребывание на вершине мира не означает, что все процессы налажены, а руководство точно знает курс своего «корабля». Чаще всего после головокружительного триумфа второй консоли следует глобальный и резкий спад. В поисках новых уникальных функций корпорации добавляют ненужные гиммики и толкают бренд к краю обрыва.

Ситуация повторяется из раза в раз, и этому не видно конца. Конечно, сегодня всё устаканилось, и рынок пришёл в равновесие с лёгкими эволюционными движениями, но подобное ведёт к стагнации. Новым геймерам нужны новые впечатления, и только глобальная перекомпоновка бизнеса способна вывести на рынок по-настоящему новое устройство.