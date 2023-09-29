Посол России в Оттаве Степанов заявил, что направит ноту в МИД Канады
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Сообщается, что Посольство России намерено направить ноту в Министерство Иностранных Дел Канады, в связи с торжественным мероприятием, посвященным ветерану дивизии СС "Галиция" - Ярославу Хунке, прошедшему в парламенте страны. Эти слова принадлежат российскому послу в Оттаве, Олегу Степанову, как цитирует агентство РИА Новости.
"Собираюсь публично запросить у канадских властей информацию относительно дальнейших намерений о Хунке", - объявил дипломат, дополнив, что соответствующая нота, в которой задается вопрос о "последующих шагах канадского правительства" в отношении Хунке, будет направлена в четверг, 28 сентября.
"Остается посмотреть, какова будет реакция со стороны канадских властей", - подытожил посол.
Ранее, премьер-министр Канады, Джастин Трюдо, выразил извинения за проведение церемонии, посвященной Хунке, в ходе визита президента Украины, Владимира Зеленского.
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