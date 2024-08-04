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7 любимых игр старого олдфага

Классические игры — это не просто ностальгия, это камни на пути нашего становления. В этих тайтлах заключены уроки и переживания, которые навсегда изменили наше мировоззрение
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В мире игр, где каждый новый проект стремится удивить и покорить, важно помнить истоки. Старые игры, сыгравшие ключевую роль в формировании наших предпочтений и взглядов, становятся настоящими маяками в бурном море новинок. В этой статье я вернусь к тем классическим шедеврам, которые оказали неоценимое влияние на мой взгляд на игры и продолжают служить ориентиром в бесконечном потоке современных релизов. Путешествие в прошлое — это не просто ностальгия, а осознание, что настоящая ценность скрывается в стабильности и проверенном временем опыте.


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Предисловие

Сегодня принято ностальгировать и вспоминать о высокой траве и более синем небе. Вот раньше... И в этот момент начинаются чудные истории, в которые не веришь ни на йоту. В большинстве своем идут пересказы интернет-баек и сохранившиеся по сей день легенды. Но в те времена все было немножко по другому. Для начала стоит уточнить, что интернета не было. Дисковые релизы игр получили свое распространение только во второй половине 90-х.

При средней зарплате $60-80 в 1995 году стоимость самого дешевого ПК в тот период стартовала от $900. Базовая пишущая машинка соответствовала годовой зарплате среднего россиянина. Сегодня для базового комплекта необходимо поработать только месяц. 

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Распространенность подобного развлечения была ограничена и рынок сопутствующих товаров еще не набрал веса. Культурное влияние на массы было ограниченным. Из-за чего многие байки рассыпаются о существовавшую в тот момент действительность.

Детство буржуя не было таким красивым и ярким, как многие пытаются показать и рассказать.

Сегодня вспоминаю игры, которые сформировали мои вкусы и предпочтения. Оказали максимальное влияние на восприятие игр и оценку происходящего. О значимости сужу по воспоминаниям. Хорошие игры можешь отчеканить не задумываясь. Плохие стираются из памяти. В Sid Meier's Civilization 2 наиграл более 200 часов, но вспомнил о ней только, когда искал год выпуска для некоторых игр. В серию наиграл много, но в памяти она не всплывает при вопросе "Лучшие стратегии". Аналогично и с другими.

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Defender of the Crown 1986

Одна из первых игр, что вошла в мою жизнь. Были и другие, но высокая реиграбельность и вариативность заставляла возвращаться к "Защитнику короны" раз за разом. Технически — это несколько мини-игр в одной. Пошаговая стратегия с захватом английского королевства.

Кроме глобальной карты были: осады замков, ночные грабежи, рыцарские турниры, охота за принцессой. Все органично сливалось в одно большое повествование. Можно было выбирать стартовую провинцию и лидера, соседей либо завоевывать, либо присоединять посредством брака.

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Пару лет назад попробовал игру в современном исполнении и понял — она морально устарела и графика ее не исправит. 

Именно с этой игры проявилась моя тяга к жанру стратегий.

Blockout  (3D Tetris) 1989

В конце 80-х и начале 90-х в доступности было мало игр. Для ребенка многие были слишком сложные, либо не интересны по своему содержанию. Например, многие обожают упоминать Wolfenstein 3D. Только вспоминают его из дня сегодняшнего и с акцентом на последующие игры id Software. Обзорщики, кто не играл в оригинал, забывают упомянуть, что шутер работал только с клавиатурой. Мышек в то время еще не было. Маленький факт, что из шедевра делает проходняк-середняк.

А вот в 3D тетрис играл регулярно. С одной стороны — знакомые элементы. С другой — интересная подача. Забавно, но ее не перевыпускали и сегодня головоломку сложно найти. 

Это была седьмая игра в моей истории, о которой стоило упомянуть. Хронологически она находится в самом начале, но по влиянию чуть ниже.  Долго думал, указывать данный тайтл, так как место ограничено и нужно указать самые-самые. Пришлось пожертвовать Baldur's Gate / Fallout 2 / Diablo и многими другими громкими именами. Эти кубики в 1989 году произвели на меня... а ничего они не произвели. Просто приходил с учебы и включал ее. Она не надоедала и можно было играть неделями. В это же время в соседней папке лежал Prince of Persia... Легендарное творение запускалось пару раз и было забыто.

Syndicate 1993

Легенда. Вершина мироздания. Квинтэссенция мира игровых ПК. Для начала стоит уточнить, что в это время по рынкам необъятной родины начинают шествие заморские игровые приставки. В классе "элитные" пацаны обсуждают новейших "Чипа и Дейла", "БатлТодс", "Алладина". А ты сидишь скромненько и помалкиваешь. Папа тебе ясно дал понять: никто не должен знать, что дома есть компьютер. В те времена железки от IBM стоили как квартира в соседнем подъезде и хвастать подобным в маленьком городке было не принято. Криминал процветал и был неудержим. 

Пока элита играла в примитивные аркадки, перед тобой был огромный мир корпораций. Карта с зонами влияния. Задания саботажа, завоевания, эскорта, диверсий. Модернизация агентов и полная свобода действий. Графика была сумасшедшей.

Выше представил две картинки. Одна для консольных версий, вторая для персональных компьютеров. Разница в визуальной составляющей была сумасшедшей. Вау-эффект сотрясал до глубины души. 

X-COM: UFO Defense 1994

Это классика. Просто классика. Игровая серия живет до сих пор. Особо рассказать тут не о чем. Первую часть исползал вдоль и поперек. Передовая графика и вариативность действий. Куча новых механик. Каждого героя называл по именам и знал слабые и сильные стороны каждого.

Изюминкой проекта была процедурная генерация событий, карт, расстановки и количество противников. Огромнейшая реиграбельность. Не припомню больше игр, в которые хотелось начинать компанию снова и снова.

Вторая часть с подводным миром мной не воспринималась за игру. В третьей были интересные решения. А потом серия пошла в странном направлении. Перезапуск встретил с воодушевлением и провел много-много часов. Фанатские ответвления — я слишком стар для них.

MechWarrior 2 1995

Сделаю оговорку. Тут должна быть более поздняя MechWarrior 3, но в год ее релиза выходило слишком много легендарных игр и все их не перечислить. В третью часть и ее дополнения наиграл более 500 часов. Все лето гонял только в нее. Но битвы  роботов брал только из-за ностальгии по предыдущей части. Во второй пробыл от 100 до 150 часов. Но этот момент обусловлен наличием свободного времени, а не увлекательностью геймплея. Во время учебы на мое развлекательное время накладывали некоторые ограничения. В третьей части их не было и отрывался по полной.

Когда слушаешь захватывающие истории блогеров о лихих 90-х, диву даешься. Из раза в раз нам перечисляют только три игры. Дум, Квейк, Анрил. И все. На этом познания заканчиваются. Некоторые открывают Википедию и добавляют другие проекты от Кармака и Ромео. Но в те древние времена существовали десятки отличных тайтлов с инновационными возможностями, на фоне которых легенды геймдева не сильно выделялись. Их единственный плюс — они в профессии по сей день и есть о чем поностальгировать.


Might & Magic Heroes II 1996

Хотите узнать, сколько лет геймеру? Спросите у него, какая игра в серии Героев лучшая. Я играл во все 7 частей и самая лучшая — это вторая. Почему? Начнем с самого простого — это баланс во всем. Все замки равны. Магия не дает явных преимуществ. Достаточное разнообразие юнитов и их комбинаций. Тут нет варианта, "чтобы было" как в третьей части (Black Dragon / Red Dragon / Green Dragon / Gold Dragon / Bone Dragon / Ghost Dragon / Faerie Dragon / Rust Dragon / Crystal Dragon / Azure Dragon)

Рисовка. Она на любителя, но все же — в следующих трех частях она заметно деградировала. Музыка — тут без разговоров. Лучшее музыкальное сопровождение во всей серии.  Стилизация и понятный пул юнитов. Если ты рыцарь, то у тебя нет магов и грифонов.

Это первая игра, которую я купил за свои деньги. Из примечательного стоит отметить, что в тот памятный день у меня был выбор из двух игр. Яркой фэнтези-стратегией и  какой-то экшен-RPG со скелетами и подземельями:-)

Отдельно стоит упомянуть основную серию Might & Magic.  Думал выделить ее в отдельной главе, но встал вопрос с аналогами Wizardry / Ultima .

Warhammer: Dark Omen 1998

Мало кто слышал об этой игре. Что-то не примечательное с датой релиза 26 марта 1998 года. Только фанаты Warhammer Fantasy и необычных стратегий заметили данный релиз.  Ибо 31 марта 1998 года выходит легендарная StarCraft.

Стратегия от малоизвестной Mindscape была раздавлена Blizzard. Реклама и всемирная известность не дали ни малейшего шанса небольшой уникальной стратегии.

Для начала стоит уточнить, что это первая игра в жанре RTS, где нет необходимости обводить юнитов мышкой и формировать из них отряд. Каждый отряд прокачивается и модернизируется. Дополнительно есть артефакты с различными бонусами. Нет двух одинаковых отрядов, каждый заточен под определенную задачу. В конце 90-х был расцвет жанра, но все игры были похожи одна на другую. Что-то уникальное было трудно встретить. Warhammer: Dark Omen была свежим глотком воздуха.

В прессе нет доступной информации, но часть сотрудников Mindscape после ее реорганизации оказалась в  Electronic Arts UK с офисом в Гилфорде, графство Суррей,  Англия. Через два года выходит Shogun: Total War, первая стратегия Creative Assembly за десять лет ее существования. Издателем которой является Electronic Arts. Все совпадения случайны.

Послесловие

За долгие годы испробовал множество игр различных жанров. В голодные 90-е проходилось все от и до по нескольку раз. Даже самый шлак проглатывался с причмокиванием. К началу нулевых мои вкусы четко сформировались. Для оценки проекта достаточно 5 минут. Эксперименты, инновации, "свежий" взгляд уже не привлекают. Свою долю "бета-тестера" отхватил сполна. Нужны стабильность и предсказуемость.

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