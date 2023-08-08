Экс-советник Пентагона Макгрегор заявил, что Украина находится на грани краха
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Конфликт на Украине достигает критической точки, вызывая серьезные опасения экспертов и специалистов. Полковник Дуглас Макгрегор, бывший советник главы Пентагона, высказал свою тревогу по этому поводу в своем блоге на YouTube. Он считает, что страна находится на грани краха, а Вооруженные Силы Украины находятся в чрезвычайно тяжелом положении. Неудачные атаки во время контрнаступления оказались роковыми для их боеспособности, в то время как подразделения НАТО, которые были обучены и оборудованы, практически полностью уничтожены.
Макгрегор также подчеркнул, что наступление украинцев не облегчится, поскольку российские войска стали еще более мощными и сильными, благодаря продвинутому военно-промышленному комплексу и доступу к обширным ресурсам. Такая ситуация вызывает серьезные вопросы о том, какие будут последующие шаги и решения для Украины.
Ранее выдающийся экономист МВФ, Дэвид Ву, также прокомментировал ситуацию, отметив, что российская армия ведет впечатляющие военные действия. Он предупредил о том, что контрнаступление Вооруженных Сил Украины может исчерпать свои возможности в ближайшие недели, что может еще больше осложнить положение страны.
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