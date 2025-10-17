Оглавление

Вступление

Только недавно отмечал, что стало появляться всё больше систем жидкостного охлаждения с различными экранами и прочими украшениями. Однако устройства выходят разные, в том числе относительно простые и без всего лишнего. Действительно, для некоторых пользователей гораздо важнее эффективность охлаждения и не все хотят переплачивать за экран, а кто-то даже не хочет его подключать, ведь это бывает неудобно или все внутренние колодки USB 2.0 заняты чем-то другим. Поэтому относительно простые системы именитых брендов пользуются своим спросом.

В самой конструкции принципиально ничего не меняется. Помпа прокачивает по контуру теплоноситель, который зачастую является обычной дистиллированной водой с добавлением пропиленгликоля или других веществ, которые несколько улучшают характеристики жидкости, а также препятствуют образованию коррозии. Обычно такие системы не обслуживаются, и жидкость в них не меняется весь срок службы. Основные причины выхода из строя обычно связаны с разгерметизацией или неработоспособностью помпы (насоса). В первом случае обычно начинается течь через трещины в резиновых уплотнениях или обламывается пластиковый штуцер. Со временем пластик становится хрупким и при пересборке системы можно с этим столкнуться. В помпе есть свой электродвигатель, подшипники и крыльчатка. Тут события также могут развиваться по-разному, но всё связано с тем, что она перестаёт прокачивать жидкость.

По этим причинам пользователи остерегаются переходить на СЖО, предпочитая воздушные, однако прогресс не стоит на месте и многие «детские болячки» прошлых поколений таких систем давно вылечены и сегодня они достаточно надёжные. Понятно, что брак бывает везде, но добросовестные и крупные производители дают хорошую гарантию на свою продукцию. Обычно она составляет 3 года, что неплохо по современным меркам. У меня одна такая система уже отработала этот срок и с ней за это время ничего не случилось. Кроме того, современные процессоры оснащаются хорошей защитой от перегрева, и автоматика сама начинает сбрасывать частоту и напряжение, когда ЦП достигает высоких значений по температуре. При этом обычно ПК начинает тупить, поэтому за температурой нужно периодически поглядывать, даже с воздушным охлаждением. Возможно, запылился радиатор и воздух через него просто не проходит или заклинил подшипник вентилятора, и он не крутится.

реклама





Поэтому производители выпускают относительно простые и надёжные устройства с хорошей гарантией, такие как MSI MAG CoreLiquid E360. В данном случае система белого цвета.

360 – это размер радиатора, который рассчитан на установку трёх вентиляторов 120 х 120 мм. Я уже рассматривал эту модель в чёрном цвете и на платформе LGA 1700, теперь посмотрим на белую и на другой платформе.

Упаковка и комплектация

Коробка традиционно крупная. В очередной раз удивляться не приходится, поскольку известно, что все подобные системы необслуживаемые и поставляются практически в готовом виде, где остаётся смонтировать лишь крепление и навесить вентиляторы. Шланги не снимаются, вся система аккуратно размещается внутри коробки в собранном виде. Отсюда такие размеры. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он на 360 мм.

Оформление упаковки выполнено стильно и современно. Чёрный фон, яркие цвета, демонстрация RGB подсветки на устройстве. Также прямо на упаковке демонстрируется цвет устройства. Помимо этого, спереди можно заметить яркие зелёные вставки. Эта AIO система позиционируется как более доступная и смотрится очень хорошо даже на картинке. Вживую выглядит ещё круче, особенно в работе. Всё выполнено опрятно, аккуратно и красиво.

По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве. Спереди в левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный белым цветом.

реклама





Внизу крупными символами обозначено наименование модели. Число 360 свидетельствует о том, что на радиатор устанавливается три вентилятора по 120 мм. Ниже указано, что это жидкостная система, а справа размещен новый яркий значок серии MAG.

Посмотрим на противоположную сторону.

Сверху мы снова видим наименование модели, ниже – изображение уже смонтированной системы, а справа от него – перечень особенностей устройства. Прежде всего это увеличенная площадь медного основания водоблока и поворотная часть верхней крышки корпуса помпы.

Большая площадь основания позволяет устанавливать систему на более крупные процессоры и соответственно есть поддержка HEDT платформ, таких как AMD TR4, sTRx4.

На одном из торцов коробки присутствует спецификация устройства.

Модель MSI MAG CoreLiquid E360 White Габариты радиатора 394 х 119.2 х 27 мм Материал радиатора Алюминий Материал теплосъёмника Медь Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона Длина шлангов 400 мм Скорость вращения помпы 3000 ± 10% об/мин Сила тока помпы 0.5 А Уровень шума 20 дБ Срок службы 200 000 ч Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм Модель вентилятора MSI FD12025L12SPAA (гидродинамический подшипник) Скорость вращения 600-1800 ± 10% об/мин, ШИМ управление Воздушный поток 25.5 – 75.04 CFM Воздушное давление 0.31 – 2.52 мм водяного столба Уровень шума 11.2 – 32.5 дБ Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, 1200, 1700, 1851;

AMD: Socket AM4, AM5, TR4, sTRx4

В спецификации нет чего-то необычного. Максимальная скорость вентиляторов немного меньше, чем обычно, и составляет 1800 об/мин. Ещё здесь используются гидродинамические подшипники. Всё это в совокупности должно уменьшить шум. Также производитель укомплектовал устройство разветвителем с резисторами, а значит всё должно быть вообще тихо. Так ли это на самом деле? Тут всё покажут тесты, а пока продолжаем смотреть на устройство далее.

Также хотелось бы видеть хоть какое-то представление о способностях этой системы по отводу тепла, но все производители упорно это игнорируют. Возможно, тут становится не так всё просто из-за смещения эпицентра нагрева относительно центра и уменьшения площади кристаллов. Особенно это касается платформы Intel LGA 1851 при переходе на плиточную компоновку.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь. Сверху предусмотрен лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный.

реклама









Далее видно, что всё аккуратно упаковано. По краям дугой огибается само устройство. Сверху находится радиатор, а внизу – водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами. Посередине размещен остальной комплект поставки с двумя вентиляторами. А ещё есть инструкция и листовка.

Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

Пластиковый бэкплейт для платформ Intel LGA1700, 1851;

Пластиковый бэкплейт для платформ Intel LGA115X, 1200;

Четыре втулки-адаптера для бекплейтов Intel;

Два адаптера для штатной системы крепления AMD AM4/AM5;

Два адаптера для штатной системы крепления AMD TR4, sTRx4;

Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;

Монтажная пластина для Intel LGA115x/1200/1700;

Монтажная пластина для AMD AM4/AM5;

Комплект винтов для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;

Разветвитель 4-Pin FAN;

Разветвитель 4-Pin FAN с резисторами;

Адаптер 4-Pin FAN – Molex;

Термопаста.

Сразу видно, что система рассчитана, в том числе на флагманские сборки, о чём свидетельствует поддержка некоторых HEDT платформ.

Устройство и особенности

С данной системой я уже сталкивался, но в чёрном исполнении. Поэтому ничего нового не ждешь.

Из спецификации и описания можно было понять несколько простых вещей: используются вентиляторы со сниженной до 1800 об/мин максимальной скоростью вращения, изготовленные с использованием гидродинамических подшипников; помпа расположена в корпусе с водоблоком; применен водоблок с увеличенной площадью основания и микроканалов. Водоблок действительно другой, и это очевидно, достаточно лишь посмотреть на основание.

В данном случае можно увидеть толстый параллелепипед с квадратным основанием, переходящий в восьмиугольник. По отпечатку потом будет видно, что основание достаточно крупное.

Про микроканалы остаётся только верить, ведь внутри мы ничего не можем узнать, иначе просто нужно разобрать водоблок. В остальном конструкция классическая: радиатор 360 мм, алюминиевый, тонкий и лёгкий. Он окрашен в белый цвет.

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные.

Шасси вентиляторов белого цвета. Крыльчатка также белая, но полупрозрачная, матовая для лучшей реализации работы ARGB подсветки. Здесь также подразумевается последовательное соединение кабелей 3-pin ARGB 5В, а кабели двигателей соединяются через разветвитель 4-pin FAN.

Помпа находится в корпусе c водоблоком, поэтому от него идёт два кабеля: 3-pin ARGB 5V и 4-pin FAN. Значит можно рассчитывать на наличие ШИМ управления помпой.

По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их девять штук. По центру есть белая наклейка с фирменным логотипом MSI Gaming.

Обычно такие вентиляторы очень тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 1800 об/мин. На этой скорости они начинают заметно шуметь из-за того, что воздух проходит через плотный радиатор и получает заметное сопротивление, переходящее в шум.

Сам водоблок заметно увеличен, о чём уже упоминалось ранее. Здесь вместе с ним в корпусе размещается помпа. Кстати, верхняя часть корпуса сделана поворотной, чтобы можно было вращать логотип компании MSI в центре.

Со стороны основания винты есть, и конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть тюбик с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Также на основании водоблока присутствует защитная наклейка.

Перед использованием её обязательно нужно снять. Процедура установки монтажной пластины проходит очень просто. После тестирования проверяем отпечаток. Вроде всё отлично.

Тестовый стенд

Тестирование MSI MAG CoreLiquid E360 White проводилось со следующими компонентами:

Процессоры:

Intel Core Ultra 7 265K;



AMD Ryzen 7 7700;

Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid E360;

Термоинтерфейс: Arctic MX-5;

Материнские платы:

ASUS ROG Strix Z890 Gaming WIFI S;



MSI MPG B850I Edge WIFI;

Оперативная память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank (SKhynix);

Видеокарта: интегрированная в процессор;

Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;

Блок питания: Deepcool PX1000G, 1000 Ватт.

AMD:

Intel:

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё собрать и смонтировать. Всё это осуществляется очень просто и быстро. Сначала устанавливаются две монтажные пластины в корпус водоблока. Они вставляются в специальные пазы, и каждая фиксируется двумя маленькими винтами снизу. Всё держится крепко и ничего не болтается.

Разумеется, все размеры выверены и рассчитаны на определённую силу прижима. Тут, если немного переборщить, можно разломать корпус, ведь металл с пластиком – это не самое надёжное соединение, но делать этого никто не будет, ведь для этого придётся заменить втулки на длинные шпильки с резьбой. Втулки ограничивают движение пластин вниз и поэтому риск повреждений здесь минимален.

Далее устанавливается бэкплейт, закручиваются втулки и уже потом можно устанавливать водоблок. Всё вышеописанное актуально для платформ Intel.

На AMD Socket AM5 всё устанавливается немного иначе. Для этого используется другой крепёж. В корпус таким же образом устанавливаются специальные адаптеры для крепления к штатным выступам пластиковых рамок. На адаптерах есть барашки, которые позволяют ослабить механизм, чтобы можно было попасть отверстиями за выступы, а потом уже затянуть и зафиксировать. Таким же образом регулируется прижим. В данном случае он хороший.

AMD:

Intel:

На платформе AMD удалось получить неплохие результаты охлаждения. Разумеется, для полноты картины пришлось немного разогнать процессор, причём не столько по частоте, сколько по потреблению, чтобы оно выходило хотя бы за 200 Вт.

После тестов с AMD подошёл черед новой платформы Intel. Она не такая уж новая, но на ней эту систему я ещё не пробовал. Поэтому сперва решил начать с базовых настроек, когда процессор ограничен потреблением 250 Вт.

С этим процессором данная система охлаждения способна справляться только в штатном режиме.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие ЦП на следующих настройках:

AMD Ryzen 7 7700 (default);

AMD Ryzen 7 7700 (default) silent;

AMD Ryzen 7 7700 @ 200 Вт;

AMD Ryzen 7 7700 @ 200 Вт silent;

Intel Core Ultra 7 265K (default);

Intel Core Ultra 7 265K (default) silent.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Заключение

MSI MAG CoreLiquid E360 White – это хорошая и недорогая AIO система, которая представлена в чёрном и белом исполнении. Прежде всего подкупает её универсальность и возможность использования на разных платформах. Я уже рассматривал её ранее на Intel LGA 1700 и тогда удалось добиться неплохих результатов. Однако там был монолитный процессор, а вот как обстоят дела с чиплетной/плиточной компоновкой – мне было неясно, и поэтому решил повторить эксперимент.

На сей раз я выбрал модель другого цвета. Для платформы AMD она отлично подходит. Её можно успешно использовать даже на процессорах с двумя чиплетами CCD. На воздухе таких же результатов мне добиться не удалось. Да, для процессора Ryzen 7 7700 в штатном режиме работы хватит простого воздушного кулера с одной башней и тремя трубками. Но система жидкостного охлажденияпозволяет разогнать ЦП, работая при этом достаточно тихо. Здесь достаточно просто реализовано крепление на сокет и не нужно снимать штатные пластиковые рамки с выступами, ведь именно за них крепится блок.

Ещё в комплекте есть разветвитель с резисторами, который подразумевает тихий режим работы. Однако по результатам тестирования можно сказать, что разница не очень большая. На расстоянии 30 см шум при максимальной нагрузке составляет 52 и 45 дБ соответственно. Разница вроде есть, но тот самый тихий режим считать по-настоящему тихим не получается. Шум всё же есть, хоть и немного меньше. Что касается эффективности, то она хорошая, но не всё так однозначно.

Например, на платформе Intel LGA 1851 её можно считать удовлетворительной. Система может справиться только с базовым режимом работы процессора. Поэтому для повышенных частот и напряжений лучше обратить внимание на что-то более эффективное. Например, MSI MAG CoreLiquid A15 360, где уже учтены особенности новой платформы Intel и предусмотрено смещение блока относительно центра CPU. Также сегодняшний пример показывает, что нельзя уже так просто взять и переставить систему охлаждения на другую платформу. Физически это возможно, а вот с эффективностью могут возникнуть проблемы.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора процессорная СВО MSI MAG CoreLiquid E360 White получает награду: