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О влиянии Call of Duty на повышение стоимости Xbox Game Pass

Никогда такого не было и вот опять. Microsoft хочет и рыбку съесть и косточкой не подавиться. Доход от продажи Call of Duty значительно превосходит таковой из подписочного сервиса. Что делать Филу Спенсеру в подобной ситуации?
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Мы часто слышим разговоры об инвесторах, показателях, доходах и прочем. Обычные геймеры не задумываются, откуда ноги растут. Чем проще им видится ситуация, тем легче ее принять. А вот руководству корпораций нужно принимать сложные решения. Ошибка обойдется в миллиарды баксов. Именно тут и начинается история Call of Duty и Xbox Game Pass.

Предисловие

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Прямо сейчас идут разбирательства между антимонопольными органами США и корпорацией Microsoft. Обсуждают дальнейшую судьбу игрового направления Xbox. Камнем преткновения стала легендарная игра от Бобби Котика. Юристы Microsoft должны четко сформулировать свою позицию по имеющемуся вопросу и передать его на суд общественности. Но ситуация в 2024 году сильно отличается от аналогичной в январе 2022 года. Рост игрового сегмента замедлился и стрелялка может не оправдать ожиданий корпоративных воротил.

Переходя на язык цифр стоит отметить следующее:

Основные продажи игры приходятся на первые три месяца жизненного цикла. Дополнительно к игре приобретают подписку для платного онлайна. В сухих цифрах получается 70 баксов + 30 баксов. Каждый активный пользователь принесет около 100 баксов. При подписке выходит 3 месяца по 17 или 51 бакс.

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Но и это не все. В первом случае будет чистый доход на всю сумму, во втором случае - у 32 млн пользователей УЖЕ есть подписка и они НЕ заплатят дополнительно за игру. Итоговая сумма при аренде будет значительно меньше. Учитывая, что это одна из самых популярных франшиз, ожидаемая выручка упадет до катастрофического минимума. А ведь есть еще и те, кто воспользуется прокатом только на один месяц "попробовать"... на ПК... за $1...

Дилемма

Семь лет аренду игр продвигали под лозунгом "Day one game" - игры от внутренних студий появляются в день релиза. На этом строилась вся маркетинговая стратегия. Никого не волнует, что у Фила Спенсера не было игр уровня GoD of War, а громкие релизы шли с дополнительным обвесом из десятка дополнений. Худо-бедно справлялись. Сервис окупал разработку Pentiment и Battletoads.  Лозунг отложился в подкорке у большинства поклонников коробокса. Изменить политику означает обмануть аудиторию. Но уже есть прецедент. В 2021 году вышла The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition - это новое издание старой игры. И в списках она не значится. Нигде нет упоминаний, что это отдельное дополнение. Из ситуации есть три очевидных выхода:

Закрыть консольное подразделение. Нет консоли - нет проблем. Microsoft распространяет свои щупальца на все геймерские платформы и подобный шаг не сильно ударит по финансовой составляющей.

Изменить структуру подписки. Вынести из базового варианта все новинки и снизить на нее цену. Подобное уже есть у Electronic Arts. Но тут возникают новые проблемы. Пользователям персональных компьютеров не нужно платить за "онлайн". Нужно будет плодить несколько дополнительных вариантов. Еще надо учитывать действие Xbox Play Anywhere. Путаница в структуре предложений сведет сума рядовых пользователей.

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Повысить цену на услугу. Логичный вариант, что чаще всего упоминается на профильных ресурсах. Но не все так однозначно. Средний годовой чек пользователя консолей составляет менее 130 баксов. Xbox Game Pass Ultimate сегодня обходится в 204 бакса. Увеличение ценника уменьшит число активных пользователей. Но не это самое важное. CoD - это специфический продукт со своими особенностями.

Очень многие берут одну-единственную игру и развлекаются исключительно в ней. Людей больше ничего другое не интересует. Финансовая сторона вопроса сильно расстроит таких пользователей на длинной дистанции. А еще есть казуальные юзеры, что брали игры в аренду и для них блокбастер не несет никакой ценности. Увеличение прайса негативно скажется на их настроении.

300 млн за игру

Долгое время поклонники Фила Спенсера смеялись над PlayStation. Японцы не добавляют свои блокбастеры в подписку на релизе. Только по этой причине Xbox Game Pass лучше аналога Sony. Когда речь шла о мелких играх, то окупаемость не имела значения, но теперь...

Последние официальные данные о стрелялке датируются 2012 годом. В те далекие времена для релиза на Xbox 360 и PS3 потратили около 290 млн. баксов. Сегодня бюджеты "немного" подрос. По самым скромным расчетам можно говорить о сумме в 500 млн. баксов (учитывая маркетинг). У Бобби "люблю сметанку" Котика были договоренности с японцами по продвижению игры. Часть маркетинга на себя брала Sony и получала некоторые эксклюзивные плюшки. Сегодня синие и зеленые не смогут сотрудничать подобным образом. Американцам нечего предложить и придется платить все из своего кармана. Тут сделаю оговорку. Свечку не держал, но есть вероятность, что слив игр от внутренних студий xbox - это "договорняк" для решения возникшего казуса.

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Но и это не все. Самураи могут отказаться продвигать Call of Duty на своей платформе. Они потеряют денежку, но могут поставить Фила Спенсера в позу краба и завязать узелком. Слив эксклюзивов может быть одним из них.

Пару лет назад задавал вопрос: "Это PlayStation популярна, так как у нее есть Call of Duty, или стрелялка успешна, так как выходит на устройстве японцев?"

Для тех, кто живет далеко от "взлетно-посадочной полосы", стоит напомнить ситуацию с Cyberpunk 2077. Польское изделие было самым ожидаемым и самым выгодным лотом для платформодержателей в декабре 2020 года. Японцы сняли игру с продажи в праздничный период и потеряли на этом очень много-много-много денег.

Вопрос: "Деньги сейчас или стратегическое преимущество потом" рассматривают скрупулезно и со всей серьезностью. Именно в этом месте появляется новый рычаг давления на Xbox Game Pass и его позиционирование в продуктовой линейке.

Так как основная сумма доходов приходит с конкурирующей платформы, то Microsoft может добавить игру в сервис и не парится об окупаемости. Подобный шаг минимально отразится на финансовых показателях. А вот если Sony решит воспользоваться ситуацией, то возможны варианты.

Выбор

Забавная и смешная ситуация. Сделку с Activision Blizzard начали прорабатывать еще три года назад, но по сей день так и не определились, что и как делать с новыми активами. Вспоминается крылатая фраза, приписываемая Наполеону: "Влезем в драку, а там разберемся". 

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microsoft activision blizzard call of duty xbox series s xbox game pass фил спенсер васютин sony playstation 5 бобби котик day one game xbox
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