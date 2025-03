На вторичном рынке патовая ситуация. Все барахолки завалены Xbox Series S по бросовым ценам. Малютка с передовыми технологиями оказалась никому не нужна. Геймеры не знают, как от нее избавиться и куда деть. Спрос на древние PS4 на порядок превышает детище Microsoft, а прошитые разлетаются как горячие пирожки. Провал по всем фронтам ляжет тенью на будущие веяния игрового подразделения Microsoft и Фила Спенсера.

Xbox series S

Предисловие

На барахолках идет обвал цен на игровые консоли Xbox, и больше всего страдают младшие устройства последнего поколения. Сегодня назову несколько причин, почему Xbox Series S оказался никому не нужен. Планка на коробочку упала до такой степени, что регулярно опускается до уровня древней Sony PlayStation 4 Slim. Нонсенс, и по-другому сложно назвать происходящее в начале 2025 года. А что будет дальше — сложно представить. Тенденция прослеживается второй год подряд, но сейчас абсурд происходящего удивляет даже сторожил.

Что такое Xbox series S на самом деле

Нет повести печальнее на свете, чем сказки о божественном Game Pass. В 2020 году случилось страшное — мир узнал о существовании Xbox Series S - бюджетном игровом устройстве для широких масс. Нет ничего плохого в том, что корпорации создают товары для разных слоев населения. Проблема была в его характеристиках и позиционировании на рынке.

Для начала стоит упомянуть характеристики. Устройство не справлялось с играми предыдущего поколения с пометкой "Оптимизировано для Xbox One X". Совершенно непонятный шаг от Microsoft. Устройство нового поколения показывало картинку в подавляющем большинстве ААА-игр, вышедших с 2013 по 2020 год, хуже, чем на древней PS4 fat. По обратной совместимости гаджет воспроизводил игры с Xbox One и проигрывал устройству конкурента прошлого поколения. Большей глупости и придумать нельзя. На древних XoX и PS4 Pro были игры с прицелом в 4K. На новейшей консоли таковых среди ААА-игр не было ни по обратке, ни в "оптимизированном". И это при том, что XoX и PS4 Pro регулярно мелькали на распродажах за $300. Меньший объем внутреннего хранилища и отсутствие привода имеют первостепенное значение среди экономных геймеров.

Бюджетная консоль для экономных геймеров — красивый заголовок для устройства, которое таковым не являлось. Для некоторых пользователей будет откровением, но 80% трат в консольном мире приходится на игры, а не на железку. Вы все так же платите много денег за игры, вот только получаете на порядок меньше, чем во всех остальных случаях. Стоимость подписок и игр никак не коррелируют со стоимостью консоли... Хотя... есть ряд игр, где на новую консоль игры стоили дороже. Экономия во все щели и еще немножко.

цены на игры для консолей

Вариант взять "диск" отсутствует как опция. Экономные геймеры таковыми являются не просто так и считают КАЖДУЮ копейку.

Откровенная ложь и вбросы из "нижнего интернета"

Как вам такая фраза? На сегодняшний день продажи RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 занимают 100% рынка видеокарт с технологией DLSS 4.0, а другие видеокарты никому не нужны. Пользователи отказываются брать RTX 5060 и ниже. Что вы думаете о подобном факте? Мы не будем упоминать, что 60 линейка еще не поступила в продажу и отсутствует на рынке.

Думаете, это бредовый пример? Почти два года представители "нижнего интернета" при каждом удобном случае твердили, что продажи Xbox Series S пользуются неимоверной популярностью и составляют до 75% всех продаж. Думаю, вы неоднократно слышали подобное высказывание. Правда, забывается сделать уточнение, что эти цифры относились к 2021 году, когда на полках магазинов отсутствовали другие устройства. Вы в принципе не могли купить ничего, кроме Xbox Series S. Но эта цифра регулярно всплывает, чтобы задурить мозги обывателям, далеким от темы.

Мнимая популярность, несоответствие слов и действительности приводят к быстрому разочарованию.

Мусорный Xbox Game Pass

Платежеспособных пользователей консолей можно разделить на две большие категории:

Прошаренные — с большим опытом;

Казуалы — с поверхностным взглядом на события.

Первая категория разбирается в играх, у них хорошая библиотека, и они точно знают, чего хотят. Тратят деньги с четким пониманием, что получат после получения чека об оплате.

Вторая категория — люди, подверженные маркетингу и мнению окружающих. Витающие в облаках и далекие от мира видеоигр. Они хотят играть, но не имеют четкого представления о получаемом контенте.

А теперь ситуация. По всем новостным каналам обсуждают условные GTA VI, Hogwarts Legacy, Elden Ring, Baldur's Gate 3, Space Marine 2. Что подумает и как поступит "казуал"? Он заплатил за игры, но игры, о которых все вокруг говорят, ему не дают.

В конце января 2025 года коллекция пополнилась.

Наполнение xbox game pass

Не буду судить, хорошее это пополнение или плохое. В первых числах февраля народ играл в Kingdom Come: Deliverance II, Monster Hunter Wilds и Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Ни одна из этих игр не появилась в подписке. Сейчас люди щебечут об Assassin's Creed Shadows — и ее снова нет. Человек, далекий от индустрии, видит, что нормальные игры проходят мимо, а ему подсовывают какой-то мусор. Обещали золотые горы, а по факту — объедки с барского стола.

$240 за годовой абонемент при цене консоли в $300

Много это или мало, если смотреть с точки зрения человека, сильно ограниченного в средствах? Риторический вопрос, но давайте посмотрим на реальные цифры. Сколько тратит средний геймер на игровых консолях в год? Для анализа взял годовой отчет Sony за 2024 финансовый год. Курс японской йены к доллару составляет 1 к 145.

Годовой отчет Sony

Игровое направление принесло 4 267 734 денег. Число активных пользователей (тех, кто раз в месяц включает консоль) составляет 118 млн человек. Выкидываем из расчета "Железо" (стоимость консолей) и "Прочее" (стоимость аксессуаров) и получаем $178,6 в год. В эту сумму входят подписки, внутриигровые покупки, покупка игр — на популярной платформе для неэкономных пользователей.

Microsoft хочет снимать $240 только за подписку, без покупки игр и внутриигровых платежей. Это не просто БОЛЬШЕ среднего чека — это ЗАМЕТНО больше. На устройстве, которое берут на последние деньги.

Игровое устройство до $300

Xbox Series S вышла в ноябре 2020 года — в самый пик пандемии и на старте новой волны криптобума. Стоимость видеокарт улетела в космос, и в тот момент в тех условиях не существовало альтернатив. Консоль преподносилась как "дешевый билет в мир видеоигр". Технически, если это ваше первое игровое устройство, то данное высказывание можно было принять за чистую монету.

Проблема в том, что RX 470 вышла в 2016 году по цене $159, а после первой волны майнинга рынок был завален рефабами и "не бито — не крашено" по $50 за пучок. После первой волны все барахолки были забиты игровыми системниками по $250–300, сопоставимыми по производительности с Xbox Series S. Озон и многие онлайн-магазины продавали устройства под видом "новых" с гарантией. Все, кто хотел получить билет, его получили. Ниша бюджетных игровых устройств была завалена устройствами, превосходящими XsS по сопоставимой стоимости.

После окончания текущей волны ситуация повторилась. Рынок завален устройствами с производительностью, как у XsS, только ценник заметно ниже. Не хотите на вторичке? Окей. Один магазин — два варианта. Консоль стоит 40 000 деревянных.

Цена на Xbox series S

Системник за эту стоимость будет заметно производительнее. Не разобрался с местными конфигураторами — цена указана без корпуса и блока питания.

Отдельно недостающее, чтобы не подумали о махинациях и подвохе. Получилось заметно интереснее и производительнее.





То есть любой желающий может собрать устройство — будь то на вторичке или новое в магазине — и оно будет интереснее во всех отношениях.

И вишенка на торте от Microsoft, чтобы не страдали и не брыкались: подписка для персональных компьютеров стоит почти в два раза дешевле. Получаешь все то же самое, только платишь заметно меньше.

Дискриминация пользователей ПК и консолей





Очень странный входной билет. На консолях Xbox выходит заметно меньше игр, чем на альтернативных платформах. Стоимость аналогов обходится дешевле. Подписка стоит больше. Стоимость игр в Steam заметно ниже, и есть бонусы в виде бесплатного EGS. Если вы новичок, то в 2025 году у устройства нет ни одного преимущества перед конкурентами. "Я консольный геймер" и "Новичок" — это две противоположности.

Раздвоение личности у экспертов из "нижнего интернета"

Меня "улыбают" некоторые фразы, что слышу в обзорах по Xbox Series S. Эта консоль не для "графо..любителей". За такую денежку картинка выглядит отлично. А знаете, где еще картинка выглядит отлично в бюджете до $300? На Nintendo Switch. Самая старшая и дорогая версия стоит дешевле XsS. Консоль давно взломана, и доступна вся библиотека. Через док-станцию подключается к монитору или телевизору.

Цена на новую Nintendo Switch



Или другая фраза: "Вы сможете играть в любые новинки ближайшие семь лет, не думая об апгрейде". Ну... теоретически, когда-нибудь, может быть, на ней выйдут Silent Hill, Black Myth: Wukong, Stellar Blade, Final Fantasy 16, Zenless Zone Zero, Death Stranding 2, Where Winds Meet, Phantom Blade Zero, Rise of the Ronin, Lost Soul Aside. Но к тому моменту они явно новинками считаться уже не будут.

Новогодняя распродажа 2025 года

Многие уже забыли, но пару месяцев назад были праздничные распродажи, и Microsoft не делала скидки на свои консоли. Вообще. Некоторые ритейлеры проявили инициативу, но Фил Спенсер и компания решили, что консоль и так отлично продается. Самое странное решение из когда-либо принимаемых.

Xbox Series S — самый неликвидный товар на рынке

У большинства игровых консолей, помимо самой тушки, часто идет дополнительный комплект. Например, PlayStation 4 почти всегда доукомплектована дисками с никому не нужными играми. Старый хлам, который никто не покупает, и выкинуть жалко. Если человек покупает свою первую консоль, то подобные обвесы имеют весомый аргумент: мне не жалко, и тебе это ничего стоить не будет.

Обычный комплект PS4 на барахолке

В случае с цифровой консолью к ней никто ничего не докладывает. Максимум — упомянутые халявные 14 дней подписки. Аккаунт с играми "на первое время" в большинстве случаев отсутствует, так как игр никто не покупал и пользовались крайне дорогой подпиской.

Послесловие

В сети интернет из Xbox Series S долгое время лепили образ "устройства для всех и каждого". Дешево и доступно. На проверку многие новички увидели убогую картинку, крайне дорогую подписку с ущербной библиотекой и проходящий мимо поезд с отличными играми. Сторожилы остались без дисков, без простых способов экономии и с графикой из мезозоя.

Не понятно, на кого была нацелена консоль. Пользователи FIFA? А им есть смысл переезжать? Любители Free-to-play? А за какие плюшки они доплачивают? Любители экономить? На чем они смогут экономить, если вместо привычных $120 просят выложить $240 и еще немножко?