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Вступление

После выхода новых флагманских видеокарт NVIDIA снова начали появляться сообщения об оплавлении разъёмов питания. В этом нет ничего удивительного, ведь карты прошлого поколения RTX 4090 в базе потребляли только 450 Вт при полной нагрузке. Были, разумеется, разогнанные версии, где оно могло доходить до 600 Вт, но в таких режимах всё же старались карты не эксплуатировать. В этот раз, в базовом варианте потребление RTX 5090 уже заявлено на уровне 575 Вт.

Часть питания может ещё передаваться через сам интерфейс PCI-e, но на коннекторах кабеля 12VHPWR (12V-2x6) обычно указано 600 Вт. Поэтому большого запаса тут нет. Энтузиасты провели много тестов и выяснили, что питание по четырём каналам, которые приходят на разъём 12VHPWR (12V-2x6), распределяется неравномерно. И нужно следить за состоянием кабеля и его разъёма, чтобы контакт всегда был хороший, иначе это может привести к сильному локальному нагреву и выходу из строя разъёма. Правда, при этом температура должна подняться до уровня 180-200°C. Даже при 150°C оплавление разъёма ещё не начинается. В зоне риска в первую очередь находятся пользователи, которые часто используют коннектор подключения питания, например, тестировщики. Контакт в коннекторе со временем ослабевает и при подключении образуется повышенное сопротивление, которое вызывает сильный локальный нагрев.

Поэтому если есть сомнения в блоке питания, то перед покупкой GeForce RTX 5090 необходимо обзавестись новым качественным устройством? с которым не страшно будет использовать такую видеокарту. Если с другими видеокартами можно немного сэкономить, то с новым флагманом такой фокус может не пройти. Лучше подстраховаться и выбрать модель с сертификатом 80 Plus Gold и хотя бы на 1 кВт. Сейчас таких моделей много и все они основаны всего на нескольких современных платформах. Так часто бывает, что сам блок производится одной компанией, а продаётся уже под другим брендом. Далеко за примером ходить не нужно. Половину таких блоков производит компания CWT. Однако это не единственный игрок на рынке и есть другие производители. Например, тайваньский производитель Andyson, который сотрудничает с Seasonic.

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Кучу блоков на платформе CWT я рассмотрел, а теперь нужно посмотреть на аналоги и для этого нам понадобится блок питания малоизвестной фирмы Ocypus, которая решила преуспеть на рынке блоков питания. Модель попроще на 850 Вт я уже тестировал, а теперь настала очередь чего-то более серьёзного на 1200 Вт. Это Ocypus Iota P1200, сертифицированный 80 Plus Gold.

Будем надеяться, что блок справится с GeForce RTX 5090 и проблем при его использовании не возникнет. Волноваться тут нечего, поскольку у этой модели есть несколько аналогов от Seasonic, PCCooler и самой Andyson.

Упаковка и комплектация

Упаковка – это важная деталь любого устройства, особенно это касается блока питания. Именно на этом этапе ты должен доверить производителю свою RTX 5090. Если внешний вид подкачает, может появиться чувство тревоги за своё оборудование. Производители это понимают и стараются делать внешний вид опрятным, стильным и запоминающимся. Он не обязательно должен быть вычурным, может быть просто какая-то своя фишка.

У компании Ocypus – это логотип, где первая буква выполнена простым жёлтым кругом. Это уже второй блок питания этого производителя, который я рассматриваю и здесь в оформлении есть определённое сходство.

Этот факт может одновременно обрадовать и огорчить. Если бы устройства относились к одной серии, то вопросов бы не возникало, но дорогая и бюджетная модели должны отличаться. Вот этого я здесь не заметил.

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На передней стороне коробки находится изображение самого блока питания. Кабелей не видно. Так было и в прошлом случае, но там блок был не модульный. Тут бы производителю сменить ракурс или указать в описании, что эта модель модульная, но это по какой-то причине было проигнорировано.

Фон упаковки серый, а в самом низу чёрными символами указано название модели. В правом нижнем углу есть два значка: ATX 3.1 и PCI-e 5.1. Нет, ребята снова не придумали какой-то новый стандарт, а намекают нам на наличие коннектора 12V-2x6 (12VHPWR). Кстати, могли бы сразу так и написать, чтобы люди не ломали голову. В левом верхнем углу находится логотип Ocypus, а справа расположен значок сертификата 80 Plus Gold. На изображении также можно заметить дизайн самого корпуса и мне он показался симпатичным ещё в прошлый раз и здесь всё выглядит очень похоже.

В очередной раз немного смущает, что модели на 1200 Вт и на 850 Вт визуально ничем не отличаются. А это принципиально разные линейки хотя бы потому, что на 850 Вт был 80 Plus Bronze, а этот уже 80 Plus Gold. Это разные линейки, которые отличаются не только названием.

С обратной стороны снова представлены какие-то графики, есть описание устройства на разных языках и подробная спецификация. Что тут ещё есть интересного? Например, информация о производителе и его адрес. Получается, что это китайская компания и блок изготовлен там же.

В самом блоке нас ждут японские конденсаторы, вентилятор с гидродинамическим подшипником с максималкой около 2200 об/мин, если верить одному из графиков. Дело в том, что обычно в такие блоки устанавливают вентиляторы размера 135 х 135 мм, а здесь 120 х 120 мм, поэтому скорость пришлось увеличить. Однако, ещё предусмотрен пассивный (гибридный) режим работы, когда при малой нагрузке вентилятор не работает. Он регулируется отдельным переключателем. Active PFC + SRC + Full Bridge LLC + DC to DC – такими терминами нас сразу шокирует производитель, но на самом деле тут нет ничего необычного, а просто уведомляет нас о том, что перед нами качественный блок питания. Ещё перечислены основные функции защиты: OPP, OVP, SCP, OTP, OCP, UVP, SPD.

Больше всего меня впечатлила гарантия – 10 лет. Это солидный срок, который обычно распространяется на модели премиального сегмента.

Открыв коробку, видно, что корпус блока защищён белым антистатическим пакетом и зажат в каркас из двух элементов, изготовленных из мягкого пористого материала. Сверху ещё можно заметить инструкции и пакет со стяжками на липучке. Последние даже с фирменной символикой.

Кроме этого, кабели блока питания съёмные. Изначально все они находятся в отдельном прозрачном пакете. Он изготовлен из какого-то дубового полиэтилена. При том, что блок абсолютно новый, пакет при транспортировке может порваться. Поэтому если вы столкнулись с такой ситуацией, то не расстраивайтесь, блоком никто не пользовался.

В комплекте также есть силовой кабель с евровилкой и четыре крепёжных винта. Стяжки на липучке были сверху.

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Ещё в комплекте есть инструкция и куча разных кабелей.

20+4-pin (600 мм) x 1;

CPU 8-pin (4 + 4) (700 мм) x 2;

PCI-e 8-pin (6 + 2) (500 мм) x 3;

PCIe 5.1 H++ 12V-2X6 12VHPWR 16 Pin (600 мм, 600 Вт) x 1;

SATA (500 мм) + SATA (150 мм) + SATA (150 мм)+ SATA (150 мм) + MOLEX (150 мм) x 2.

Толщина жил разная, но преимущественно 18AWG, провода не магнитятся. Они не очень толстые, но гибкие, что должно положительно отразиться на монтаже в корпусе.

Дизайн и особенности

Габариты блока составляют 140 х 150 х 86 мм, вес с кабелями около 1,665 кг. Корпус стальной, толщина металла около 0,7 мм. Сверху он окрашен порошковой краской в чёрный матовый цвет. На корпусе присутствуют небольшие декоративные наклейки с логотипом по бокам. Вес пакета с кабелями составляет ещё 0,785 кг.

Мне внешний вид блока показался интересным. Вроде нет ничего необычного, всё смотрится просто и естественно. Производитель сильно постарался с логотипами, и они утоплены в корпус и кажутся объёмными из-за сложной формы.

Также понравилась поверхность с вентилятором, где находятся вентиляционные отверстия круглой формы разной величины. При обзоре блока на 850 Вт это в какой-то мере оказалось даже недостатком потому, что такая «сетка» создаёт повышенный шум при прохождении воздуха. Ещё блок на 1200 Вт получается в тех же габаритах, но заметно тяжелее. Разумеется, он ещё полностью модульный.

От небольших точек они становятся крупнее к центру и получается интересный эффект. Во всяком случае, раньше я такого ещё не встречал у других производителей. Вентилятор, как ни странно, размера 120 х 120 х 25 мм. Также сквозь отверстия просвечивается наклейка с жёлтым кругом, который используется в логотипе.

С противоположной стороны находится крупная информационная табличка. На ней есть информация о модели устройства, мощности и таблица с показателями тока по линиям. Также есть надпись с названием модели, наклейка с артикулом, серийным номером и штрих-кодом, а также значок 80 Plus Gold.

Сзади устройства находятся привычные вентиляционные отверстия. Вот бы и здесь провернули трюк с отверстиями различной величины, но так далеко производитель ещё не готов зайти.

Тут же находится разъём для подключения силового кабеля, кнопка включения питания и переключатель режимов работы вентилятора. В одном из них вентилятор работает постоянно, а в другом – включается при достижении потребления около 500 Вт. Разумеется, есть четыре стандартных отверстия с резьбой для крепления блока к раме корпуса.

С противоположной стороны находятся коннекторы для подключения периферийных кабелей. Одно время был какой-то бардак в стандартах, но сейчас зачастую можно подключать кабели от современных моделей. Важно лишь, чтобы совпадал разъём и полярность жил. Меньше всего проблем с кабелем 12V-2X6 (12VHPWR) у него стандартный разъём с двух сторон и поэтому его можно без проблем заменить на другой.

Определить OEM производителя – это всегда непростая задача. К тому же бренд Ocypus пока не на слуху и сложно понять, с кем они сотрудничают. По чистой случайности пул похожих моделей есть у компании PCCooler и Andyson. Последняя является крупным производителем, поэтому на этот раз удалось вычислить базу.

Забегая немного вперёд, внутри я заметил на печатной плате маркировку, которая свидетельствует о том, что она унифицирована сразу для нескольких моделей с номиналом от 650 до 1200 Вт.

Модель один в один похожа на блок питания PCCooler YK1000, причём не только по своей начинке и местами даже элементной базе. Производитель не преувеличил и конденсаторы тут действительно японские.

Несмотря на компактные габариты, печатная плата внутри немного короче. Зато на ней есть множество дополнительных дочерних плат и радиаторов. Качество изготовления отличное. Пайка ровная и все элементы достаточно качественные и от проверенных брендов.

В блоке питания реализованы механизмы защиты от перегрузки по суммарной мощности по всем каналам (OPP), защита от перегрева (OTP), защита от подачи повышенного напряжения (OVP), защита от короткого замыкания (SCP), защита от всплесков и бросков напряжения (SIP), защита от понижения напряжения в сети (UVP), защита от перегрузки по току (OCP).

Фильтрация начинается прямо на входе. Здесь мы видим два конденсатора Y, два конденсатора X, два дросселя CM и один MOV (метало-оксидный варистор). Далее для защиты при пуске установлен термистор SCK205R0 и реле Golden Y5-1A-12L, которое щёлкает при включении и выключении блока.

APFC реализован при помощи контроллера Champion CM6500UNX, двух мосфетов Infineon IPA60R099P7 на 650В, 30А и одного диода Шоттки C3D08060A на 600 В, 8 А. Эти три микросхемы смонтированы на одном крупном радиаторе. Ещё на одном находятся два мостовых выпрямителя HY2110.

Далее находятся ещё два небольших радиатора, к которым крепятся четыре основных МОП-транзистора Infineon IPP60R190P6. Рядом распаяны две банки больших японских конденсаторов Nippon Chemi-Con. Каждый по 450В и 560мкФ.

Всё это на основной стороне, а что на вторичной? Шина +12В представлена восемью мосфетами Infineon BSC027N06LS по 60 В и 100 А каждый. На отдельной плате находится DC-DC преобразователь шин +3.3 и +5В.

Вентилятор размера 120 х 120 мм производства компании Hong Hua модель HA1225H12F-Z. Он оборудован гидродинамическим подшипником, максимальная скорость составляет 2200 об/мин. Подключается через коннектор, а не припаян на прямую к плате, что облегчает обслуживание.

Тестовая конфигурация

Тестирование блока питания Ocypus Iota P1200 проводилось на следующей конфигурации:

Процессор: Intel Core Ultra 7 265K;

Охлаждение: Deepcool LS720;

Термоинтерфейс: GD900-1;

Материнская плата: ASUS ROG Strix Z890-A Gaming WIFI S, версия BIOS 1501;

Память: 2 x 24 Гбайт DDR5-8800, A-DATA XPG Lancer CUDIMM RGB (SKhynix M-Die);

Видеокарта: NVIDIA GeForce RTX 5090;

Накопитель: MSI Spatium M570 Pro Frozr 2 Тбайт;

Блок питания: Ocypus Iota P1200, 120 Ватт.

Температура в помещении находилась на уровне 22°C, а шум составлял 27.1 дБ.

Результаты тестов

У блока есть гибридный режим работы, когда вентилятор не крутится, но в случае с мощной сборкой лучше перестраховаться и включить его переключателем. После этого поведение вентилятора становится похожим на модель Ocypus Delta P850, за исключением предельных режимов с высокой нагрузкой.

Также я решил использовать автомобильные галогенные лампы H7 для генерации нагрузки по линии 12 В. Номинальная мощность одной ламы – 55 Вт, поэтому пришлось использовать 22 такие лампы, которые в совокупности потребляют 1210 Вт, но с их помощью можно более гибко регулировать нагрузку с шагом 55 Вт.

В моём случае вентилятор включился при достижении 495 Вт на минимальной скорости 850 об/мин.

КПД при разной нагрузке

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Напряжения по линиям питания при разных уровнях нагрузки

3.3В, 5В, 12В





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Скорость вращения крыльчатки вентилятора

об/мин





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Уровень шума

расстояние 1 м, дБ





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При включенном вентиляторе блок питания под нагрузкой греется не сильно. Это объясняется тем, что вентилятор работает постоянно. Его минимальная скорость составляет 850 об/мин. Шум при этом с расстояния 30 см составляет 28.4 дБ, что очень тихо.

Как ни странно, кабели заметно не нагревались, даже 12VHPWR (12V-2x6). Температура коннектора была 79°C при полной нагрузке видеокарты (575 Вт). После продолжительной нагрузки ещё заметно прогрелись только дополнительные четыре провода разъёма ATX 20+4-pin. И то это было всего 43°C.

Все остальные кабели и разъёмы оставались в пределах обычных рабочих температур.

Заключение

Как и ожидалось в самом начале, блок Ocypus Iota P1200 основан на той же платформе, что и PCCooler YN1000, Seasonic Focus GX-1000 ATX 3.0 и Andyson GX-M 1200W. Поэтому, несмотря на то, что бренд малоизвестен, саму платформу нельзя назвать необычной. Похожие блоки уже вовсю эксплуатируются, нареканий со стороны пользователей на них нет. Кроме того, сам производитель заявляет о 10-летней гарантии. Это значит, что оборудование серьёзное, если на него распространяется такой срок. Производителю банально невыгодно заниматься гарантийными случаями на такой длинной дистанции, а значит все риски учтены.

Сама платформа сильно напоминает CWT CSZ, но небольшие отличия всё же есть. Например, схожим образом реализован гибридный режим работы, когда блок работает в пассивном режиме до достижения половины мощности от своего номинала. Однако ничего не мешает использовать вентилятор постоянно, охлаждая внутренние компоненты устройства. Сама печатная плата используется для создания модификаций с разной мощностью, о чём есть соответствующая информация. 1200 Вт – это максимум и поэтому такая версия будет самая дорогая. Возможно, выгоднее будет взять на 1000 Вт, а не переплачивать за флагмана. Причём основное отличие заключается обычно в дополнительной паре мосфетов на линии +12В. Это можно понять по маркировочной табличке, что меняются показатели именно этой шины.

Блок изготовлен из качественных материалов. Здесь мы могли видеть два крупных японских конденсатора 450 В/560 мкФ компании Nippon Chemi-Con. Общая схема весьма неплохая, нагрузку он держит максимальную и вполне подойдет для видеокарт NVIDIA среднего класса. Упаковка отличная, провода длинные, комплект в целом стандартный. Нагрев при работе умеренный. Тут мне показалось, что производитель немного увлёкся дизайном и вентиляционные отверстия получились красивыми, но лучше бы была простая решётка типа «гриль».

Функция отключения вентилятора работает исправно – он включается при достижении около 500 Вт. Максимальная скорость вращения 2200 об/мин, но тут вентилятор просто немного поменьше. Обычно в таких моделях это 135 х 135 мм, а здесь 120 х 120 мм, поэтому на высоких оборотах заметен шум. Каждый провод у кабелей изготовлен с индивидуальной оплёткой. При этом они достаточно тонкие и гибкие. Жилы не магнитятся. Есть поддержка нового разъёма для видеокарт 12VHPWR (12V-2x6). На этом кабеле указано, что он может работать с устройствами до 600 Вт. Также в комплекте есть обычные кабели для видеокарт с коннекторами PCI-e 6+2pin.

Гарантия на блок питания Ocypus Iota P1200 составляет 10 лет. Это хороший срок для такого устройства. Единственное, при покупке следует убедиться, что продавец подтверждает условия производителя, иначе может возникнуть недопонимание.

Андрей Понкратов aka wildchaser