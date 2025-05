Оглавление

Вступление

Производители систем охлаждения сейчас выпускают огромный ассортимент продукции, который состоит из нескольких моделей воздушных кулеров и необслуживаемых систем жидкостного охлаждения с замкнутым контуром (их еще называют AIO, All In One). Последние становятся всё более популярными благодаря огромному выбору, демократичной стоимости моделей начального уровня и внешнему виду, который способен преобразить всю систему. Кроме того, не всем нравится наблюдать огромный и мрачный кулер, вроде Deepcool Assassin IV, сквозь прозрачное боковое стекло своего корпуса.

По эффективности системы жидкостного охлаждения немного продвинулись вперёд и с охлаждением новых процессоров справляются заметно лучше воздушных кулеров. Также AIO системы позволяют организовать циркуляцию воздуха внутри корпуса, поскольку вентиляторы для продува радиатора можно установить на приток или вытяжку. Такие варианты накладывают определённые ограничения на корпус, но сейчас их производители предлагают множество моделей для установки подобных систем. Только со старыми или отдельными компактными корпусами могут возникнуть трудности.

При выборе подобных устройств одним из ключевых моментов является простота установки и эффективность, а что это будет для вас, можно решить самостоятельно. Например, кому-то нужна только подсветка, а охладить его Celeron может даже брусок алюминия. Сам я пользуюсь несколькими подобными системами и периодически их обновляю, ведь со временем эффективность может снизиться. Можно попользоваться пару лет или до выхода очередной платформы, которая не превратит это всё в тыкву. Также не стоит забывать про здравый смысл и не насиловать сборку запредельными режимами. Производители заинтересованы в том, чтобы мы меняли «железо» почаще, поэтому за нас всё уже максимально разогнали до предела, а нам остаётся бороться с огромным тепловыделением.

При этом логично двигаться сразу с двух сторон. Можно не только постоянно гнаться за самой производительной системой охлаждения, но и организовать снижение потребляемой мощности путём уменьшения напряжения с фиксацией базовых частот. В совокупности всё это может привести к тому, что ваша система сможет проработать дольше и не нужно будет сильно волноваться из-за высоких температур в нагрузке. Сегодня мы рассмотрим ещё одну современную систему, которая называется MSI MAG CoreLiquid A15 360.

Как видно из названия, это жидкостная система с радиатором, где устанавливаются три вентилятора размера 120 х 120 мм. Не так давно я изучал модель MSI MAG CoreLiquid A13 360, посмотрим, что принципиально нового предлагает MSI в этой версии.

Упаковка и комплектация

Зачастую подобные устройства поставляются в крупных коробках. Это не какая-то прихоть производителя, а банальная необходимость. Системы поставляются уже практически в готовом виде, и поэтому занимают много места. Пользователь сейчас уже настолько обленился, что не может даже сам прикрутить вентиляторы и установить крепёж на корпус. Поэтому производитель помогает даже с этими мелочами. Шланги, понятное дело, тоже не снимаются.

Поэтому удивляться размерам коробки уже не приходится. Соответственно они тем больше, чем крупнее радиатор, а здесь он практически самый большой на 360 мм.

Упаковка выполнена в стиле современных материнских плат компании, относящихся к доступному ценовому сегменту MАG. Это самая популярная и массовая серия продуктов, которая пользуется высоким спросом благодаря хорошему функционалу за приемлемую цену. Это устройство позиционируется как относительно недорогое и смотрится очень хорошо даже на картинке. Вживую выглядит ещё лучше, особенно в работе. Всё выполнено опрятно, аккуратно и красиво.

По различным сторонам коробки представлена разнообразная информация об устройстве. Спереди мы видим стандартный фон с серыми полосками и с яркими зелёными вставками. В левом верхнем углу находится знакомый логотип MSI Gaming, выполненный белым цветом.

Внизу крупными символами обозначено наименование модели. 360 - обозначает форм-фактор радиатора, а точнее, что на нём монтируется три вентилятора размера 120х 120 мм. По факту его габариты всегда больше и иногда это бывает критично, при установке в корпус. Ниже указано, что это жидкостная система охлаждения.

В правом верхнем углу есть наклейка, которая сообщает о поддержке платформы Intel LGA 1851. Казалось бы, в этом ничего особенного, ведь крепёжные отверстия с LGA 1700 совпадают, но здесь ещё дополнительно предусмотрено смещение основания водоблока относительно центра тепло-распределительной крышки процессора и в данном случае это называется офсет (offset LGA 1851).

Посмотрим на противоположную сторону.

Сверху мы снова видим наименование модели. Ниже находятся схематичные изображения с указанием размеров. В правой части есть несколько вставок с описанием фирменных технологий устройства.

С одного бока коробки находится спецификация устройства.

Модель MSI MAG CoreLiquid A15 360 Габариты радиатора 394 х 119.6 х 27.2 мм Материал радиатора Алюминий Материал основания водоблока Медь Шланг Резиновая трубка с оплёткой из нейлона Длина шлангов 390 мм Скорость вращения помпы 3400 ± 10% об/мин Сила тока помпы 0.21 А Уровень шума 20 дБ Срок службы 50 000 ч Конфигурация вентиляторов радиатора 3 х 120 мм Модель вентилятора MSI DF1202512RFMN Скорость вращения 500-2050 ± 10% об/мин, ШИМ управление Воздушный поток 64.9 CFM Воздушное давление 2.59 мм водяного столба Уровень шума 28.7 дБ Совместимые сокеты Intel: LGA 1700, 1851;

AMD: Socket AM4, AM5

Первое, что бросается в глаза, если сравнивать с моделью MSI MAG CoreLiquid A13 360 – это использование другой помпы с увеличенным вдвое ресурсом.

Что касается вентиляторов, то они похожие. Судя по характеристикам, тут немного увеличены максимальные обороты, вслед за которыми подтянулись остальные характеристики. Подшипник в вентиляторах выполнен по технологии Rifle Bearing. Это обычный подшипник скольжения с винтовой нарезкой. Нарезы на втулке улучшают рециркуляцию смазки, что улучшает долговечность. Поэтому заявленный срок службы вентиляторов 50 000 часов, что превосходит даже ресурс помпы, поэтому можно не волноваться. Ещё вентиляторы оборудованы ARGB подсветкой 2-поколения.

Пора открыть коробку и заглянуть внутрь.

Сверху находится лист из вспененного полиэтилена, хотя каркас внутри картонный. Далее видно, что всё аккуратно упаковано. Внутри картонного лотка сделаны специальные ниши. В них дугой огибается само устройство, части которого дополнительно упакованы в два прозрачных полиэтиленовых пакета. Сверху находится радиатор, а внизу водоблок с помпой. Соединяются они двумя шлангами.

Посередине находится остальной комплект поставки, который запакован в прозрачный пластиковый блистер. Вентиляторы уже штатно смонтированы на радиаторе. Также уже штатно установлено крепление на корпусе водоблока для платформ Intel. Кстати, если вы заметили, то тут поддерживаются только две последние: LGA1700 и LGA1851, а по сути, это одно и тоже потому, что расположение отверстий совпадает. Однако, в данном случае производитель ещё предусмотрел смещение.

По центру есть ещё одна ниша, где в пакете лежит остальной комплект для установки системы. Он не очень большой потому, что она и так уже почти готова к установке. По сравнению с версией MSI MAG CoreLiquid A13 360 крепление отличается, соответственно комплект поставки другой.

Универсальный металлический бэкплейт для платформ Intel;

Рамка со смещением для платформы Intel LGA1851;

Четыре втулки-адаптера для платформы AMD;

Четыре втулки-адаптера для платформы Intel LGA1700, LGA1851;

Четыре втулки-адаптера для платформы Intel LGA1200, LGA115X;

Четыре гайки с пружинами;

Скобы для платформ AMD;

Комплект винтов для крепления радиатора к корпусу;

Термопаста.

Универсальная рамка для платформ Intel и AMD уже установлена на корпусе водоблока. В остальном ничего особенного тут нет. Гайки с пружинами, накручиваются на концы втулок-адаптеров и прижимают монтажную рамку, которая уже штатно установлена на корпусе водоблока.

Инструкции нет, но её можно скачать по QR-коду. В комплекте есть лишь цветной буклет, который приглашает пользователей принять участие в мероприятии.

Устройство и особенности

Внешне подобные системы охлаждения очень похожи. Бывают исключения, но чаще конструкция повторяется из раза в раз. Может только добавится экранчик или подсветка. Что касается помпы, то она зачастую скрыта в корпусе с водоблоком. Сверху всё это закрывается декоративной пластиковой коробкой с подсветкой.

Какая используется помпа и что в ней улучшили не видно. Для этого придётся разбирать всю систему. Здесь всё сделано ещё более аккуратно и снизу не видно даже винтов крепления медной пластины к корпусу. Зато по периметру есть пластиковая рамка и уже она крепится к корпусу.

Габариты радиатора составляют 394 х 119,6 х 27,2 мм. Он изготовлен из алюминия, но производитель заявляет, что увеличено число каналов, по которым проходит жидкость. Также возросла плотность рёбер в радиаторе. Теоретически это должно положительно отразиться на эффективности. Однако у этой медали есть другая сторона. Чтобы продуть плотный массив пластин, нужно высокое воздушное давление, а их сопротивление создаёт дополнительный шум.

Радиатор окрашен в чёрный цвет. Белой версии пока не было представлено, но, возможно, она появится позже.

Монтажные отверстия на раме есть с двух сторон потому, что с любой стороны можно разместить вентиляторы, а вот сам радиатор к корпусу можно закрепить только выводами внутрь потому, что к стенке они не прижмутся. Соответственно вентиляторы лучше устанавливать со стороны выводов трубок, а на приток или вытяжку надо решать по ситуации.

Сперва может показаться, что они самые обычные, но присмотревшись можно заметить, что лопасти сверху соединены по периметру пластиковым ободом. Это необходимо для того, чтобы сделать поток воздуха более направленным. Здесь эта технология называется Cycloblade 7.

Вентиляторы достаточно производительные, но на максимальных оборотах шумные. Понятно, что основной шум получается из-за сопротивления радиатора, а точнее плотной компоновки его пластин.

Вентиляторы оснащаются ARGB подсветкой второго поколения с напряжением 5В. Насколько я понял, суть второго поколения заключается в цветовой палитре, которая обеспечивает 16,8 миллионов оттенков.

Каждый вентилятор оборудован шестиконтактным коннектором, и они соединяются последовательно друг с другом так, что из последнего, расположенного ближе к трубкам, идёт только один кабель, который далее раздваивается на 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB. Плюсы очевидны. Нет огромного пучка проводов. Однако, при этом просто так один вентилятор уже не поменяешь. Никаких адаптеров и переходников в комплекте нет.

Помпа находится в корпусе водоблока, из которого выходят два кабеля: 4-Pin FAN и 3-Pin ARGB.

По углам вентиляторов есть мягкие резинки в цвет рамы. Они обеспечивают дополнительную защиту от вибрации. Лопасти немного скручены и их девять штук. Также я уже говорил про то, что по периметру проходит пластиковый обод. Помимо направления потока, он ещё может служить дополнительным элементом защиты лопастей от поломки.

Обычно такие вентиляторы достаточно тихие, но здесь они могут раскручиваться вплоть до 2050 об/мин и на такой скорости уже начинают заметно шуметь. На модели MSI MAG CoreLiquid A13 360 применяются аналогичные устройства, но максимальная скорость там немного ниже. Однако происхождение шума не только и не столько из-за вентиляторов, основной причиной, на мой взгляд, является плотность рёбер радиатора, которая создаёт сопротивление воздушному потоку.

ARGB подсветку на вентиляторах можно синхронизировать с материнской платой через её софт.

Водоблок объединён в корпус с помпой, что является классическим решением. Снаружи находится пластиковый кожух. Сверху находится специальная декоративная решётка, сквозь которую виднеется белый пластик, за которым прячутся светодиоды подсветки.

Со стороны основания винтов теперь не видно. Вместо них по периметру проходит чёрная пластиковая рамка. Возможно, они прячутся под ней.

Термоинтерфейс нужно наносить самостоятельно. Для этого в комплекте есть маленький шприц с пастой. На нём нет никаких маркировок, а по виду чем-то напоминает популярную GD900. Также на основании водоблока присутствует защитная наклейка.

Перед использованием её обязательно нужно снять. Также уже штатно установлена прижимная рамка для всех платформ, включая Intel LGA1700 и LGA1851. В последнем случае рекомендуется всё же воспользоваться альтернативным вариантом из комплекта, чтобы получить необходимое смещение.

Всё это может показаться странным, но я уже давно говорил, что нагрев процессоров Intel последнего поколения происходит не равномерно и основной источник – это вычислительная плитка, которая смещена относительно центра.

Поэтому для более эффективного охлаждения рекомендуется смещать основание водоблока. Здесь производитель об этом подумал и поэтому предусмотрел специальную рамку. Работает она или нет, мы проверим во время тестирования. После тестирования проверяем отпечаток.

Во время тестирования я также использовал альтернативную рамку со смещением и там также получается отличный отпечаток, даже несмотря на смещение относительно центра.

Тестовый стенд

Тестирование MSI MAG CoreLiquid A15 360 проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;

Охлаждение: MSI MAG CoreLiquid A15 360;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S, версия BIOS – 1501;

Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-6800 KingBank (SKhynix M-Die);

Видеокарта: GeForce RTX 4060;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W Platinum, 1300 Ватт.

Тестирование

Собрать и установить систему достаточно просто. Это объясняется тем, что тут уже и так всё основное собрано и вся задача сводится к установке водоблока на процессор. На водоблоке уже установлена универсальная прижимная рамка. Нужно лишь собраться и попасть вкрученными адаптерами в отверстия на ней.

На платформе Intel нужно сперва установить бэкплейт и вкрутить адаптеры. Далее уже установить водоблок и закрутить гайки с пружинами. Вся процедура не занимает много времени и даже специальный инструмент практически не нужен. Только крестообразная отвёртка по необходимости.

После включения я сразу обратил внимание, что система работает очень тихо. Шума от помпы не слышно вообще, хоть она практически постоянно работает на максимальных оборотах. Без установки лимитов процессор может потреблять около 320 Вт. Хороший результат, учитывая, что процессор не скальпирован.

Сперва я использовал штатную рамку и поэтому получил обычные результаты.

Чтобы что-то с чем-то сравнивать, я решил зафиксировать на процессоре множители и напряжение. Иначе их динамическое изменение могло повлиять на результаты. Я установил базовые частоты и чуть сниженное напряжение, чтобы выйти на приемлемые температуры со штатной рамкой. В итоге у меня получился вот такой результат.

В целом это уже неплохо и можно было сворачивать все тесты, но я решил проверить альтернативную рамку со смещением на тех же настройках процессора.

Температура заметно снизилась. Разница достигает 8-10°C и это уже существенный результат. Однако, лучше дела обстоят даже при снятии лимитов потому, что наконец исчезает троттлинг.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие комбинации системы:

Intel Core Ultra 7 265K (320 Вт);

Intel Core Ultra 7 265K (320 Вт) offset LGA 1851;

Intel Core Ultra 7 265K (253 Вт);

Intel Core Ultra 7 265K (253 Вт) offset LGA 1851.

Уровень шума

С расстояния 100 см, дБ



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура

Температура CPU, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Температура транзисторов, °C



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентиляторов , об/мин



Простой | Нагрузка

Меньше – лучше





Включите JavaScript, чтобы видеть графики



Тепловизор показывает, что сам радиатор сильно не разогревается.

Также хорошо заметно, что один шланг горячее другого, но разница незначительна.

Заключение

Меня в первую очередь интересовало отличие этой системы от похожей модели MSI MAG CoreLiquid A13 360. Они не так очевидны и не бросаются в глаза. По спецификации сразу стало понятно, что используется другая помпа. Трудно сказать, как она влияет на эффективность, но ресурс у неё заявлен вдвое выше. Также здесь предусмотрен режим смещения (офсет). Это необходимо для платформы Intel LGA 1851 из-за «плиточной» компоновки процессора. Эпицентр нагрева смещён относительно центра, поэтому производители СО предлагают подобный выход из этой ситуации со смещением основания. Тесты показывают, что благодаря этому можно отыграть несколько градусов, которые в определённой ситуации могут оказаться очень важными.

Вентиляторы по-прежнему соединяются друг с другом последовательно и для этого используются специальные коннекторы с последовательным подключением. Это позволяет существенно уменьшить количество кабелей, которые торчат во все стороны и портят внешний вид. И есть ощущение, что сами шланги здесь более мягкие и лучше гнутся, а вот штуцеры в основании, наоборот, поворачиваются туго. Ещё тут достаточно аккуратно сделано основание водоблока. На медной контактной площадке не заметно винтов крепления, а есть аккуратная рамка, в которой уже заметны углубления под крепёжные винты.

От корпуса водоблока с помпой идут всего два кабеля. Один для подсветки, а другой для питания двигателя помпы. Последний оборудован разъёмом 3-pin FAN. Это значит, что ШИМ-управление оборотами помпы отсутствует. Однако даже на максимальных оборотах она остаётся тихой. Зато ШИМ-управление есть у вентиляторов радиатора. Также они оборудованы ARGB-подсветкой. Вентиляторы на максимальной скорости слышно отчётливо. На расстоянии 30 см уровень шума составляет 46 дБ. Подключение подсветки можно организовать по-разному. Можно её объединить в одну линию и подключить к плате, а можно независимо подключить вентиляторы на один порт, а корпус водоблока отдельно. Таким образом можно организовать разные режимы подсветки.

В остальном мне всё показалось привычным и знакомым. Поскольку я использовал подходящую платформу, то мне удалось заметить разницу между штатной прижимной пластиной и альтернативной, которая смещает центр основания водоблока к точке максимального нагрева процессора. В итоге это даёт заметный выигрыш по температуре. Мне удалось добиться разницы 8-10°C, что можно считать очень хорошим результатом, ведь вместе со снижением температуры заметно снижается шум от вентиляторов.

Новая AIO система MSI способна справиться с нагрузкой около 320 Вт. Если же процессор ограничить до PL1 – 253 Вт, то удастся получить приемлемый уровень температуры даже в тяжёлых режимах. Как и у любой другой системы, есть свои нюансы, но благодаря большому выбору можно подобрать именно то, что будет максимально подходить именно для конкретной сборки.

Андрей Понкратов aka wildchaser

По итогам обзора процессорная СВО MSI MAG CoreLiquid A15 360 получает награду: