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14 отличных кооперативных игр для Xbox Series X/S

Играть на диване с геймпадом в руке — отличное времяпрепровождение. Играть на диване с любимой девушкой — приятнее вдвойне. Кооперативные игры это лучшее изобретение в игровой индустрии
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Играть в онлайн-игры на Xbox Series X/S — это весело, но больше всего удовольствия приносит совместная игра на диване.  Возможность сидеть рядом с друзьями или семьей и проходить вместе отличные игры не имеет себе равных. Ищете ли вы что-то динамичное или расслабляющее, Xbox Series X/S предлагает большой выбор кооперативных игр. Сегодня решил вспомнить отличные проекты.

1. LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

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По правде говоря, вы можете выбрать любую игру LEGO из серии Traveller's Tales и прекрасно провести время (все они станут отличными подарками), но LEGO Star Wars: The Skywalker Saga, пожалуй, лучшее, что создал разработчик. Он объединяет все девять фильмов «Звездных войн» в приключенческом боевике, предназначенном для совместной игры, с сотнями персонажей и транспортных средств, которые можно попробовать.                

2. Rocket League


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Если вы ищете "кинетическое" развлечение, то найдете его в бесплатной игре Rocket League.  Вы управляете быстроходным транспортным средством, которое мчится по земле и в воздухе, чтобы забить мяч в ворота противника. Это футбол в сочетании с автомобильным хаосом. Вы можете играть в кооперативе на двоих или друг против друга. Rocket League является одной из лучших локальных многопользовательских игр для ПК.  Фактически вы можете соревноваться с игроками на ПК онлайн благодаря Cross-platform play.

3. It Takes Two

В отличие от некоторых игр, в которых локальный кооператив рассматривается как второстепенная фишка, It Takes Two предназначена исключительно для совместной игры.  В It Takes Two с невероятно очаровательной графикой вы с подругой будете решать головоломки в различных интересных локациях. Если вам нравятся подобные проекты, обратите внимание на не менее впечатляющую игру A Way Out от того же разработчика.

4. Overcooked! All You Can Eat 

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В Overcooked вы и ваши друзья — веселые поварята, которые должны идти в ногу с требованиями клиентов. Множество забавных препятствий и дурацких сценариев будут держать вас в постоянном напряжении.  Вам нужно выполнять действия идеально синхронно, чтобы ваша кухня не загорелась. Ожидайте подвоха.

5. Stardew Valley

Stardew Valley — это игра-симулятор, в которой вам предстоит с нуля построить собственную ферму, ухаживать за посевами и овощами, исследовать окружающий мир и встречаться с интересными персонажами.  И все это вы можете делать в кооперативе за одним экраном с участием до четырех персонажей. Это идеальное расслабляющее занятие, сильно отличающееся от стандартных динамичных стрелялок

6. Unravel Two

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В Unravel Two вместе с напарником берете под свой контроль Ярнисов — двух существ, сделанных из пряжи и связанных одной нитью. Все действия вы выполняете вместе, чтобы перемещаться по череде коварных ландшафтов. Это идеальная игра для консолей. В нее можно играть с человеком, который никогда ранее не играл в консольные видеоигры.

7. Minecraft

Если в вашем теле есть хоть одна творческая частичка, вам понравится Minecraft. Все, что вы себе представляете, вы можете построить в игре. Не позволяйте обманчиво простой блочной графике сбить вас с толку. В конечном итоге вам придется провести целый день с друзьями, строя и исследуя, поскольку Minecraft поддерживает до четырех игроков в локальном кооперативе.

8. Dirt 5

В настоящее время гоночные игры редко предлагают разделенный экран, поэтому классно, что Dirt 5 это делает. Аркадная гонка, позволяющая путешествовать по всему миру. Она дарит ощущение того, что вы находитесь за рулем настоящих машин, мчащихся по гравию, льду и песку на пути к финишу.  Играть в Dirt 5 в одиночку весело, но полностью игра раскрывается в локальном кооперативе.

9. Borderlands 3


Независимо от того, выберете ли вы Borderlands: The Handsome Collection (в которую входят Borderlands 2 и Borderlands: The Pre-Sequel) или Borderlands 3, вас ждет безумное развлечение от первого лица. Вы будете стрелять и собирать лут вместе со своими друзьями во всех играх серии. Приходите за экшеном, следите за остроумными персонажами. Развлекайтесь на полную катушку.

10. Rayman Legends

Rayman — признанная игровая икона, и, возможно, лучшим представителем серии можно назвать Rayman Legends. 2D-платформер, который трещит по швам от креативности и безумия. Мало того, что красочная графика радует глаз, так и игровой процесс предлагает десятки часов прекрасного платформинга и веселья.

11. Human Fall Flat

Human Fall Flat — платформер-головоломка, в котором вам и вашим друзьям предстоит перемещаться по тематическим локациям. Звучит просто?  Это совсем не так: настоящая физика говорит, что вам придется перемещаться по уровням с особой осторожностью. Можете играть в этот тайтл  один,  но вам не следует так поступать — в кооперативе за одним экраном гораздо веселее.

12. The Quarry


Получите острые ощущения от The Quarry, хоррор-игры, основанной на выборе. Вы управляете девятью вожатыми летнего лагеря — подростками, которые пытаются пережить одну ночь.  Ваши решения влияют на то, кто доживет до утра.  Хоррор поддерживает совместную игру за одним экраном до восьми человек, где каждому игроку назначается персонаж и он передает контроллер — идеальное решение для ночных посиделок.

13. Halo: The Master Chief Collection


Независимо от того, являетесь вы новичком или ветераном Halo, The Master Chief Collection — это эксклюзивные впечатления от Xbox. Серия объединяет шесть игр Halo в один пакет.  Вам стоит пройти их все.  Не только для того, чтобы увидеть, как сформировали жанр шутеров от первого лица, но и просто потому, что это легенда. Игры серии поддерживают совместное прохождение с разделенным экраном.

14. Cuphead


Cuphead — сложный, но познавательный платформер, с любовью воссоздающий стиль старых рисованных мультфильмов. Это проницательная и очаровательная игра. Сражения с боссами настолько трудны, что вы будете рады поддержке друга, сидящего рядом. Плюс, если вам зашла игра, есть забавный мультсериал Netflix, который раскрывает историю игры.


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Как вы заметили, Xbox Series X/S предлагает на выбор множество отличных игр с локальным кооперативом. Независимо от того, настроены ли вы на расслабляющий фермерский симулятор, безумный шутер от первого лица или очаровательный платформер-головоломку, игра необязательно должна быть одиночной.

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