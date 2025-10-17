Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам

Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360 White

На этот раз на примере недорогой и универсальной AIO системы MSI мы выясним, как обстоят дела с охлаждением процессоров с чиплетной/плиточной компоновкой на платформах AMD и Intel.
2

Оглавление

Вступление

Только недавно отмечал, что стало появляться всё больше систем жидкостного охлаждения с различными экранами и прочими украшениями. Однако устройства выходят разные, в том числе относительно простые и без всего лишнего. Действительно, для некоторых пользователей гораздо важнее эффективность охлаждения и не все хотят переплачивать за экран, а кто-то даже не хочет его подключать, ведь это бывает неудобно или все внутренние колодки USB 2.0 заняты чем-то другим. Поэтому относительно простые системы именитых брендов пользуются своим спросом.

В самой конструкции принципиально ничего не меняется. Помпа прокачивает по контуру теплоноситель, который зачастую является обычной дистиллированной водой с добавлением пропиленгликоля или других веществ, которые несколько улучшают характеристики жидкости, а также препятствуют образованию коррозии. Обычно такие системы не обслуживаются, и жидкость в них не меняется весь срок службы. Основные причины выхода из строя обычно связаны с разгерметизацией или неработоспособностью помпы (насоса). В первом случае обычно начинается течь через трещины в резиновых уплотнениях или обламывается пластиковый штуцер. Со временем пластик становится хрупким и при пересборке системы можно с этим столкнуться. В помпе есть свой электродвигатель, подшипники и крыльчатка. Тут события также могут развиваться по-разному, но всё связано с тем, что она перестаёт прокачивать жидкость.

По этим причинам пользователи остерегаются переходить на СЖО, предпочитая воздушные, однако прогресс не стоит на месте и многие «детские болячки» прошлых поколений таких систем давно вылечены и сегодня они достаточно надёжные. Понятно, что брак бывает везде, но добросовестные и крупные производители дают хорошую гарантию на свою продукцию. Обычно она составляет 3 года, что неплохо по современным меркам. У меня одна такая система уже отработала этот срок и с ней за это время ничего не случилось. Кроме того, современные процессоры оснащаются хорошей защитой от перегрева, и автоматика сама начинает сбрасывать частоту и напряжение, когда ЦП достигает высоких значений по температуре. При этом обычно ПК начинает тупить, поэтому за температурой нужно периодически поглядывать, даже с воздушным охлаждением. Возможно, запылился радиатор и воздух через него просто не проходит или заклинил подшипник вентилятора, и он не крутится.

реклама



Поэтому производители выпускают относительно простые и надёжные устройства с хорошей гарантией, такие как MSI MAG CoreLiquid E360. В данном случае система белого цвета.

450x199 28 KB. Big one: 1478x653 280 KB

360 – это размер радиатора, который рассчитан на установку трёх вентиляторов 120 х 120 мм. Я уже рассматривал эту модель в чёрном цвете и на платформе LGA 1700, теперь посмотрим на белую и на другой платформе.

Упаковка и комплектация

Коробка традиционно крупная. В очередной раз удивляться не приходится, поскольку известно, что все подобные системы необслуживаемые и поставляются практически в готовом виде, где остаётся смонтировать лишь крепление и навесить вентиляторы. Шланги не снимаются, вся система аккуратно размещается внутри коробки в собранном виде. Отсюда такие размеры. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он на 360 мм.

450x323 22 KB. Big one: 1500x1075 125 KB

Оформление упаковки выполнено стильно и современно. Чёрный фон, яркие цвета, демонстрация RGB подсветки на устройстве. Также прямо на упаковке демонстрируется цвет устройства. Помимо этого, спереди можно заметить яркие зелёные вставки. Эта AIO система позиционируется как более доступная и смотрится очень хорошо даже на картинке. Вживую выглядит ещё круче, особенно в работе. Всё выполнено опрятно, аккуратно и красиво.

По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве. Спереди в левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный белым цветом.

реклама



450x311 29 KB. Big one: 1500x1035 183 KB

Внизу крупными символами обозначено наименование модели. Число 360 свидетельствует о том, что на радиатор устанавливается три вентилятора по 120 мм. Ниже указано, что это жидкостная система, а справа размещен новый яркий значок серии MAG.

Посмотрим на противоположную сторону.

450x202 21 KB. Big one: 1500x673 126 KB

Сверху мы снова видим наименование модели, ниже – изображение уже смонтированной системы, а справа от него – перечень особенностей устройства. Прежде всего это увеличенная площадь медного основания водоблока и поворотная часть верхней крышки корпуса помпы.

450x200 24 KB. Big one: 1500x667 174 KB

Большая площадь основания позволяет устанавливать систему на более крупные процессоры и соответственно есть поддержка HEDT платформ, таких как AMD TR4, sTRx4.

450x305 32 KB. Big one: 1500x1017 231 KB

На одном из торцов коробки присутствует спецификация устройства.

Модель MSI MAG CoreLiquid E360 White
Габариты радиатора 394 х 119.2 х 27 мм
Материал радиатора Алюминий
Материал теплосъёмника Медь
Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона
Длина шлангов 400 мм
Скорость вращения помпы 3000 ± 10% об/мин
Сила тока помпы 0.5 А
Уровень шума 20 дБ
Срок службы 200 000 ч
Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм
Модель вентилятора MSI FD12025L12SPAA (гидродинамический подшипник)
Скорость вращения 600-1800 ± 10% об/мин, ШИМ управление
Воздушный поток 25.5 – 75.04 CFM
Воздушное давление 0.31 – 2.52 мм водяного столба
Уровень шума 11.2 – 32.5 дБ
Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, 1200, 1700, 1851;
AMD: Socket AM4, AM5, TR4, sTRx4

В спецификации нет чего-то необычного. Максимальная скорость вентиляторов немного меньше, чем обычно, и составляет 1800 об/мин. Ещё здесь используются гидродинамические подшипники. Всё это в совокупности должно уменьшить шум. Также производитель укомплектовал устройство разветвителем с резисторами, а значит всё должно быть вообще тихо. Так ли это на самом деле? Тут всё покажут тесты, а пока продолжаем смотреть на устройство далее.

Также хотелось бы видеть хоть какое-то представление о способностях этой системы по отводу тепла, но все производители упорно это игнорируют. Возможно, тут становится не так всё просто из-за смещения эпицентра нагрева относительно центра и уменьшения площади кристаллов. Особенно это касается платформы Intel LGA 1851 при переходе на плиточную компоновку.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь. Сверху предусмотрен лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный.

450x203 18 KB. Big one: 1500x678 120 KB

реклама





Далее видно, что всё аккуратно упаковано. По краям дугой огибается само устройство. Сверху находится радиатор, а внизу – водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами. Посередине размещен остальной комплект поставки с двумя вентиляторами. А ещё есть инструкция и листовка.

450x165 19 KB. Big one: 1000x366 82 KB

Что в комплекте? Сейчас посмотрим:

450x268 24 KB. Big one: 1500x894 244 KB
  • Пластиковый бэкплейт для платформ Intel LGA1700, 1851;
  • Пластиковый бэкплейт для платформ Intel LGA115X, 1200;
  • Четыре втулки-адаптера для бекплейтов Intel;
  • Два адаптера для штатной системы крепления AMD AM4/AM5;
  • Два адаптера для штатной системы крепления AMD TR4, sTRx4;
  • Четыре втулки-гайки для фиксации монтажных пластин;
  • Монтажная пластина для Intel LGA115x/1200/1700;
  • Монтажная пластина для AMD AM4/AM5;
  • Комплект винтов для крепления вентиляторов к радиатору и радиатора к корпусу;
  • Разветвитель 4-Pin FAN;
  • Разветвитель 4-Pin FAN с резисторами;
  • Адаптер 4-Pin FAN – Molex;
  • Термопаста.

450x243 27 KB. Big one: 1500x811 172 KB

Сразу видно, что система рассчитана, в том числе на флагманские сборки, о чём свидетельствует поддержка некоторых HEDT платформ.

Устройство и особенности

С данной системой я уже сталкивался, но в чёрном исполнении. Поэтому ничего нового не ждешь.

Из спецификации и описания можно было понять несколько простых вещей: используются вентиляторы со сниженной до 1800 об/мин максимальной скоростью вращения, изготовленные с использованием гидродинамических подшипников; помпа расположена в корпусе с водоблоком; применен водоблок с увеличенной площадью основания и микроканалов. Водоблок действительно другой, и это очевидно, достаточно лишь посмотреть на основание.

450x197 25 KB. Big one: 1500x656 150 KB

В данном случае можно увидеть толстый параллелепипед с квадратным основанием, переходящий в восьмиугольник. По отпечатку потом будет видно, что основание достаточно крупное.

450x307 32 KB. Big one: 1500x1022 258 KB

Про микроканалы остаётся только верить, ведь внутри мы ничего не можем узнать, иначе просто нужно разобрать водоблок. В остальном конструкция классическая: радиатор 360 мм, алюминиевый, тонкий и лёгкий. Он окрашен в белый цвет.

450x224 26 KB. Big one: 1500x745 272 KB

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации. Вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные.

450x348 37 KB. Big one: 1500x1161 281 KB

Шасси вентиляторов белого цвета. Крыльчатка также белая, но полупрозрачная, матовая для лучшей реализации работы ARGB подсветки. Здесь также подразумевается последовательное соединение кабелей 3-pin ARGB 5В, а кабели двигателей соединяются через разветвитель 4-pin FAN.

Помпа находится в корпусе c водоблоком, поэтому от него идёт два кабеля: 3-pin ARGB 5V и 4-pin FAN. Значит можно рассчитывать на наличие ШИМ управления помпой.

450x327 30 KB. Big one: 1500x1091 220 KB

По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их девять штук. По центру есть белая наклейка с фирменным логотипом MSI Gaming.

450x348 34 KB. Big one: 1500x1160 242 KB

Обычно такие вентиляторы очень тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 1800 об/мин. На этой скорости они начинают заметно шуметь из-за того, что воздух проходит через плотный радиатор и получает заметное сопротивление, переходящее в шум.

450x297 28 KB. Big one: 1500x990 194 KB

Сам водоблок заметно увеличен, о чём уже упоминалось ранее. Здесь вместе с ним в корпусе размещается помпа. Кстати, верхняя часть корпуса сделана поворотной, чтобы можно было вращать логотип компании MSI в центре.

450x263 25 KB. Big one: 1500x878 193 KB

Со стороны основания винты есть, и конструкция разбирается. Я не рискнул это сделать, чтобы не нарушить герметичность и не сломать устройство.

450x378 26 KB. Big one: 1500x1261 174 KB

Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть тюбик с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Также на основании водоблока присутствует защитная наклейка.

450x377 32 KB. Big one: 1500x1258 188 KB

Перед использованием её обязательно нужно снять. Процедура установки монтажной пластины проходит очень просто. После тестирования проверяем отпечаток. Вроде всё отлично.

450x396 28 KB. Big one: 1500x1319 177 KB

Тестовый стенд

Тестирование MSI MAG CoreLiquid E360 White проводилось со следующими компонентами:

  • Процессоры:
    • Intel Core Ultra 7 265K;
    • AMD Ryzen 7 7700;
  • Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid E360;
  • Термоинтерфейс: Arctic MX-5;
  • Материнские платы:
    • ASUS ROG Strix Z890 Gaming WIFI S;
    • MSI MPG B850I Edge WIFI;
  • Оперативная память: 2 x 16 Гбайт DDR5-7200 KingBank (SKhynix);
  • Видеокарта: интегрированная в процессор;
  • Накопитель: XPG Legend 960 MAX 1 Тбайт;
  • Блок питания: Deepcool PX1000G, 1000 Ватт.

AMD:

450x299 47 KB. Big one: 1500x997 338 KB

Intel:

450x299 46 KB. Big one: 1500x997 331 KB

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё собрать и смонтировать. Всё это осуществляется очень просто и быстро. Сначала устанавливаются две монтажные пластины в корпус водоблока. Они вставляются в специальные пазы, и каждая фиксируется двумя маленькими винтами снизу. Всё держится крепко и ничего не болтается.

Разумеется, все размеры выверены и рассчитаны на определённую силу прижима. Тут, если немного переборщить, можно разломать корпус, ведь металл с пластиком – это не самое надёжное соединение, но делать этого никто не будет, ведь для этого придётся заменить втулки на длинные шпильки с резьбой. Втулки ограничивают движение пластин вниз и поэтому риск повреждений здесь минимален.

450x349 30 KB. Big one: 1500x1164 185 KB

Далее устанавливается бэкплейт, закручиваются втулки и уже потом можно устанавливать водоблок. Всё вышеописанное актуально для платформ Intel.

На AMD Socket AM5 всё устанавливается немного иначе. Для этого используется другой крепёж. В корпус таким же образом устанавливаются специальные адаптеры для крепления к штатным выступам пластиковых рамок. На адаптерах есть барашки, которые позволяют ослабить механизм, чтобы можно было попасть отверстиями за выступы, а потом уже затянуть и зафиксировать. Таким же образом регулируется прижим. В данном случае он хороший.

AMD:

450x406 43 KB. Big one: 1500x1353 262 KB

Intel:

450x360 34 KB. Big one: 1500x1201 242 KB

На платформе AMD удалось получить неплохие результаты охлаждения. Разумеется, для полноты картины пришлось немного разогнать процессор, причём не столько по частоте, сколько по потреблению, чтобы оно выходило хотя бы за 200 Вт.

После тестов с AMD подошёл черед новой платформы Intel. Она не такая уж новая, но на ней эту систему я ещё не пробовал. Поэтому сперва решил начать с базовых настроек, когда процессор ограничен потреблением 250 Вт.

С этим процессором данная система охлаждения способна справляться только в штатном режиме.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие ЦП на следующих настройках:

  • AMD Ryzen 7 7700 (default);
  • AMD Ryzen 7 7700 (default) silent;
  • AMD Ryzen 7 7700 @ 200 Вт;
  • AMD Ryzen 7 7700 @ 200 Вт silent;
  • Intel Core Ultra 7 265K (default);
  • Intel Core Ultra 7 265K (default) silent.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура

Температура CPU, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Температура транзисторов, °C

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин

Простой | Нагрузка
Меньше – лучше


Включите JavaScript, чтобы видеть графики

Заключение

MSI MAG CoreLiquid E360 White – это хорошая и недорогая AIO система, которая представлена в чёрном и белом исполнении. Прежде всего подкупает её универсальность и возможность использования на разных платформах. Я уже рассматривал её ранее на Intel LGA 1700 и тогда удалось добиться неплохих результатов. Однако там был монолитный процессор, а вот как обстоят дела с чиплетной/плиточной компоновкой – мне было неясно, и поэтому решил повторить эксперимент.

На сей раз я выбрал модель другого цвета. Для платформы AMD она отлично подходит. Её можно успешно использовать даже на процессорах с двумя чиплетами CCD. На воздухе таких же результатов мне добиться не удалось. Да, для процессора Ryzen 7 7700 в штатном режиме работы хватит простого воздушного кулера с одной башней и тремя трубками. Но система жидкостного охлажденияпозволяет разогнать ЦП, работая при этом достаточно тихо. Здесь достаточно просто реализовано крепление на сокет и не нужно снимать штатные пластиковые рамки с выступами, ведь именно за них крепится блок.

Ещё в комплекте есть разветвитель с резисторами, который подразумевает тихий режим работы. Однако по результатам тестирования можно сказать, что разница не очень большая. На расстоянии 30 см шум при максимальной нагрузке составляет 52 и 45 дБ соответственно. Разница вроде есть, но тот самый тихий режим считать по-настоящему тихим не получается. Шум всё же есть, хоть и немного меньше. Что касается эффективности, то она хорошая, но не всё так однозначно.

Например, на платформе Intel LGA 1851 её можно считать удовлетворительной. Система может справиться только с базовым режимом работы процессора. Поэтому для повышенных частот и напряжений лучше обратить внимание на что-то более эффективное. Например, MSI MAG CoreLiquid A15 360, где уже учтены особенности новой платформы Intel и предусмотрено смещение блока относительно центра CPU. Также сегодняшний пример показывает, что нельзя уже так просто взять и переставить систему охлаждения на другую платформу. Физически это возможно, а вот с эффективностью могут возникнуть проблемы.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора процессорная СВО MSI MAG CoreLiquid E360 White получает награду:

200x109 16 KB

Добавить в закладки

Теги

сво обзор тест msi wildchaser сжо socket am5 lga 1851 mag aio ryzen 7 7700 core ultra 7 265k coreliquid msi mag coreliquid e360 msi mag coreliquid e360 white

Комментарии Правила

Лента материалов раздела

Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
3
Обзор игровой мыши MSI Forge GM300
31
Обзор и тестирование материнской платы MSI MPG B850I Edge TI WIFI
19
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Ventus 2X OC White
22
Обзор и тестирование блока питания XPG Pylon II
3
Обзор и тестирование процессорной СВО MSI MAG CoreLiquid E360 White
2
Обзор портативной Bluetooth колонки Tronsmart T8 Mini
+
Обзор и тестирование блока питания Formula V Line PSFX-1200W
7
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 5060 Gaming OC
22
Обзор и тестирование процессорной СВО Ocypus Sigma L36 Pro
+
Ретроклокинг: 60 оттенков текстолита процессоров AMD
60
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
32
Появившийся в Солнечной системе межзвёздный объект 3I/ATLAS изменил траекторию движения
1
National Interest: российский ядерный беспилотник «Посейдон» гораздо опаснее, чем думают на Западе
+
Steam обновил список наиболее популярных игровых видеокарт среди геймеров площадки
4
Писториус: Германия перейдёт к новой модели военной службы в 2026 году
1
Доля Windows 11 достигла рекордного значения на фоне прекращения поддержки Windows 10
7
Появились кадры полёта китайского самолёта шестого поколения J-36 в сопровождении истребителя J-20
1
Дэн Хаузер прокомментировал GTA 6 и признался, что ему грустно от этого
2
Дэн Хаузер объяснил почему Rockstar так и не выпустила игру Agent
+
Тайвань сформировал первый батальон из американских танков М1А2Т Abrams
+
NASA зафиксировало аномальное ускорение возле Солнца межзвездного объекта 3I/ATLAS
4
Микроволновку переделали в игровой ПК с вмонтированным монитором и матплатой на вращающемся лотке
2
Анонс Half-Life 3 может состояться уже в ноябре
6
В игре Red Dead Redemption 2 теперь возможны ограбления банков
+
SanDisk и Crayola представили флеш-накопитель в виде карандаша
+
HKC анонсировала игровой монитор с рекордной частотой обновления 345 Гц
+
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
10
Первый образец самолета «Ладога» построят до конца года
+
Илон Маск представил свое радикальное видение смартфонов будущего
1
Hardware Unboxed сравнили Radeon RX 9070 XT и GeForce RTX 5070 Ti в 22 актуальных играх
+

Сейчас обсуждают

Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана
15:35
Конч 30050 всегда КОНЧ
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
Главврач ПНД "Три кукушки",где клизмируют Бернигана
15:33
ты лучше свой конч покажи как он спермой шишкинса заливает экран
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
ФельдшеR
15:17
А можешь перечислить ваши ГОС организации которые платят сберу))? Просто в РФ везде при устройстве на работу спрашивают - куда вам деньги переводить? И перейти с одного банка в другой, получая з/п - н...
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
ФельдшеR
15:09
Хотел Хуанга подловить, ага!))
Тестирование производительности видеокарты GT 1030 на драйверах версий 581.57 и 385.69
ФельдшеR
15:07
Для ребятишек пойдет - большой, гнутый, много Гц и недорогой.) Спс за статью по теме.
Обзор и тестирование монитора Titan Army C30SK Pro
Сергей Есенин
15:05
Оч интересно , жаль что издеж
Платформа «Консоль»: Заработок курьеров в Москве равен около 20,5 тыс рублей в сутки
4pokalin
14:55
А что певицам нельзя, только тебе пропукивающему диван дома можно ?
Актриса Кардашьян усомнилась в достоверности высадки американцев на Луну в 1969 году
Лев корл
14:41
Смотря на эту картинку, вспоминается идущий в данный момент сериал "Камбэк", где Птаха спрашивает: вкусный супец? А я туда плюнул! И ведь найдутся такие, кто это сделает в реале - просто наплюют в каж...
В Госдуме предложили перевести школьные столовые на шведский стол
BigCar
14:37
Сейчас сложно найти НЕ партнёра, чтобы НЕ получить кешбек.
Ozon и Wildberries ответили Набиуллиной на ее замечание об эксклюзивных скидках на маркетплейсах
Bernigan
14:22
Как компания AMD бросила геймеров, купивших Radeon RX 6000 и теряет остатки репутации в 2025 году
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter