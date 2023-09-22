Экс-разведчик Шаффер заявил о равнодушии Зеленского к речи Байдена на ГА ООН
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Бывший агент разведки Вооруженных сил США, Тони Шаффер, предоставил анализ выступления президента Соединенных Штатов, Джо Байдена, на Генеральной Ассамблее ООН. Эти замечания были высказаны в ходе беседы, проведенной им в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
Шаффер акцентировал внимание на том, что выступление Байдена перед Генеральной Ассамблеей ООН вызвало ограниченный интерес. Посетители, присутствовавшие в зале, предпочли углубиться в свои смартфоны, не уделяя должного внимания словам президента. Согласно мнению Шаффера, президент Украины, Владимир Зеленский, также проявил небольшой интерес к выступлению своего американского коллеги.
"У Зеленского выражение лица было таким, будто он с большим трудом сдерживает неудобства после завтрака. В целом, высказывания Джо Байдена не вызвали значительного внимания", - отметил бывший разведчик.
Ранее на Генеральной Ассамблее ООН Джо Байден призвал мировое сообщество продолжать поддерживать Украину и подчеркнул: "Мы обязаны противодействовать открытой агрессии сегодня, чтобы предотвратить потенциальных агрессоров завтра".
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