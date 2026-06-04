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kosmos_news
Исследователи из Шотландии создали полностью сверхпроводящий авиационный двигатель мощностью 100 кВт
Разработчики продемонстрировали полностью сверхпроводящий авиационный двигатель из материалов с нулевым электрическим сопротивлением, который может проложить путь к созданию самолета с электрическим приводом.
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Исследователи из Университета Стратклайда в Глазго разработали и продемонстрировали полностью сверхпроводящий авиационный двигатель мощностью 100 кВт. Этот прототип может послужить основой для создания легкой и мощной электрической силовой установки для будущих коммерческих самолетов. Речь идет об электрическом авиадвигателе, использующим материалы с нулевым электрическим сопротивлением (сверхпроводники).Источник: strath.ac.uk

Двигатель достигает удельной мощности, недостижимой для обычных электродвигателей, благодаря специальным материалам, которые демонстрируют нулевое электрическое сопротивление в замороженном состоянии.

При охлаждении до сверхнизкой температуры в 20 Кельвинов (K) (-253°C) специальные материалы двигателя практически полностью теряют электрическое сопротивление. Это означает, что небольшой двигатель может выдерживать огромные нагрузки без выделения избыточного тепла.

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Коммерческая авиация сталкивается со строгим ограничением по весу, которое не могут преодолеть стандартные электродвигатели. Стандартные реактивные двигатели обеспечивают гораздо большую мощность на единицу веса, чем обычные электродвигатели, в основном потому, что стандартная медная проводка становится тяжелой и перегревается при работе на пределе своих возможностей.

Сверхпроводящие двигатели преодолевают этот технологический барьер, являясь единственной известной инновацией, способной обеспечить огромное соотношение мощности к весу, необходимое для подъема коммерческого пассажирского самолета с земли.

Сверхпроводящий осевой авиационный двигатель — это электродвигатель, использующий криогенно охлаждаемые материалы для устранения электрического сопротивления. Хотя он обозначен как «высокотемпературный», сверхпроводящая лента двигателя всё ещё требует криогенного охлаждения до температуры от 20 до 77 К. Однако это инженерный прорыв, поскольку он работает при значительно более высоких температурах, чем обычные сверхпроводники, которые требуют экстремального охлаждения жидким гелием при 4 К.

#технологии #авиация #самолет #авиационный двигатель #электрический привод
Источник: strath.ac.uk
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