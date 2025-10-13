Оглавление

Вступление

Компактные сборки становятся всё мощнее и популярнее. Производители представляют множество различных корпусов с разными габаритами и функционалом. Есть модели, где влезает только материнская плата mini-ITX с кулером, есть такие, где можно разместить огромную видеокарту и ещё систему жидкостного охлаждения. У любителей компактных сборок появился огромный выбор компонент и можно собрать практически всё, что угодно. В этой нише случилось несколько революционных решений, связанных с блоками питания.

Уже давно появились очень компактные блоки, которые можно назвать преобразователями DC-DC потому, что для их работы ещё необходим внешний адаптер питания постоянного тока. С одной стороны это огромный плюс потому, что всё это не нужно размещать внутри корпуса, но с другой стороны снаружи у вас будет ещё один блок питания. Также они недостаточно мощные. Мощность в компактных блоках питания часто являлась камнем преткновения. Однако, с появлением новых технологий, например, GaN-транзисторов стало возможным делать абсолютно другие устройства с отличными характеристиками. Параллельно с этим стали уменьшаться классические блоки питания для компьютеров, не теряя при этом высокой мощности и эффективности.

Это уменьшение привело к появлению блоков питания формата SFX и SFX-L. Именно такие блоки становятся всё популярнее среди компактных сборок. Также в комплекте с ними можно обнаружить рамку для установки в обычные ATX корпуса, что в последствии может привести к тому, что стандартные блоки постепенно начнут вытесняться компактными моделями. Пока такой процесс ещё не происходит и вообще моделей таких форматов на рынке представлено не так много, а если посмотреть на устройства выше 1 кВт, то их вообще можно пересчитать по пальцам.

Поэтому такие блоки – это дорогой и достаточно нишевый продукт, предназначенный для энтузиастов, а компании, его производящие можно смело называть лидерами в отрасли потому, что им приходится балансировать на пике современных технологий. Зачастую такие модели уже обладают сертификатом 80 Plus Gold, а некоторые 80 Plus Platinum или 80 Plus Titanium. Последний я пока видел всего один, да и «платиновых» тоже пока не так много. У меня уже был опыт общения с такими блоками, но это были относительно слабые модели на 650 и 850 Вт. Поэтому я решил попробовать что-то более серьёзное и тут компания Formula V Line представляет блок PSFX 1200W.

Это уже серьёзная заявка на лидерство, поэтому посмотрим сегодня на этот блок и возможно даже удастся найти какие-то аналоги. Разумеется, запустим его вместе с RTX5090 и проверим насколько он окажется шумным в нагрузке.

Упаковка и комплектация

Это флагманская модель БП компании Formula V Line и поэтому я сразу рассчитывал увидеть какую-то роскошную коробку. Однако производитель решил сэкономить средства пользователя и поэтому не стал как-то сильно выделять продукт. Оформление очень спокойное, хотя используется плотный картон и цветная полиграфия. Коробка достаточно крупная и тяжёлая. Это объясняется тем, что сам блок не лёгкий и ещё кабели весят немало. Модель полностью модульная, поэтому все кабели находятся отдельно.

Внешнее оформление не похоже на другие модели блоков питания, которые я рассматривал ранее. На фоне мы видим серый градиентный переход. Прямо по центру есть крупное изображение самого блока. Видно, что он полностью модульный, а для тех, кто сомневается, есть соответствующая надпись.

В правом верхнем углу находится логотип производителя. Слева указана модель. Причём тут есть два варианта и напротив нужной находится жёлтая отметка в квадрате. Справа есть упоминание о соответствии стандартам ATX3.1 и PCI-e 5.1. Также есть значок 80 Plus Platinum.

С обратной стороны также есть изображение и упоминание о двух моделях. Справа сообщается, что блок оборудован системой защиты. Ещё перечислены основные функции защиты: OVP, UVP, OPP, SCP и ещё раз сказано про японские конденсаторы. В самом низу перечислены коннекторы и их количество на кабелях, которые поставляются в комплекте. Однако каких-то отличий между двумя моделями я не заметил.

С одного из торцов находятся две стандартные таблицы с характеристиками тока по различным линиям. Они представлены для двух моделей, и каждая из них выделена своим цветом, что удобно. Скорее всего, упаковка унифицирована под две модификации блока на 1000 и 1200 Вт.

Внутри неё расположены две половинки пористого каркаса, внутри которых в пакете упакован блок питания. Поскольку он полностью модульный, то все кабели находятся рядом в отдельном мешке. Там же можно обнаружить силовой кабель, несколько стяжек, рамку-переходник для ATX корпуса, комплект винтов, четыре барашка и четыре липучки для стяжки кабелей.

Силовой кабель с евровилкой.

Также с блоком поставляется несколько кабелей для внутреннего подключения. Жилы преимущественно 16AWG, поэтому даже сам этот набор кабелей не очень лёгкий. Также они не очень гибкие.

20+4-pin (600 мм) x 1;

CPU 8-pin (4+4) (700 мм) x 2;

PCI-e 8-pin (6+2) (550 мм) + PCI-e 8-pin (6+2) (150 мм) x 3;

PCIe 5.1 H++ 12V-2X6 12VHPWR 16 Pin (600 мм, 600 Вт) x 1;

SATA (500 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм) x 2;

SATA (500 мм) + SATA (150 мм) + Molex (150 мм) x 1;

Molex (500 мм) + Molex (150 мм) + Molex (150 мм) x 1.

Дизайн и особенности

Formula V Line PSFX-1200W – это блок питания формата SFX-L. От обычного SFX он отличается размерами, а вот точки крепления совпадают. Обычно такой блок крепится на 6 винтов. Его габариты составляют 125 х 130 х 63,5 мм. У SFX стандартные размеры примерно 125 х 100 х 63 мм. В данном случае, кажется, что блок квадратный. На всякий случай перед покупкой следует уточнить, влезет ли он в корпус. Также у данного блока достаточно солидный вес, который составляет 1422.6 г без кабелей.

Вес всех кабелей ещё примерно столько же. Корпус изготовлен из металла толщиной около 0.8 мм. Он действительно почти квадратный, но из него выступают разъёмы с двух сторон и за счёт этого он получается длиннее.

С одной стороны находится крупный вентилятор размером 120 х 120 х 15 мм, модель Globe FAN S1201512HBP-4M, который оснащается гидродинамическим подшипником. Максимальная скорость вращения составляет 2100 об/мин.

Тут специально используется тонкая модификация, чтобы он не занимал много места, но при этом практически полностью бы занимал одну сторону корпуса. Блок мощный и это, скорее всего, было необходимо для лучшего охлаждения при высокой нагрузке. Однако при этом производитель зачем-то добавил гибридный режим. Это касается не только данного блока, но и его аналога – SilverStone Extreme 1200R Platinum, а выпускает их крупный OEM поставщик Enhance Electronics. Поэтому вопросы скорее именно к нему.

Сама по себе идея неплохая, но тут следует учитывать размеры и плотность размещения компонентов внутри. Поэтому ШИМ-контроллером вентилятора управляет термодатчик. Соответственно он включается, когда достигается какой-то порог температуры, примерно 45°C.

Проблема только в том, что такое возможно даже при не очень большой нагрузке, а в моём случае он включался иногда даже в простое, поэтому данная функция именно здесь мне показалась бесполезной.

Логично предположить, что с противоположной стороны от вентилятора, находится глухая панель, где производители обычно клеят наклейку с указанием модели, сертификатами и таблицей с показателями тока по линиям. Однако тут она полностью пустая.

Такая наклейка находится на одной из боковин. Самое неприятное, что за ней находятся винты, которые фиксируют кожух с вентилятором. Поэтому я не стал её рвать и разбирать устройство. Словно этого показалось мало, с противоположного бока есть ещё одна гарантийная наклейка на винте.

Сзади устройства также находятся вентиляционные отверстия. Здесь же находится разъём для подключения силового кабеля и кнопка включения питания. Также присутствует переключатель полупассивного режима. Во всяком случае, тут он подписан именно так. Разумеется, есть шесть стандартных отверстия с резьбой для крепления блока к раме корпуса.

С противоположной стороны от кнопки включения, находится панель с коннекторами. Рядом можно заметить наклейку со схемой их расположения, где есть подписи к ним.

Больше ничего интересного снаружи нет, теперь нужно посмотреть, что находится внутри. Блок питания я не разбирал, чтобы не испортить товарный вид, но некоторую информацию о нём уже можно найти в сети даже без разбора. Кроме того, через огромный вентилятор и так видно практически всё.

Например, можно заметить, что компоновка плотная, а местами ещё всё залито каким-то компаундом. Поэтому даже если бы я разобрал блок, то толком ничего так бы и не увидел. Для детального анализа пришлось бы разламывать компаунд и выпаивать часть элементов.

Тем не менее, известно, что производителем платформы является Enhance Electronics, а ещё у этого бока есть брат близнец – SilverStone Extreme 1200R Platinum, который уже разбирали, пилили и даже протестировали в Cybernetics. Я полазил с эндоскопом, но визуально каких-то отличий не заметил.

Кроме этого, несколько групп транзисторов находится с обратной стороны печатной платы. Тепло от них передаётся на корпус через термопрокладки.

Также через вентилятор можно увидеть два основных конденсатора Rubycon 400 В/470 мкФ. Непосредственно на входе мы видим каскад фильтрации, включающий в себя четыре Y-конденсатора, три X-конденсатора и две фильтрующих катушки.

Ничего удивительного для среднестатистического блока, но перед нами устройство, где идёт борьба за каждый кубический миллиметр внутреннего пространства.

После каскада фильтрации идут выпрямительные мосты, установленные на отдельном радиаторе с Г-образным профилем и круглыми отверстиями в нём. Остальные радиаторы похожи по форме. Схема корректора коэффициента мощности (APFC) включает два МОП-транзистора OSG55R070H и один диод UJ3D065, установленные на радиаторе, а также два конденсатора Rubycon 400 В/470 мкФ. Любопытно, что эти конденсаторы рассчитаны на 85°C, что встречается реже в высокопроизводительных блоках питания, где нормой является температура 105°C.

В первичном каскаде используются четыре МОП-транзистора Oriental Semi OSG55R160FZ в резонансной топологии LLC. Они расположены на другом радиаторе сразу после APFC, рядом с двумя компактными корпусными трансформаторами блока.

Восемь МОП-транзисторов, расположенных на обратной стороне печатной платы, образуя первичную линию 12 В, маркировку на них прочитать не удалось. Очевидно лишь то, что они настолько эффективны, что им достаточно охлаждения панели корпуса, с которой они контактируют через термопрокладку. Здесь мы можем заметить топологию синхронного выпрямления. DC-DC-преобразователи линий 3.3В и 5В находятся на отдельной дочерней плате, которая установлена перпендикулярно к основной.

Вторичные конденсаторы уже рассчитаны преимущественно на 105°C и и представлены такими производителями как: Rubycon, Nichicon и Unicon.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания Formula V Line PSFX 1200W проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;

Охлаждение: DeepCool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG STRIX Z890-A Gaming WIFI S;

Память: 2 x 24Гб DDR5-6800, KingBank (SKhynix);

Видеокарта: Inno3D RTX 5060;

Видеокарта: Palit RTX 5090;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro 2Тб;

Блок питания: Formula V Line PSFX 1200W;

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27,2 дБ.

Результаты тестов

Сначала блок питания был проверен на относительно мощной сборке с видеокартой GeForce RTX 5090. Я выключил гибридный режим и вентилятор крутился постоянно. Для прогрева использовалась программа OCCT, пункт Power. При этом максимально нагружается процессор и видеокарта.

Проблем с прохождением тестов не возникло. Очевидно, что данный блок питания способен на большее, но я захотел проверить гибридный режим работы и понять, когда включается вентилятор. Предполагалось, что это происходит при достижении определённой нагрузки, но это оказалось не так. В действительности он включается при достижении определённой температуре на датчике. Иными словами, нагрузки может не быть вовсе, но вентилятор будет работать.

С одной стороны, это правильно потому, что обеспечивает необходимое охлаждение, а с другой – этот режим становится бессмысленным, если вентилятор часто включается и долго работает. Сначала я попробовал использовать видеокарту слабее, но потом уже понял, что вентилятор включается даже без нагрузки при достижении определённой температуры.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 22 такие лампы, которые в совокупности потребляют 1210 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

При включении вентилятора он сразу стартует на 950 об/мин и по мере роста температуры внутри скорость увеличивается до 1800 об/мин.

КПД при разной нагрузке

%





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

3.3В, 5В, 12В





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Скорость вращения крыльчатки вентилятора

об/мин





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Уровень шума

расстояние 1 м, дБ





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Тепловизор показывает, что блок питания при нагрузке греется не сильно. Это объясняется тем, что вентилятор часто включается и скорость у него не очень низкая. Шум при этом с расстояния 1 м достигает 37.2 дБ, что приемлемо, но уже слышно.

Как ни странно, кабели заметно не нагревались, даже 12VHPWR (12V-2x6). После продолжительной нагрузки заметно прогрелись только дополнительные четыре провода разъёма ATX 20+4-pin. И то это было всего 42°C. Температуры остальных кабелей и разъемов оставались в пределах обычных рабочих температур.

Заключение

Formula V Line PSFX-1200W – компактный блок питания формата SFX-L, который в первую очередь предназначен для компактных, но очень мощных сборок с топовыми видеокартами. Понятно, что таких будет не очень много и это не какой-то массовый продукт, который выдают на сдачу при покупке ПК. При своих размерах блок получился тяжёлый и очень серьёзный по характеристикам. Местами он может дать фору даже своим более крупным собратьям. Здесь покупателя ожидает хороший комплект поставки и солидный гарантийный срок.

Если кого-то смущает надпись Formula V Line, то он всегда может немного переплатить за бренд. Да, всё правильно, у этой модели есть аналог SilverStone Extreme 1200R Platinum. Поэтому если кто-то рассматривал его к покупке, может сэкономить немного деньжат и взять Formula V Line PSFX 1200W. Обе модели выпускает один и тот же OEM-производитель и отличаются они только внешним оформлением. Обе построены на платформе Enhance Electronics. Что касается внутреннего содержания, включая вентиляторы или конденсаторы, то они аналогичны. Единственное, с чем я сталкивался – это возможность вариации остальных компонентов. Например, в разных партиях могут использоваться аналогичные диоды или транзисторы от различных поставщиков. С таким я уже встречался при изучении других моделей БП, поэтому такой вариант развития событий вполне допускаю.

Блок Formula V Line изготовлен из качественных материалов. Здесь используются два крупных японских конденсатора 400 В/470 мкФ компании Rubycon. Остальные также от именитых брендов, таких как Nichicon и Unicon. Общая схема хорошая и БП держит максимальную нагрузку. Даже при ней я не увидел нигде критичных температур, уровень шума от вентилятора приемлемый. Его нельзя назвать очень низким, но в максимальном режиме получалось 1800 об/мин и 37.2 дБ на расстоянии 1 м.

Вентилятор хоть и крупный по размерам, но тоньше обычного, поэтому он работает несколько шумнее и ему приходится сильнее раскручиваться. Гидродинамический подшипник не сильно спасает ситуацию. С гибридным режимом тоже не всё так просто. Установлен датчик на определённое значение температуры. Он включает вентилятор и сразу на приличную скорость, около 950 об/мин. При этом я сталкивался с тем, что включение вентилятора не зависит от уровня нагрузки. Её может не быть вообще, а он работает. Все кабели съёмные, провода медные и сечение совсем немаленькое – 16AWG. Из-за этого они не очень мягкие и гибкие.

КПД блока достаточно высокий на всём диапазоне мощности. Заметного нагрева заметить тут не удалось потому, что вентилятор включается часто даже в гибридном режиме. Гарантия на этот блок питания в магазине составляет 10 лет. Это очень солидный срок, если компьютер вы обновляете часто. Здесь важно помнить, что мощность со временем падает. Поэтому сложно сказать, что будет на длительной дистанции. Если же производитель даёт 10 лет гарантии, то он явно учитывает данные риски.

Андрей Понкратов aka wildchaser