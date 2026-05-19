Global_Chronicles
Ford продвигает свои гражданские пикапы для использования в военных целях вместо дорогой спецтехники
Компания Ford заявляет, что власти Северной Америки и Европы хотят использовать коммерческие автомобили вместо специальной военной техники. Причина — гражданские грузовики стоят дешевле и их быстрее доработать и поставить в армии.

Наверное, ни для кого не секрет, что многие крупные автоконцерны все активнее работают с государственными структурами. Ford заявил, что правительства Северной Америки и Европы обсуждают с компанией использование коммерческих автомобилей и технологий для оборонных операций.

Изображение: Сarscoops

Компания объясняет интерес простой причиной. Разработка специальной военной техники занимает много времени и требует солидных расходов, тогда как серийные модели уже доступны, проще в обслуживании и позволяют быстрее адаптировать технику под нужды армии.

Ford считает, что пикапы Ranger, F-Series и Super Duty подходят для транспортных и вспомогательных операций. Эти модели рассчитаны на тяжелые условия работы и имеют широкую сервисную поддержку. Отдельно компания выделяет систему Pro Power Onboard, которая позволяет использовать автомобиль как мобильный генератор.

Ranger занимает особое место в переговорах. Модель продается на разных рынках, поэтому правительства могут использовать единый автопарк сразу в нескольких регионах.

Некоторые структуры уже работают с техникой компании. Ranger применяют как военный транспорт на отдельных рынках, а Ford Police Interceptor на базе Explorer используют правоохранительные органы. При этом компания уточняет, что окончательных соглашений с оборонными ведомствами пока нет.

#ford #коммерческие автомобили #ranger #военные грузовики #f-series #оборонные контракты
Источник: carscoops.com
