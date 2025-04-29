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Что показывали Doogee на выставке «Связь-2025»

Рассматриваем вживую защищенные телефоны с батареями 20-25 тыс. мАч, встроенными тепловизорами, проекторами и вторыми экранами.
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Оглавление

Вступление

В конце апреля 2025 в Экспоцентре в Москве проходила ежегодная выставка «Информационные и коммуникационные технологии» или, кратко, «Связь-2025». В последние годы некогда специализированное мероприятие становится все представительнее. И немудрено – российский IT-рынок в текущих условиях вызывает большой интерес у очень многих компаний. В первую очередь, конечно из дружественных стран. Кажется, это выражение уже не нужно брать в кавычки.

Неудивительно, что на выставке можно встретить хорошо известные завсегдатаю AliExpress российскому любителю гаджетов имена. Среди них – Doogee.

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Уже много лет Doogee производят телефоны и планшеты, стараясь расширять свою нишу в недорогом и среднем сегментах. И, учитывая, что производитель не просто до сих пор существует, а может позволить себе выставляться на российских выставках и вполне официально продавать свою продукцию на крупнейших отечественных маркетплейсах, кажется, его дела в нашей стране идут неплохо. Впрочем, глядя на разнообразие продуктов, этому не удивляешься.

Основной упор Doogee делает на сегмент защищенных телефонов. Это большие тяжелые бруски, которые можно встретить даже у офисных сотрудников, не говоря уж о представителях более активных профессий. Защита от воды и падений плюс большая батарея вдобавок подкупают многих. Но для успешной конкуренции производители не перестают экспериментировать с дополнительными функциями.

Защищенные смартфоны

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Наверное, все слышали про проектор в телефоне. Но я, признаться, впервые видел, как это работает. В Doogee обещают HD-разрешение и яркость, достаточную, чтобы создать качественное изображение с диагональю 80–100" (200–250 см). Последнее, кажется, стоит проверить отдельно. Но вот что такие огромные диодные панели на задней крышке прекрасно заменяют не просто фонарик, но и могут использоваться в качестве сигнального маяка – это точно.

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Это две новинки серии V: V Max S и V Max Play – тот самый смартфон с проектором.

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А серия Fire – вообще огонь. Телефон со встроенным тепловизором откроет новые возможности во многих областях. От тестов компьютерного «железа» до обнаружения сквозняков в помещении.

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Причем производитель утверждает, что тепловизор откалиброван достаточно точно. И при реальной проверке, к примеру, температуру человеческого тела в 36.5 градусов смартфон показывает исправно (на фото не оно, потому что снимать, как направляешь телефон на шею живого человека, было не очень уместно).

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Привлекает внимание и серия S200 с дополнительным экраном с задней стороны. Это, пожалуй, больше игрушка – ведь перед нами не раскладной смартфон, поэтому его всегда можно перевернуть. Но выглядит неплохо. Хотя сделать селфи на основную камеру поможет.

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Тем более, что в обновленной модели (на следующем фото справа) экран новый, он яркий, цвета отличные, а частота обновления увеличена до 60 Гц (было 30).

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Часы, компас или календарь всегда эстетично расположены сзади:

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Другого рода украшательства применяются в новой серии Blade. Смартфон Blade 10 GT получил светящиеся элементы и крышку, имитирующую прозрачную. Где-то мы уже такое видели, но в недорогом сегменте и защищенном корпусе – почему нет.

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Инсталляция из пяти помигивающих этими лампочками телефонов, видимо, призвана символизировать бамбуковую рощу:

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А вот защита от воды в Blade 10 GT демонстрировалась наглядно и напрямую:

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На соседних демо-стендах другие модели уже не так интересно просто располагались на камнях и песке.

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Если GT – это старшая модель, то Blade 10 и Blade 10 Pro должны обеспечивать основные продажи. Характеристики тут среднебюджетные: HD-экраны, 4 и 6 ГБ ОЗУ, не самый мощный процессор. Но без украшательств не обошлось и тут – задние крышки у смартфонов выглядят действительно интересно. А защитная рамка никуда не делась.

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Особенно мне понравилась старшая модель. Фото не передает, но крышка в реальности переливается так, что под ней действительно почти ощущается объем этих нарисованных чипов.

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Обычные смартфоны и планшеты

Есть в модельном ряду Doogee и обычные смартфоны – не защищенные. Они еще дешевле, а дизайн некоторых выглядит достаточно приятно.

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Особенно мне понравилась серия Pure 70. Тут экран достаточно сильно загнут со всех сторон, получилась такая аккуратная то ли галька, то ли мыльница – кому что приходит на ум.

Характеристики средние, цену обещают в районе эквивалента 150–200 долларов. Несколько лет назад такой дизайн считался премиумным, ведь гнутые AMOLED экраны были дорогими.

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Ну и планшеты. Их в ассортименте Doogee меньше, чем смартфонов. Да и в целом этот сегмент уже не такой популярный, как в десятых годах. Однако многие используют планшет в дополнение к смартфону в утилитарных целях. И тут как раз подойдут недорогие модели, на которых можно сильно сэкономить в сравнении с планшетами Apple, Samsung или Huawei.

В этом году новинками Doogee являются планшеты серии Tab E3: обычный и Max. Различаются в основном диагональю дисплеев. Характеристики добротные: Helio G-серии с нормальным видеоядром Mali G57MC, 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, а главное, современный Android 15.

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Заключение

Для не самого раскрученного производителя стенд Doogee на выставке «Связь-2025» смотрелся достойно. Продуктов много, они интересно выглядят и, самое главное, могут предложить интересную функциональность. Марка существует на рынке очень давно и сейчас уже вошла в ряд мейнстримных.

Ныне у Doogee есть официальные магазины на российских маркетплейсах, а на все смартфоны и планшеты действует полноценная заводская гарантия производителя. Неудивительно, что производитель уделяет внимание своему продвижению в нашей стране, включая и участие в отраслевых смотрах.

Мне понравился и сам стенд, и ассортимент представленных на нем продуктов – все выглядит современно и актуально. Многие из новинок имеют все шансы на рыночный успех. Так что мы еще не раз увидим вокруг смартфоны и планшеты Doogee.

Евгений Яковлев

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обзор doogee евгений яковлев выставка связь-2025

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