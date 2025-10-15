Сайт Конференция
Обзор портативной Bluetooth колонки Tronsmart T8 Mini

Новая модель Tronsmart – это улучшенная по всем параметрам версия T7 Mini с влагозащитой IPX7. Увеличилась мощность, появилась возможность одновременного использования пары таких устройств, добавили эквалайзер в приложении и еще пару фишек.
+

Оглавление

Вступление

Скучно бывает без музыки, а послушать её порой просто не на чем. Обычно под руками бывает только смартфон, а таскать с собой что-то громоздкое не хочется. Тем более что не всегда нужно мощное устройство, чтобы соседи также принимали участие в прослушивании. Поэтому кто-то сознательно ищет компактные устройства для воспроизведения там, где наушники не нужны или ими пользоваться неудобно, а звук послушать надо. Например, в ноутбуках бывают встроенные динамики, но качество звучания не всегда устраивает. Можно подключить компьютерные колонки, но это также не всегда удобно. Например, где-то нужно внешнее питание, да и в кабелях можно запутаться.

Уже давно существуют беспроводные колонки, которые представляют собой вполне универсальное решение. В некоторые модели можно установить карту памяти и на неё закачать треки или аудиокниги. Поэтому такое устройство может выручить на природе или в ванной комнате, когда хочется напевать любимую песню. А может кто-то захочет выйти на улицу и спеть под дождём. Разнообразных сценариев использования много, как и самих устройств, поэтому легко потеряться в таком разнообразии при выборе подходящей модели. Например, я ловлю себя на мысли, что огромная колонка мне не нужна, а компактное решение может пригодиться в поездках. И даже не так важен огромный аккумулятор, поскольку сейчас есть куча различных пауэрбанков, а гнездо для зарядки можно найти в метро или автобусе.

Фокус ещё в том, что автономность может оказаться одинаковой у огромного ящика и у маленькой пищалки. Мощность устройств разная и соответственно потребляют они по-разному. В крупные портативные колонки приходится устанавливать более ёмкий аккумулятор. В поисках подходящей модели я наткнулся на два устройства компании Tronsmart. Это модели T8 и T8 Mini. Они заметно отличаются по своим характеристикам и размерам. Хотел бы рассмотреть их обе, но в первую очередь решил начать именно с самой маленькой потому, что она меня привлекла своими скромными габаритами. Что касается мощности, то производитель заявляет о 16 Вт при том, что звук от неё получается всенаправленный на 360°.

реклама



450x286 23 KB. Big one: 1342x852 174 KB

Осталось лишь разобраться, как всё это работает. В моём понимании эта модель пришла на смену T7 mini и, скорее всего, наиболее близка к ней по характеристикам. Улучшения также подвезли и теперь в паре могут работать два таких устройства.

397x450 23 KB. Big one: 714x810 59 KB

Упаковка и комплектация

Коробка очень скромных размеров. Её габариты составляют 125 x 125 x 147 мм, масса – 753.6 г. Это неудивительно, само устройство тоже компактное и весит всего 600 г. Поэтому тут никаких ручек для переноски нет, а сверху есть только пластиковое оранжевое ушко, чтобы вешать на крючок витрины.

442x450 37 KB. Big one: 1472x1500 221 KB

Фон преимущественно белый, а поверхность матовая. Полиграфия цветная и прямо спереди мы видим изображение устройства, которое обладает RGB подсветкой сверху в форме кольца. Логотип производителя находится в левом нижнем углу. Сверху указано наименование модели. Также сообщается, что это портативная колонка для уличного использования.

Ещё в самом низу есть несколько значков, которые частично описывают нам особенности устройства. Прежде всего это всенаправленная система звучания, степень защиты по стандарту IPX7, а ещё 20 часов воспроизведения, но неизвестно, на каком уровне громкости.

реклама



385x450 41 KB. Big one: 1282x1500 259 KB

С другого бока есть картинка с изображением устройства с другого ракурса.

385x450 34 KB. Big one: 1284x1500 231 KB

Сзади какой-то подробной спецификации нет, есть только несколько значков и подписи к ним. Они описывают основные достоинства устройства, но в целом информации маловато.

380x450 46 KB. Big one: 1265x1500 305 KB

Также здесь внизу перечислен комплект поставки. Ещё есть пара слов о приложении, которое можно скачать из магазинов Google или Apple.

450x329 19 KB. Big one: 1500x1098 147 KB

Спецификацию можно найти на просторах интернета.

Модель Tronsmart T8 Mini
Тип Беспроводная колонка для уличного использования
Динамик 1 х 16 Вт
Частотный диапазон 65 – 20 000 Гц
Беспроводная сеть Bluetooth 5.4
Радиус действия До 18 м в прямой видимости
Питание 5 В, 1 А
Аккумулятор 3.7 В, 2.6 Ач
Время заряда 2.5 часа
Режимы воспроизведения Беспроводной, MicroSD, AUX-in
Время автономной работы До 20 часов (без RGB-подсветки, на 50% громкости)
Габариты 100 х 100 х 111 мм
Масса 600 г
Класс защиты IPX7

В целом характеристики выглядят неплохо. Только аккумулятор кажется не таким уж большим. Пора заглянуть внутрь упаковки.

450x342 24 KB. Big one: 1500x1140 169 KB

Открываем коробку и видим сверху еще одну небольшую коробку с комплектом поставки. Она также обеспечивает дополнительную защиту устройства сверху.

450x275 16 KB. Big one: 1500x916 116 KB

Под ней скрывается само устройство, которое стоит вертикально на лотке из белого вспененного полиэтилена. Где-то на дне можно обнаружить пакетик силикагеля, а сама колонка дополнительно упакована в белый пакет.

реклама





450x331 20 KB. Big one: 1500x1103 125 KB

Комплект не очень богатый. Он состоит из инструкции, карточки, кабеля для зарядки и всё. В качестве блока питания нужен обычный USB на 5 В и 1 А. Можно заряжать от компьютера, но будет немного дольше.

Внешний вид колонки

У меня ещё не было таких маленьких колонок. Когда-то давно была мелкая китайская колонка, но в ней не было Bluetooth подключения. Можно было вставить только карту памяти и слушать записанную музыку или книги. Эта колонка заметно больше, но всё же она компактная, если сравнивать с настоящими портативными колонками с высокой мощностью. Тут она скромная, но для кого-то её может оказаться вполне достаточно.

450x158 17 KB. Big one: 1500x526 94 KB

Это же касается материалов. Они по-прежнему хорошие. Основной корпус сделан из прочного пластика. В данном случае ручки нет, но вместо неё есть прочный шнур, который крепится к пластиковому элементу корпуса. Сбоку крупными буквами нанесён логотип производителя. В данном случае у меня модель чёрного цвета и соответственно сетка тоже чёрная.

Размеры самого устройства составляют 100 х 100 х 111 мм, масса 600 г. При этом это не прямоугольник, а цилиндр.

450x327 28 KB. Big one: 1500x1090 187 KB

По бокам этой «бочки» находятся две силиконовые диафрагмы, которые имитируют работу динамиков. Это пассивные излучатели низких частот. Также на них можно заметить золотистые панели по центру. Они передают часть колебаний из внутреннего объёма.

450x410 32 KB. Big one: 928x845 91 KB

Динамик установлен сверху и направлен прямо вверх. Он закрыт пластиковой панелью с мелкими отверстиями. По её периметру проходит кольцо RGB-подсветки. По центру можно лишь заметить логотип компании Tronsmart, а вот надписей тут нет.

450x389 49 KB. Big one: 1500x1295 358 KB

С противоположного торца предусмотрено резиновое кольцо, которое выполняет функцию подставки. Внутри него можно найти мелкий текст с различной информацией. В основном тут указаны адреса и телефоны, но кроме всего прочего можно найти артикул модели: O3010 и характеристики тока заряда – 5 В, 1 А.

450x347 22 KB. Big one: 1500x1157 181 KB

Также внизу можно найти резиновую заглушку, за которой скрываются разъёмы. Здесь есть слот для карт памяти microSD, 3.5 мм гнездо AUX и USB Type-C для зарядки. Кабель USB Type-C – USB Type-A есть в комплекте, а вот сам блок питания придётся искать самостоятельно.

450x371 36 KB. Big one: 1500x1238 259 KB

Кнопки и индикаторы находятся сбоку, как раз над резиновой заглушкой. Их тут не так много: кнопка включения, кнопка сопряжения Bluetooth с индикатором и ещё кнопки: назад, вперёд и Play.

450x395 44 KB. Big one: 1500x1317 314 KB

Больше ничего интересного снаружи нет, а внутри, скорее всего, скрыта основная плата с контроллерами и аккумулятор. Характеристики его известны, и они представлены в таблице выше.

Тестирование

Фирменное приложение можно скачать в Google Play или APP Store. В принципе можно обойтись и без него, и в инструкции есть список горячих клавиш для расширенного функционала.

203x450 20 KB. Big one: 675x1500 103 KB

Однако в приложении есть эквалайзер и функции управления подсветкой. Сперва нужно выполнить сопряжение со смартфоном по Bluetooth, потом уже установить приложение и запустить его. Кстати, сопряжение происходит в режиме SBC (Subband Coding)

203x450 9 KB. Big one: 675x1500 50 KB

Для работы приложения всё равно необходимо выполнить Bluetooth сопряжение со смартфоном. Далее нужно запустить приложение и из списка выбрать подходящую модель.

203x450 8 KB. Big one: 675x1500 48 KB

Открывается окно, где показано устройство, уровень заряда в процентах и ещё внизу есть кнопки простого плеера, состоящего всего из трёх кнопок.

203x450 7 KB. Big one: 675x1500 41 KB

Плеер нужен для управления треками при воспроизведении с накопителя. Если же использовать устройство как Bluetooth колонку, то, разумеется, придётся использовать плеер смартфона.

203x450 16 KB. Big one: 675x1500 85 KB

Огромного меню тут нет. Есть возможность обновить прошивку. Ещё есть страница, на которой отображается состояние устройства и активные функции.

203x450 15 KB. Big one: 675x1500 82 KB

Здесь же можно выбрать эквалайзер. И ещё можно выбрать один из трёх режимов подсветки или отключить её.

203x450 12 KB. Big one: 675x1500 60 KB

Предлагаю ещё раз посмотреть на устройство, и потом уже можно будет переходить к прослушиванию музыки.

По звучанию мне банально не с чем сравнивать. Конечно, звук мощнее, чем в смартфоне или ноутбуке. Поэтому для песен в душе такая колонка вполне подойдёт, ведь звук банально громче струящейся воды. Сам звуковой спектр больше тяготеет к среднему диапазону. Яркой верхней части частот тут нет, а вот с басом вполне неплохо.

Разумеется, бывает лучше, но мы тут говорим о компактном не очень мощном устройстве с маленьким объёмом и одним динамиком. На открытом пространстве колонку логично ставить или вешать где-то по центру и тогда всем будет хорошо слышно. Например, если есть какой-то круглый стол и все собрались плясать около него. Ставим колонку по центру, и все слышат примерно одинаково. Или можно просто поставить колонку на землю и так даже будет лучше потому, что основной звук направлен скорее вверх.

На максимальной громкости и с включённой RGB-подсветкой удалось посидеть на свежем воздухе около 8 часов и ещё осталось 17% заряда. Скорее всего, на половине громкости без подсветки можно выйти на заявленное время. Я пробовал слушать аудиокниги, классическую музыку и другие произведения, и пришёл к стандартному выводу: зачастую качество звучания зависит от самого контента. На мой взгляд, устройство на все 100% справляется со своей задачей – простым воспроизведением музыки. Подсветка же выручает в темноте, если колонка лежит где-то на травке. Софт простой и понятный, сильно не перегружен функциональностью.

Заключение

Как уже отмечалось, Tronsmart T8 Mini – это улучшенная по всем параметрам модель T7 Mini. Немного увеличилась мощность, появилась возможность одновременного использования пары таких устройств, добавилась возможность использования эквалайзера через приложение. Также к одной колонке можно подключить через Bluetooth два устройства, например, смартфон и ноутбук. Ещё улучшилась влагозащита, теперь она соответствует стандарту IPX7. Всё это вместе обеспечивает очень заметные изменения. Плюсом также является возможность установки карт памяти и подключение внешнего источника через 3.5 мм джек.

У встроенного плеера достаточно простая функциональность при проигрывании с карты памяти. Экрана нет и треки можно «щёлкать» только по очереди. Соответственно, если нужна какая-то последовательность, её придётся создавать заранее. Предусмотрено приложение для смартфона, где есть простой эквалайзер и несколько разных предустановок звучания. Через приложение можно настроить режимы работы подсветки. Есть функция обновления прошивки и простое управление плеером, если используется карта памяти. Разумеется, можно регулировать громкость прямо со смартфона.

Подключение осуществляется по Bluetooth, качество соединения хорошее. Уверенный приём где-то 5 м в прямой видимости. Через стены тоже работает, но без фанатизма. Устройство внешне напоминает маленький бочонок со шнурком. Динамик расположен сверху, а два пассивных излучателя низких частот по бокам. На последних есть заметные золотые вставки. Шнур очень прочный и устройство можно за него носить или куда-то подвесить.

Кнопки теперь находятся не сверху, а сбоку. Они спрятаны под слоем резины, чтобы обеспечить защиту от влаги. За некоторыми из них скрыты индикаторы. Качество изготовления очень хорошее. Все панели идеально подогнаны, всё выполнено ровно и красиво. Материалы приятные тактильно и кажутся крепкими и надёжными. Блок с портами и разъёмами также закрывается специальной резиновой заглушкой. Устройство защищено по классу IPX7. В переводе на русский язык оно должно обеспечивать защиту от временного погружения в воду на глубину до 1 метра в течение 30 минут.

Про сам звук я уже писал и добавить мне нечего. В основном такие устройства берут не в качестве Hi-Fi системы, а для музыкального сопровождения на природе или в помещении. И здесь это вполне соответствует своему назначению. Колонка играет громко и чисто как через Bluetooth, так и MicroSD карту. Возможности плеера тут не очень большие, но он работает и это главное. Ещё есть подсветка, которую можно настраивать через приложение.

Андрей Понкратов aka wildchaser

Теги

обзор тест wildchaser акустика tronsmart мультимедиа портативная колонка аудиосистема tronsmart t8 mini

