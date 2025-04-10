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Вступление

Новое поколение процессоров Intel LGA 1851 получилось очень противоречивым в плане охлаждения. Производитель обещал существенно снизить энергопотребление и тепловыделение при переходе на новую «плиточную» структуру размещения кристаллов на подложке. На первый взгляд для этого есть все предпосылки. Отдельные чиплеты отвечают за ограниченную функциональность и изготавливаются по разному техпроцессу. Отчасти в этом заключается смысл подобной компоновки: она позволяет обновлять компоненты независимо друг от друга. Например, в процессорах AMD Ryzen могли оставить в покое чиплет IOD, а отдельно обновлять только вычислительные CCD. Это неплохая идея, но у неё есть свои недостатки по сравнению с монолитными решениями.

Площадь отдельных плиток заметно меньше одного крупного кристалла. Нагрев их также неравномерный. Вычислительный блок может разогреться при большой нагрузке, в то время пока остальные будут отдыхать и не выделять большого количества тепла. Равномерно распределять тепло должна теплораспределительная крышка ЦП. Для лучшего контакта с ней и более эффективной теплопередачи производители используют припой. На этом этапе можно заметно ограничить частотный потенциал CPU, если припой заменить на пасту. Это можно наблюдать на примере битвы между AMD Ryzen 5 7400F и 7500F. Сначала появился 7500F, и его выпускали по тому же регламенту, что старшие модели. Потом решили выпустить младшую модель, но для того, чтобы она не конкурировала со старшими в линейке, просто заменили припой на пасту.

Производителей кулеров не сильно беспокоят эти проблемы, за исключением, пожалуй, компании Noctua, которая предлагала эксперименты со смещением основания кулера и различных типов поверхности (ровная, вогнутая, выпуклая). Однако это премиум-сегмент и там за счёт высокой цены это можно себе позволить, а вот с простыми массовыми решениями никто не будет так заморачиваться. Что у нас сегодня актуально? Четыре трубки и башня? Запускаем конвейер. Спрос в бюджетном сегменте очень высок, и соответственно конкуренция большая, ведь многие производители не против чуть-чуть подзаработать. На рынок приходят новые компании, которые предлагают уже классические решения, где что-то сделать не так или испортить просто невозможно.

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Сегодня я возьму малознакомый на нашем рынке продукт и проверю его эффективность. Это новый процессорный кулер Ocypus Delta A40 WH ARGB. Мне он напомнил сразу несколько моделей других брендов.

Кулер отдалённо чем-то напоминает системы охлаждения DeepCool AK400 и PCCooler RZ400. Это классическая башня с четырьмя тепловыми трубками. Судя по названию – это белая модификация с ARGB подсветкой вентилятора. Посмотрим, что это за зверь.

Упаковка и комплектация

Крупная коробка изготовлена из плотного картона. Её габариты составляют: 125 х 165 х 200 мм. Полиграфия снаружи цветная, а фон преимущественно серый, с металлическим оттенком. Информации на ней немного.

Спереди находится изображение самого кулера, и мы видим, что это классическая «башня» с одним вентилятором. Картинка не передаёт размеров, но конструкция понятна и перекликается с популярными моделями DeepCool AK400 и PCCooler RZ400. Понятно, что цифра 4 в названии нам сообщает о количестве тепловых трубок, что для конечного покупателя удобно. В данном случае это белая модификация со светящейся крыльчаткой вентилятора.

Под изображением указано наименование модели, а в левом верхнем углу находится логотип производителя. Первая буква сделана в форме жёлтого круга, и этот знак встречается на наклейке у вентилятора.

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С обратной стороны находится спецификация устройства, её же можно найти на сайте производителя. Вся информация здесь исчерпывающая и многое объясняет. Указаны все основные характеристики.

Модель Ocypus Delta A40 WH ARGB Тепловые трубки 4 х 6 мм Оребрение Алюминиевые пластины 50 шт., толщина 0.4 мм Габариты устройства 125 х 70.5 х 156.7 мм Габариты радиатора 125 х 45 х 147 мм Масса 600 г Совместимые сокеты Intel: LGA 115X, LGA 1200, LGA 1700, LGA 1851;

AMD: Socket AM4, AM5 Размер вентилятора 120 х 120 х 25 мм Скорость вращения 500-2000 об/мин, ШИМ управление Воздушный поток 73 CFM Воздушное давление 4.3 мм водяного столба Уровень шума 29 дБ Тип подшипника Гидродинамический Номинальное напряжение 12 В Номинальная сила тока 0.2 А Потребляемая мощность 2.4 Вт Коннектор вентилятора 4-pin PWM Подсветка 3-pin ARGB 5В

В правом нижнем углу находится штрих-код с артикулом модели. Больше на коробке снаружи нет ничего интересного, поэтому посмотрим теперь, что внутри.

Здесь мы видим каркас из вспененного полиэтилена, куда зажат кулер, а сверху в пакете находится комплектом подставки. На этот раз кулер сразу вышел с поддержкой новой платформы Intel LGA 1851, есть ещё поддержка прошлых поколений, а также AMD AM4, AM5, другое уже не особо актуально.

В отдельном пакете находится основной комплект поставки и инструкция. В ней перечислен весь комплект поставки и ещё наглядно показано: что, куда и в каком порядке устанавливается. Теперь посмотрим, что в этом комплекте:

Универсальный бэкплейт для платформ Intel;

Четыре втулки-адаптера для платформ AMD;

Четыре втулки-адаптера для платформ Intel;

Четыре гайки для фиксации монтажных пластин;

Две монтажные пластины для платформ AMD;

Две монтажные пластины для платформ Intel;

Пакетик с термопастой;

Инструкция.

Для монтажа есть всё самое необходимое. Паста серая, густая. По консистенции и цвету очень похожа на GD900. Лопатки в комплекте нет, а пакета хватит на пару раз, если сильно не мазать.

Для платформ AMD используется их штатная пластина. Сначала снимаются штатные пластиковые перекладины с выступами и в эти же места вкручиваются адаптеры из комплекта. Всё предусмотрено и даже инструмент для этого не нужен, но, чтобы снять штатный крепёж, а потом зафиксировать радиатор всё равно понадобится крестообразная отвёртка, которой в комплекте нет.

Устройство и особенности

Как я уже отмечал, кулер представляет классическую модель, которая отсылает нас ещё во времена появления первых моделей Noctua NH-U12P. Разумеется, это никакой не клон, а абсолютно другая модель, но конструктивные и визуальные сходства есть. Например, радиатор также рассчитан на установку вентилятора 120 мм, поэтому габариты устройства соответствующие.

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Кулер поставляется уже в сборе с установленным вентилятором, который фиксируется обычными стальными скобками. Для установки устройства есть доступ к крепёжным винтам, поэтому его можно не снимать.

Сверху находятся две пластиковые декоративные крышки, точнее одна, но из двух элементов. Они закрывают концы тепловых трубок. Сделано это правильно потому, что высота увеличивается незначительно, но внешний вид сразу становится привлекательнее за счёт того, что сверху не торчат концы тепловых трубок. Получается всё аккуратнее.

Конструкция радиатора знакома. Из алюминиевого основания расходится четыре медные никелированные тепловые трубки диаметром 6 мм. Все они пропаяны в основании как следует. Общей теплосъёмной пластины в основании нет, а вместо неё есть прямой контакт тепловых трубок с верхней крышкой процессора. Реализовано всё красиво.

По центру проходят две трубки, потом фрагмент алюминия в 2 мм и дальше опять тепловая трубка. Основание ровное, а трубки сделаны заподлицо и никаких стыков нет.

Эти четыре тепловые трубки загибаются буквой U и пронизывают массив алюминиевых рёбер. Следов пайки я не заметил, но их можно было не искать потому, что есть белая краска, которая всё скрывает.

Думал, что радиатор будет просто серебристый и пластины будут не окрашены, а на самом деле тут всё как на чёрных версиях и радиатор выкрашен полностью в белый цвет.

50 пластин размером 12,5 х 4,5 см образуют примерно 2812,5 квадратных сантиметров, но, чтобы получить полную площадь поверхности это ещё нужно умножить на 2. Площадь сама по себе не маленькая, но её ещё нужно как следует продуть, а здесь получается очень плотное расположение пластин. Производитель поработал над этим лишь частично и волнообразную поверхность сделал только со стороны выхода тёплого воздуха.

И, кстати, тут становится заметно, что радиатор не полностью симметричный относительно центральной оси. Он немного смещён для того, чтобы установленный вентилятор не мешался планкам памяти и крепёжным винтам. Поэтому вентилятор тут действительно можно не снимать.

Всё вроде просто, понятно и вместе с тем красиво, и функционально. Подсветка есть только крыльчатки вентилятора. Для этого в области двигателя установлено 8 светодиодов. Поэтому от вентилятора идут два независимых кабеля. Один для питания двигателя 4-pin FAN, а другой 3-pin ARGB 5В. Разумеется, есть синхронизация с материнской платой, через её приложение.

Конструкция самого кулера очень проста: один вентилятор крепится стальными скобками за специальные выступы радиатора. Он обеспечивает приток воздуха на пластины радиатора. Можно установить второй с противоположной стороны, но дополнительных скоб в комплекте нет.

Вентилятор выглядит отлично, а вот с формой лопастей пока не совсем ясно, насколько она эффективна и сильный ли шум. Видно, что рама корпуса очень мощная и есть резиновые элементы по углам. Визуально выглядит он качественным.

Также известно, что максимальная скорость вращения – 2000 об/мин и в его конструкции используется гидродинамический подшипник.

Модель и характеристики написаны сзади на наклейке за электродвигателем. Процедура фиксации скоб самая заурядная. С двух сторон скобки крючками цепляются за отверстия в углах вентиляторов, а изгибом вставляются в специальные вырезы на пластинах.

Что можно сказать по отпечатку? Нет, какого-то гадания тут не будет, но просто заметно, что две крайние трубки принимают участие лишь частично. Это касается именно новых процессоров Intel, поскольку там верхняя крышка сделана немного уже, из-за чего кажется более вытянутой и прямоугольной.

Тестовый стенд

Тестирование кулера Ocypus Delta A40 WH ARGB проводилось со следующими компонентами:

Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;

Кулер: Ocypus Delta A40 WH ARGB;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S, версия BIOS 1501;

Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-6800 KingBank (SKhynix M-Die);

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 4060;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;

Блок питания: XPG CyberCore 1300W Platinim, 1300 Ватт.

Тестирование

Прежде чем приступать к тестированию, нужно всё это собрать. Эта процедура проходит просто. На платформе AMD AM4 нужно просто выкрутить четыре винта, снять пластиковые рамки с выступами. Вкрутить адаптеры и сверху положить две монтажные пластины. Далее прижать их гайками из комплекта и уже можно ставить сам кулер. Вентилятор снимать не нужно.

Кстати, крепление осуществляется не жёстко, а есть жёсткие пружины. На платформы Intel всё устанавливается похожим образом, только проще – ничего снимать не надо.

Однако здесь сперва нужно установить процессор, а потом уже монтировать систему охлаждения.

Дальше остаётся только установить кулер прямо в сборе. Понятно было сразу, что этот кулер не справится с данным процессором, но нужно понять предел по мощности с учётом особенностей новых ЦП, когда эпицентр нагрева смещён относительно центральной точки тепло-распределительной крышки CPU. Это также играет роль, и высокие температуры достигаются быстрее.

В данном случае штатно система может балансировать на грани 104°C. На постоянной основе такое использование категорически нежелательно, если вы не хотите поджарить свой процессор специально. Тогда, возможно, стадия Well Done будет ещё до завершения гарантии. При этом производитель не преувеличил, потребление действительно находится в коридоре 210-230 Вт.

Результаты тестов

Для разогрева процессора использовалась утилита Prime95 Small FFT. В тестировании принимали участие следующие вариации системы:

Intel Core Ultra 7 265K (default);

Intel Core Ultra 7 265K (170 Вт);

Intel Core Ultra 7 265K (125 Вт).

Уровень шума

С расстояния 30 см, дБ



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С расстояния 100 см, дБ



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Температура

Температура CPU, °C



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Температура транзисторов, °C



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Скорость вращения крыльчатки

Обороты вентилятора , об/мин



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Меньше – лучше





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Заключение

Ocypus Delta A40 WH ARGB – это классический башенный кулер с хорошей эффективностью, отличным качеством изготовления и приятной ценой. Это не флагманское решение, а скорее средний или начальный уровень, который рассчитан на процессоры до 125 Вт. Такая эффективность достигается за счёт небольшой площади теплоотвода. Однако этого вполне достаточно в среднем сегменте для большинства моделей и даже для их разгона. В эту категорию входят практически все популярные процессоры: Intel Core i5-12400, AMD Ryzen 5 5600, Ryzen 5 7500F, а также их аналоги.

Справится ли кулер с Core Ultra 7 265K? Только если процессор загнать в определённые лимиты мощности. Для полного раскрытия его потенциала может не помочь даже самая крутая и дорогая система жидкостного охлаждения. Здесь такой цели не стояло, иначе инженеры могли бы добавить ещё пару трубок или положить в комплект дополнительный вентилятор. Кстати, у других производителей такое уже встречалось. Конструкция с четырьмя трубками в башне появилась уже давно, а сегодня лишь острее стоит вопрос передачи тепла с уменьшенной площади современных кристаллов. Поэтому мы можем видеть, что производители экспериментируют с прямым контактом тепловых трубок. Здесь это реализовано отлично. Нет заметных стыков, всё сделано идеально, а самое главное эффективность заметна по результатам тестирования.

Для флагманских моделей процессоров сейчас уже практически безальтернативным путем является использование систем жидкостного охлаждения, а воздушные кулеры плотно засели в среднем сегменте благодаря хорошему соотношению цены/эффективности/надёжности. Шум? А радиатор AIO системы с тремя 120 мм вентиляторами не шумит? Поэтому нужно выбирать охлаждение по процессору. Если у него номинальный TDP 65 Вт, то кулер класса Ocypus Delta A40 подойдёт и будет даже запас для разгона до 120 Вт. Если же номинал 125 Вт, то запас будет не таким большим, скорее всего вентилятор СО будет постоянно работать на максимальных оборотах.

Андрей Понкратов aka wildchaser