Сообщается, что Посольство России намерено направить ноту в Министерство Иностранных Дел Канады, в связи с торжественным мероприятием, посвященным ветерану дивизии СС "Галиция" - Ярославу Хунке, прошедшему в парламенте страны. Эти слова принадлежат российскому послу в Оттаве, Олегу Степанову, как цитирует агентство РИА Новости.

"Собираюсь публично запросить у канадских властей информацию относительно дальнейших намерений о Хунке", - объявил дипломат, дополнив, что соответствующая нота, в которой задается вопрос о "последующих шагах канадского правительства" в отношении Хунке, будет направлена в четверг, 28 сентября.

"Остается посмотреть, какова будет реакция со стороны канадских властей", - подытожил посол.

рекомендации Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы 4070 MSI по старой цене дешевле Palit 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60

Ранее, премьер-министр Канады, Джастин Трюдо, выразил извинения за проведение церемонии, посвященной Хунке, в ходе визита президента Украины, Владимира Зеленского.