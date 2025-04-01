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Недостатки у PlayStation 5 - личный взгляд без розовых очков

В погоне за инновациями легко забыть, что удобство, доступность и удовольствие от использования – тоже технологии.
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Когда вышла PlayStation 5, поклонники ждали революции в игровом мире. Новых эмоций, экспириенса и ощущений. Время показало, что не существует розовых пони и перламутровой радуги. Новое устройство по-своему хороша, но существуют вещи, что расстраивают и мешают получать удовольствие от игр, заставляют скучать по проверенной временем  PlayStation 4. Ищем в черной комнате черную кошку и делаем скоропалительные выводы.

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Предисловие

Если хочешь быть счастливым, то не сравнивай — главный постулат позитивного образа жизни. Не существует идеальных вещей, и недостатки есть везде. Сравнения показывают, где и что можно улучшить, и на что посмотреть под новым углом. Sony PlayStation 4 Slim — это идеальное игровое устройство. Стоило недорого. Показывало приемлемую картинку. Имело отличную игровую библиотеку. Было надежным и практичным. Имело идеальные пропорции и позволяло творить невообразимое число разнообразных вещей. Как любят многие говорить: 11 баллов из 10 на кончиках пальцев. Именно с ней и стоит сравнивать текущее поколение Sony PlayStation 5 — насколько сильно современное устройство отстает от предыдущей итерации.

Я не буду углубляться в вопрос и коснусь лишь тех тем, что важны лично для меня. Долго просидел на PS4, вкусил в полной мере все ее плюсы и понимаю всю ценность устройства.

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Практичность использования

Самый неочевидный факт. Консоль слишком большая, и ее невозможно пристроить в удобное место где-нибудь в уютной маленькой щелочке между другими гаджетами. Более того, если у вас есть другие устройства возле телевизора, которые претендуют на соседство с этим недоразумением, то перемещать их будет сложно из-за небольшого пространства. Взять PS5 "за верх" практически невозможно, хотя бывают случаи с манипуляциями и перестановками. Белый корпус с глянцем не является универсальным и не подходит под любой интерьер. Старое устройство отлично вписывалось везде. Также проблема с установкой в горизонтальном или вертикальном положении — нужно думать, как и куда ее приткнуть. У меня несколько консолей, роутеров, мини-ПК, и есть сложности.

После черного матового пластика белые лепестки крайне непрактичны и занимают слишком много места.

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Вообще не понял прикола с отменой великолепной идеи. Теперь у каждой игры своя обоина и музыка. Если бы на устройстве была одна-единственная игра, то фишка была бы интересной, но когда их десятки и ты пробегаешь курсором по порядку, мельтешение сильно раздражает.

Подобрав нужную тему и оформление, создаешь атмосферу более уютной и ламповой, подстраивая под свое личное настроение и видение. Когда только покупаешь устройство, подобные вещи не замечаешь, но со временем хочется чего-то еще — минимальных изменений и комфорта.

Презентации, чувство причастности и праздника

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Технически этот нюанс касается всей индустрии. Корпорации слишком редко устраивают ивенты и различные презентации, но Sony пошла дальше всех. Джим Райан хоть иногда появлялся на каких-то мероприятиях. А кто там сейчас?

С 1 апреля 2025 года (в день написания материала) пост занял Хидеаки Нисино... А кто это? Почему он должен быть интересен? Куда он приведет игровую индустрию? Кому я отдаю свои, непосильно заработанные червонцы? С Джимом я был на одной волне и понимал его... А тут? Некоторым может показаться, что вопрос несущественный, но с новым руководством приходит новое видение, и оно может не совпадать с твоим личным. Такая ситуация длится уже второй год.

Качественные проекты второго эшелона

И снова этот момент касается не только Sony, но и всей индустрии. Мало крепких середнячков. Точнее, их совсем нет. Те же Astro Bot, LEGO Horizon Adventures, Ratchet & Clank: Rift Apart — это игры за полную стоимость в $60 или $70. Просто для сравнения: за 40 баксов выходили:

  • Ratchet & Clank,

  • Knack 2,

  • Shadow of the Colossus,

  • Concrete Genie,

  • LittleBigPlanet 3,

  • Infamous: First Light,

  • Helldivers,

  • Tearaway: Unfolded,

  • Erica — небольшие, но качественные проекты.

А еще были ремастеры с предыдущей платформы и различные сборники. За недорого можно было ознакомиться с Uncharted: The Nathan Drake Collection, The Last of Us Remastered, God of War III Remastered, Uncharted: The Lost Legacy и кучей других проектов. Конечно, это список за длительный период, и, может быть, пятая "плойка" еще нагонит...

Отмена инициативы PlayStation Hits

Это самый жирный минус из всех. Мало кто помнит, но у Sony с незапамятных времен была фишка Greatest Hits, где самые популярные игры выходили в специальном издании с пониженной стоимостью. Вместо стандартной планки в $60 игры без скидок и акций продавали за $20, а если еще и скидки были, то предложения становились просто шоколадными, с вкусной начинкой.

Greatest Hits PS2

Во времена PlayStation 4 инициатива немного изменилась, и название Greatest Hits перешло в PlayStation Hits, но суть осталась той же. Базовая стоимость снижалась с 60 до 20, а скидки и акции уже плясали от нового ценника. То есть, если вы не самый активный геймер, то могли позволить себе 30–40 самых популярных игр эпохи за сущие копейки.

PlayStation Hits

С 2021 года в данную категорию не было добавлено ни одной новой игры. Но на этом праздник жизни не заканчивается — на некоторые игры цена выросла. Так, в прошлом году внезапно подорожала Horizon Zero Dawn — с 20 до 40 баксов. Игру несколько раз раздавали бесплатно, на скидках ее регулярно отдавали за $5, и вот, с выходом ремастера все поменялось. Скажу больше… Скидки исчезли.

игры PS5 дорожают

Появился новый вид игр с припиской Director's Cut и Deluxe Edition. Они и раньше существовали, но раньше это было больше про "поддержи разработчика". Теперь же в новых версиях содержится часть контента. Не самого нужного и существенного, но раньше базовая игра была законченным продуктом, а теперь появились различные вариации.

Например, у обычного ремастера The Last of Us была только стандартная версия игры — без плюшек и дополнений в сюжетной кампании.

Добавление контента в ремастеры PS5

Подобное есть у многих, и японская корпорация идет по "лайтовому пути". Три дня раннего доступа она еще не предлагает за дополнительные $30, но пагубное влияние индустрии все чаще проявляется в знаковых проектах.

Я не покупаю игры дороже $20. Плюс для меня существует правило: "Играю только в GOTY-издания". Допиленные и в полном фарше игры выходят только через 2–3 года после релиза. Мне неинтересно сидеть на хайпе, я предпочитаю законченный продукт. Обратил внимание, что до сих пор не приобрел ни одной игры от внутренних студий Sony с датой выпуска после 2020 года. До этой даты у меня есть все знаковые проекты, а вот с приходом PS5...

Ключи активации игр для PlayStation 5

Я не люблю дисковые версии игр и не воспринимаю аренду аккаунтов. Многие проекты перепрохожу несколько раз… или начинаю, забрасываю, а потом снова начинаю. Активация игр через ключи была удобным вариантом. А после февраля 2022 года попросту жизненно необходимым. Было масса способов получать игры бесплатно по различным акциям и купонам. 5–10 минут копошения — и у тебя на аккаунте новая игра.


Это был жирнейший способ экономии. Но его сократили в 2019-м и полностью прикрыли в 2020 году. Абсолютно случайно вопрос совпал с выходом новой консоли.

А ведь были еще и другие способы пополнения библиотеки по приятному прайсу. И снова это относится к эпохе прошлого поколения. С приходом PlayStation 5 сладости из потребительского меню убрали полностью.


Послесловие

Великая эпоха PlayStation 4 ушла, и на смену ей пришло что-то непонятное. Есть свои плюсы и вкусности, но они меркнут на фоне былого величия. Японская корпорация была слишком доброй, милой и очаровательной в прошлом поколении, но сейчас представляет собой лишь блеклую тень.

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