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Мой личный опыт использования Nintendo Switch Lite в 2023 году

Плюсы и минусы Nintendo Switch Lite приставки. Расскажу про свой опыт использования: что понравилось, а что не очень
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Покупал я данную консоль около года назад, в комплекте была игра Animal crossing и зарядное устройство, по цене в 14 999 рублей.


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Насчёт кнопок управления то к крестовине и кнопкам: A,B,X,Y претензий нет, основной недостаток - это стики! Они приходят в негодность через какое-то время, у них бывает "дрифт" и просто не идут в определенную сторону, как будто тугие, так что перед покупкой купите сразу несколько штук стиков, а вот кнопки R и L отлично нажимаются, ZL и ZR имеют только кнопки без натяжения.

Также перед покупкой проверяйте стики и кнопки. Для этого зайдите в главном меню, выберите Системные настройки, затем прокрутите вниз меню с левой стороны и выберите Контроллеры/сенсоры. Выберите Тестовые устройства ввода, затем Кнопки тестового контроллера. Нажмите кнопку или мини-джойстик на контроллере, который вы хотите проверить.

Преимущества 

Главным преимуществом Nintendo switch lite является её портативность и конечно же игры! На неё выходило очень много хороших эксклюзивных игр, также не забываем про цену на Б/У рынке, цена доходит до 13 тысяч, а за новую от 14 999 рублей. Покупал я её ради Xenoblade Chronicles 3, игру я почти прошёл, остался последний бой, игру я также рекомендую, из игр могу рекомендовать Pokemon Sword, Splatoon, Skyrim, dark souls, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, monster hunter rise и generation ultimate, а для людей, которые любят экшен приключения, ведьмак 3 подойдёт, на lite выглядит довольно хорошо, в эти игры я играл и поэтому я могу их советовать.

  

Nintendo eShop

Для того чтобы покупать цифровые версий игр, вам придётся создать аккаунт с определённым регионом, так как Русский регион теперь недоступен, я рекомендую поставить в настройках аккаунта страну США, так как для этого региона проще найти карты оплаты, другие регионы никто не отменял, но там возможно будет труднее найти, также если вы бываете в Японии, то ставьте Japan регион, так как там цены ниже, правда вам придётся прогуляться по Японии, чтобы купить карту оплаты. 

Вот так просто можно покупать игры, сразу скажу, что перед покупкой игры читайте поддерживаемые языки, потому что в некоторых играх его может не быть, так например Splatoon 2 в цифровых версиях для США лишился русского языка, странно, но если он был бы в Русском регионе, то язык был бы русский, но это не ко всем играм относится, например, в Skyrim русский язык есть.


Xenoblade Chronicles 3

Картриджи

Цены на Картриджи для Nintendo Switch lite могут быть дешевле чем в цифровой версии, не знаю, с чем это связано, но такое есть, и главным преимуществом картриджа является то, что его можно потом продать, отмечу сразу, что region lock нет, поэтому можно покупать любые картриджи из разных стран, я так покупал из Японии super smash bros ultimate, и в нём был русский язык, но обратите внимание, что в некоторых странах русский язык может быть вырезан, поэтому 100% гарантий нет, но игра в любом случае запустится.


Память

Nintendo Switch lite имеет всего 32ГБ встроенной памяти, но к счастью её можно расширить. Карта памяти должна быть microSDXC (от 64 ГБ) и она должна иметь следующие свойства:

  1. Быть совместимой с UHS-I (Ultra High Speed Phase I).
  2. Скорость передачи данных составляет 60–95 МБ/с (чем выше скорость, тем лучше для игрового процесса).

На ней мы можем сохранять:

  1. Загружаемые программы
  2. Данные обновлений программ
  3. Загружаемый контент (DLC)
  4. Скриншоты и записанные видеоролики

Обратите внимание, что данные сохранения из игр на карте памяти не хранятся, они находятся в памяти nintendo switch, поэтому вы не сможете редактировать сохранения!

Моя карта памяти

Аренда игр для Nintendo Switch

Сразу скажу, что это плохая идея, так как вы столкнётесь со множеством проблем. Первая проблема будет заключаться в том, что игру кто-то запустил и не включил режим полёта, у nintendo политика такая, что если много приставок switch подключены к одному аккаунту, то одновременно поиграть не получится, играет только один, а другие не могут, и поэтому будет появляться такая ошибка, конечно владелец аккаунта отправит вам обычное сообщение:

В этом случае надо просто ждать. 10 минут, час, сутки — никто не знает, когда проблема решится. Она появляется абсолютно у всех, поэтому волноваться не стоит.

Есть ещё один вариант — попросите владельца аккаунта зайти в онлайн игру/Nintendo eShop/YouTube. Не всегда помогает, но можете попробовать.

По своему опыту скажу, что это пустая трата денег, времени и самое главное нервов, и к тому же цены на аккаунте недешевые!

Недостатки

К несчастью, у Nintendo Switch lite есть масса недостатков, во-первых, цены на игры очень высокие, неважно, что вы берёте: цифровую версию или картридж, я за Xenoblade Chronicles 3 отдавал 4100 рублей, и это очень дорого, несмотря на то, что игра хорошая, хоть и не дотягивает до Xenoblade Chronicles X в визуальном плане, во-вторых, это её компоненты, может сломаться всё что угодно, в частности ломается из-за того, что вы пользовались и неважно как: аккуратно или агрессивно, стики, кулер и слот для картриджей, я со всеми этими проблемами сталкивался. В большинстве случаях эксклюзивные игры будут на английском языке, что есть плохо, также не забывайте что аккумулятор живёт около 2-х часов, ну максимум 3 часа.

Размеры приставок

На изображении Wii U, Switch lite и Nintendo DSI LL
Приставка очень компактная и лёгкая, уж поверьте, мне есть с чем сравнить, в руках лично у меня лежит хорошо, приятная и мало занимает места.

Графика в играх

По-моему, графика в играх - не самое главное, мне важен сюжет, геймплей и сам интерес к игре, я играл во многие игры на nintendo switch lite с удовольствием, нечего плохого не могу сказать, естественно мультиплатформа наподобие Wolfenstein II: The New Colossus будет иметь мыльноватый образ игры, а вот Ведьмак 3 на Lite выглядит довольно хорошо, и я его полностью прошёл, забавно, что на ПК я его не смог пройти, но лёжа на диване по ночам - прошёл, теперь вообще не представляю, как я буду возле ПК на стуле в него играть. Да, некоторые игры, как Skyrim, имеют мелкий шрифт, да где-то что-то хуже, но вы имеете возможность всё-таки в это поиграть, а вот в эксклюзивных играх от Nintendo там уже всё продумано.

Это я в Pokemon Sword 

Результат 

По итогу скажу, что я рекомендую данную консоль, на неё есть много отличных игр, также цена на Б/У рынке не сильно большая, конечно у неё есть недостатки, но зато вы сможете поиграть в эксклюзивные игры и мультиплатформу! И вы сможете её брать с собой в поездки и куда угодно! Игры будут всегда с вами!

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