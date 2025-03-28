Почему Xbox series S стал самым неликвидным игровым устройством в 2025 году
На вторичном рынке патовая ситуация. Все барахолки завалены Xbox Series S по бросовым ценам. Малютка с передовыми технологиями оказалась никому не нужна. Геймеры не знают, как от нее избавиться и куда деть. Спрос на древние PS4 на порядок превышает детище Microsoft, а прошитые разлетаются как горячие пирожки. Провал по всем фронтам ляжет тенью на будущие веяния игрового подразделения Microsoft и Фила Спенсера.
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Предисловие
На барахолках идет обвал цен на игровые консоли Xbox, и больше всего страдают младшие устройства последнего поколения. Сегодня назову несколько причин, почему Xbox Series S оказался никому не нужен. Планка на коробочку упала до такой степени, что регулярно опускается до уровня древней Sony PlayStation 4 Slim. Нонсенс, и по-другому сложно назвать происходящее в начале 2025 года. А что будет дальше — сложно представить. Тенденция прослеживается второй год подряд, но сейчас абсурд происходящего удивляет даже сторожил.
Что такое Xbox series S на самом деле
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Нет повести печальнее на свете, чем сказки о божественном Game Pass. В 2020 году случилось страшное — мир узнал о существовании Xbox Series S - бюджетном игровом устройстве для широких масс. Нет ничего плохого в том, что корпорации создают товары для разных слоев населения. Проблема была в его характеристиках и позиционировании на рынке.
Для начала стоит упомянуть характеристики. Устройство не справлялось с играми предыдущего поколения с пометкой "Оптимизировано для Xbox One X". Совершенно непонятный шаг от Microsoft. Устройство нового поколения показывало картинку в подавляющем большинстве ААА-игр, вышедших с 2013 по 2020 год, хуже, чем на древней PS4 fat. По обратной совместимости гаджет воспроизводил игры с Xbox One и проигрывал устройству конкурента прошлого поколения. Большей глупости и придумать нельзя. На древних XoX и PS4 Pro были игры с прицелом в 4K. На новейшей консоли таковых среди ААА-игр не было ни по обратке, ни в "оптимизированном". И это при том, что XoX и PS4 Pro регулярно мелькали на распродажах за $300. Меньший объем внутреннего хранилища и отсутствие привода имеют первостепенное значение среди экономных геймеров.
Бюджетная консоль для экономных геймеров — красивый заголовок для устройства, которое таковым не являлось. Для некоторых пользователей будет откровением, но 80% трат в консольном мире приходится на игры, а не на железку. Вы все так же платите много денег за игры, вот только получаете на порядок меньше, чем во всех остальных случаях. Стоимость подписок и игр никак не коррелируют со стоимостью консоли... Хотя... есть ряд игр, где на новую консоль игры стоили дороже. Экономия во все щели и еще немножко.
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Вариант взять "диск" отсутствует как опция. Экономные геймеры таковыми являются не просто так и считают КАЖДУЮ копейку.
Откровенная ложь и вбросы из "нижнего интернета"
Как вам такая фраза? На сегодняшний день продажи RTX 5090, RTX 5080, RTX 5070 занимают 100% рынка видеокарт с технологией DLSS 4.0, а другие видеокарты никому не нужны. Пользователи отказываются брать RTX 5060 и ниже. Что вы думаете о подобном факте? Мы не будем упоминать, что 60 линейка еще не поступила в продажу и отсутствует на рынке.
Думаете, это бредовый пример? Почти два года представители "нижнего интернета" при каждом удобном случае твердили, что продажи Xbox Series S пользуются неимоверной популярностью и составляют до 75% всех продаж. Думаю, вы неоднократно слышали подобное высказывание. Правда, забывается сделать уточнение, что эти цифры относились к 2021 году, когда на полках магазинов отсутствовали другие устройства. Вы в принципе не могли купить ничего, кроме Xbox Series S. Но эта цифра регулярно всплывает, чтобы задурить мозги обывателям, далеким от темы.
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Мнимая популярность, несоответствие слов и действительности приводят к быстрому разочарованию.
Мусорный Xbox Game Pass
Платежеспособных пользователей консолей можно разделить на две большие категории:
Прошаренные — с большим опытом;
Казуалы — с поверхностным взглядом на события.
Первая категория разбирается в играх, у них хорошая библиотека, и они точно знают, чего хотят. Тратят деньги с четким пониманием, что получат после получения чека об оплате.
Вторая категория — люди, подверженные маркетингу и мнению окружающих. Витающие в облаках и далекие от мира видеоигр. Они хотят играть, но не имеют четкого представления о получаемом контенте.
А теперь ситуация. По всем новостным каналам обсуждают условные GTA VI, Hogwarts Legacy, Elden Ring, Baldur's Gate 3, Space Marine 2. Что подумает и как поступит "казуал"? Он заплатил за игры, но игры, о которых все вокруг говорят, ему не дают.
В конце января 2025 года коллекция пополнилась.
Не буду судить, хорошее это пополнение или плохое. В первых числах февраля народ играл в Kingdom Come: Deliverance II, Monster Hunter Wilds и Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii. Ни одна из этих игр не появилась в подписке. Сейчас люди щебечут об Assassin's Creed Shadows — и ее снова нет. Человек, далекий от индустрии, видит, что нормальные игры проходят мимо, а ему подсовывают какой-то мусор. Обещали золотые горы, а по факту — объедки с барского стола.
$240 за годовой абонемент при цене консоли в $300
Много это или мало, если смотреть с точки зрения человека, сильно ограниченного в средствах? Риторический вопрос, но давайте посмотрим на реальные цифры. Сколько тратит средний геймер на игровых консолях в год? Для анализа взял годовой отчет Sony за 2024 финансовый год. Курс японской йены к доллару составляет 1 к 145.
Игровое направление принесло 4 267 734 денег. Число активных пользователей (тех, кто раз в месяц включает консоль) составляет 118 млн человек. Выкидываем из расчета "Железо" (стоимость консолей) и "Прочее" (стоимость аксессуаров) и получаем $178,6 в год. В эту сумму входят подписки, внутриигровые покупки, покупка игр — на популярной платформе для неэкономных пользователей.
Microsoft хочет снимать $240 только за подписку, без покупки игр и внутриигровых платежей. Это не просто БОЛЬШЕ среднего чека — это ЗАМЕТНО больше. На устройстве, которое берут на последние деньги.
Игровое устройство до $300
Xbox Series S вышла в ноябре 2020 года — в самый пик пандемии и на старте новой волны криптобума. Стоимость видеокарт улетела в космос, и в тот момент в тех условиях не существовало альтернатив. Консоль преподносилась как "дешевый билет в мир видеоигр". Технически, если это ваше первое игровое устройство, то данное высказывание можно было принять за чистую монету.
Проблема в том, что RX 470 вышла в 2016 году по цене $159, а после первой волны майнинга рынок был завален рефабами и "не бито — не крашено" по $50 за пучок. После первой волны все барахолки были забиты игровыми системниками по $250–300, сопоставимыми по производительности с Xbox Series S. Озон и многие онлайн-магазины продавали устройства под видом "новых" с гарантией. Все, кто хотел получить билет, его получили. Ниша бюджетных игровых устройств была завалена устройствами, превосходящими XsS по сопоставимой стоимости.
После окончания текущей волны ситуация повторилась. Рынок завален устройствами с производительностью, как у XsS, только ценник заметно ниже. Не хотите на вторичке? Окей. Один магазин — два варианта. Консоль стоит 40 000 деревянных.
Системник за эту стоимость будет заметно производительнее. Не разобрался с местными конфигураторами — цена указана без корпуса и блока питания.
Отдельно недостающее, чтобы не подумали о махинациях и подвохе. Получилось заметно интереснее и производительнее.
То есть любой желающий может собрать устройство — будь то на вторичке или новое в магазине — и оно будет интереснее во всех отношениях.
И вишенка на торте от Microsoft, чтобы не страдали и не брыкались: подписка для персональных компьютеров стоит почти в два раза дешевле. Получаешь все то же самое, только платишь заметно меньше.
Очень странный входной билет. На консолях Xbox выходит заметно меньше игр, чем на альтернативных платформах. Стоимость аналогов обходится дешевле. Подписка стоит больше. Стоимость игр в Steam заметно ниже, и есть бонусы в виде бесплатного EGS. Если вы новичок, то в 2025 году у устройства нет ни одного преимущества перед конкурентами. "Я консольный геймер" и "Новичок" — это две противоположности.
Раздвоение личности у экспертов из "нижнего интернета"
Меня "улыбают" некоторые фразы, что слышу в обзорах по Xbox Series S. Эта консоль не для "графо..любителей". За такую денежку картинка выглядит отлично. А знаете, где еще картинка выглядит отлично в бюджете до $300? На Nintendo Switch. Самая старшая и дорогая версия стоит дешевле XsS. Консоль давно взломана, и доступна вся библиотека. Через док-станцию подключается к монитору или телевизору.
Или другая фраза: "Вы сможете играть в любые новинки ближайшие семь лет, не думая об апгрейде". Ну... теоретически, когда-нибудь, может быть, на ней выйдут Silent Hill, Black Myth: Wukong, Stellar Blade, Final Fantasy 16, Zenless Zone Zero, Death Stranding 2, Where Winds Meet, Phantom Blade Zero, Rise of the Ronin, Lost Soul Aside. Но к тому моменту они явно новинками считаться уже не будут.
Новогодняя распродажа 2025 года
Многие уже забыли, но пару месяцев назад были праздничные распродажи, и Microsoft не делала скидки на свои консоли. Вообще. Некоторые ритейлеры проявили инициативу, но Фил Спенсер и компания решили, что консоль и так отлично продается. Самое странное решение из когда-либо принимаемых.
Xbox Series S — самый неликвидный товар на рынке
У большинства игровых консолей, помимо самой тушки, часто идет дополнительный комплект. Например, PlayStation 4 почти всегда доукомплектована дисками с никому не нужными играми. Старый хлам, который никто не покупает, и выкинуть жалко. Если человек покупает свою первую консоль, то подобные обвесы имеют весомый аргумент: мне не жалко, и тебе это ничего стоить не будет.
В случае с цифровой консолью к ней никто ничего не докладывает. Максимум — упомянутые халявные 14 дней подписки. Аккаунт с играми "на первое время" в большинстве случаев отсутствует, так как игр никто не покупал и пользовались крайне дорогой подпиской.
Послесловие
В сети интернет из Xbox Series S долгое время лепили образ "устройства для всех и каждого". Дешево и доступно. На проверку многие новички увидели убогую картинку, крайне дорогую подписку с ущербной библиотекой и проходящий мимо поезд с отличными играми. Сторожилы остались без дисков, без простых способов экономии и с графикой из мезозоя.
Не понятно, на кого была нацелена консоль. Пользователи FIFA? А им есть смысл переезжать? Любители Free-to-play? А за какие плюшки они доплачивают? Любители экономить? На чем они смогут экономить, если вместо привычных $120 просят выложить $240 и еще немножко?
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