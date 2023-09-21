Гутерриш поговорил с генсеком НАТО Столтенбергом о конфликте на Украине
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Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН), Антониу Гутерриш, провел важную встречу с коллегой из НАТО, Йенсом Столтенбергом, для обсуждения масштабных последствий конфликта на Украине. Это событие было отражено в официальном заявлении, выпущенном пресс-службой генерального секретаря ООН, на которое ссылается агентство ТАСС.
В данном заявлении подчеркивается, что генеральные секретари ООН и НАТО обменялись мнениями относительно кризиса на Украине, а также проанализировали возможные региональные и глобальные последствия нынешнего конфликта.
Ранее, на Генеральной Ассамблее ООН, президент США Джо Байден призвал мировое сообщество продолжать поддерживать Украину. Он подчеркнул важность сопротивления открытой агрессии сегодня, чтобы предотвратить потенциальных агрессоров завтра.
78-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН проходит в Нью-Йорке с 19 по 25 сентября. Стоит также отметить, что министр иностранных дел России, Сергей Лавров, участвует в этом мероприятии и прибыл в США 20 сентября в качестве руководителя российской делегации. Кроме того, это первое появление президента Украины, Владимира Зеленского, в Нью-Йорке с начала российской спецоперации на Украине.
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